A primeira missão árabe a Marte oferece algumas ciências interessantes

Desde que chegou a Marte há oito meses, a UAE Mars Exploration Mission começou discretamente a fornecer alguns dados científicos interessantes sobre a atmosfera marciana e seus padrões climáticos.

A sonda chamada “Hope” está em uma órbita relativamente alta, sua altura acima da superfície de Marte varia de 20.000 a 43.000 km. Este ponto de vista permite que a espaçonave veja todo o hemisfério de uma vez. Durante a maior parte deste ano, a sonda Hope treinou seu gerador de imagens multibanda, espectrômetro infravermelho e espectrômetro ultravioleta em Marte para coletar dados sobre a atmosfera do planeta e as condições climáticas resultantes.

O projeto foi financiado pelos Emirados Árabes Unidos, e a espaçonave foi construída em cooperação com várias universidades nos Estados Unidos, incluindo a University of Colorado Boulder. O objetivo era inspirar os jovens dos Emirados a buscar educação matemática e científica e treinar alguns deles por meio da colaboração resultante. Sonda lançada Em julho de 2020, em um míssil japonês.

Um dos objetivos da missão era compartilhar livremente os dados resultantes e, como resultado, a missão recentemente abriu um arquivo Portal de Dados Científicos. Qualquer pessoa pode se inscrever para acessar as imagens e dados brutos que a sonda coletou no passado, com novos conjuntos de dados lançados a cada três meses, sem proibição. A missão, que é a primeira sonda árabe enviada a Marte, está programada para operar por pelo menos dois anos em órbita ao redor do Planeta Vermelho.

A sonda Hope já fez algumas descobertas interessantes. Por exemplo, os cientistas esperavam observar uma distribuição bastante uniforme de oxigênio em toda a atmosfera marciana. Embora a fina atmosfera do planeta consista principalmente de dióxido de carbono, o oxigênio molecular é um gás residual. De acordo com as observações da Sonda Hope sobre o oxigênio da atmosfera superior, as concentrações variam em mais de 50%. Diferenças semelhantes também foram observadas no monóxido de carbono.

Os cientistas agora estão trabalhando para entender essas diferenças, que não se encaixam nos modelos atuais da atmosfera de Marte.

A sonda também rastreia de perto as temperaturas na superfície de Marte, comportando-se como se fosse o primeiro satélite meteorológico em órbita ao redor do Planeta Vermelho. Embora haja muitas considerações a serem consideradas ao determinar os locais de pouso inicial para humanos em Marte – a falta de afloramentos rochosos e perigos estarão na vanguarda desses fatores – uma compreensão das condições climáticas locais também será uma ferramenta valiosa para planejadores de missão.

Após o sucesso de sua missão a Marte, a Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos anunciou recentemente que está planejando uma sonda mais ambiciosa que voará ao redor de Vênus no final de 2020 e, em seguida, viajará para o cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter. Lá, a sonda detectará até sete asteróides antes de tentar pousar em um deles em 2033.

Para esta missão, o país voltará a se associar a universidades sediadas nos Estados Unidos para ajudar a desenvolver a espaçonave e promover a colaboração com educadores no Oriente Médio.

“Nosso objetivo é claro: acelerar o desenvolvimento de instituições baseadas em inovação e conhecimento nos Emirados Árabes Unidos”, disse Sarah bint Yousef Al Amiri, Ministra de Estado para Ciências Avançadas e Presidente da Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos, em um comunicado. “Isso não pode ser feito por meio da transição para um estado estável; isso requer saltos de imaginação, fé e a busca de objetivos além da sabedoria ou metodologia.”