A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, insiste que criptomoedas não são moedas, descrevendo-as como altamente especulativas e suspeitas

As criptomoedas não são moedas, diz Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, acrescentando que são “altamente especulativas, às vezes duvidosas e muito intensivas em energia”. Ela também discutiu a necessidade de regulamentação estável de moedas e moedas digitais do banco central (CBDCs).

Lagarde: Criptomoedas não são moedas. Apontar’

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, compartilhou sua visão sobre criptomoedas, stablecoins e moedas digitais do banco central em uma entrevista com o co-fundador do Carlyle Group David Rubinstein, publicada na quinta-feira.

Lagarde foi questionado se “as criptomoedas são uma vantagem adicional para a economia global” ou se é muito cedo para dizer.

O presidente do Banco Central Europeu respondeu imediatamente: “As criptomoedas não são moedas, uma parada completa. As criptomoedas são ativos altamente especulativos que reivindicam sua fama como moeda, talvez, mas não são. Não são.” contínuo:

Acho que temos que distinguir as criptomoedas que são altamente especulativas, às vezes duvidosas, e ativos que geram energia de alta densidade, mas não são moedas.

Lagarde passou a discutir stablecoins. “Por outro lado, você tem aqueles stablecoins que estão começando a se espalhar, que algumas grandes empresas de tecnologia estão tentando promover e seguir seu caminho, e eles são animais diferentes e precisam ser regulamentados, onde tem que haver supervisão que acompanha o negócio que eles realmente dirigem, não importa o quê. Como chamá-los eles próprios.

Em seguida, o presidente do Banco Central Europeu abordou o tema das moedas digitais do banco central. “E em tudo isso você tem bancos centrais que são movidos pela demanda dos clientes para produzir algo que torne o banco central e as moedas digitais do banco central relevantes para o século em que estamos, e é por isso que nem todos nós estamos olhando para os CBDCs.”

Ela explicou: “Em vez de ter notas e dinheiro em nossos bolsos em nossas carteiras, podemos ter exatamente a mesma coisa, mas em formato digital, então estamos todos trabalhando nisso e certamente estou ansioso para empurrar o assunto, o CBDC questão, em nossa agenda porque eu acho que temos que estar prontos para isso. “

Ela também foi questionada se a moeda digital do BCE do BCE “excluiria as moedas fiduciárias ou se elas estariam lado a lado”. Lagarde respondeu:

De mãos dadas, porque queremos que os clientes gostem deles. Se eles ainda quiserem manter essas notas e dinheiro, tudo bem, e eles ainda devem estar disponíveis e disponíveis.

O que acha dos comentários da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wikicommons