‘A porta nunca está fechada’ se Tom Brady quiser retornar ao Tampa Bay Pirates, mas Bruce Aryans e Jason Licht estão prontos para seguir em frente

INDIANAPOLIS – O técnico do Tampa Bay Buccaneers, Bruce Aryan, e o gerente geral Jason Licht, disseram na terça-feira que, embora deixem a porta aberta para o possível retorno dos corretores Tom Brady, que permanecerá sob contrato apesar de sua aposentadoria, eles estão se preparando para seguir em frente sem ele. . sua temporada.

“Essa porta nunca fecha. Quando Tom quer voltar, ele volta. Se Tom quiser voltar, teremos muito dinheiro para ele”, disse Arians a repórteres da NFL Scouting Association, acrescentando que os dois continuariam a manter contato, como Brady e Licht fazem.

“Acho que com Tom Brady, pessoalmente, não quero fechar a porta completamente”, disse Licht. “Agora, não tenho nenhuma informação que sugira que ele retornará. Eu sou um bom amigo dele. Nós conversamos, [but] Nós não conversamos sobre isso. Você não quer colocar nenhuma pressão sobre isso agora. Mas é Tom Brady. Se Tom Brady quiser voltar, nós o recebemos de volta.”

Arianes expressou menos otimismo do que Licht sobre um possível retorno, embora Brady não tenha fechado a porta publicamente no retorno, e até discutiu isso no “Let’s Go!” Podcast devido aos motivos da aposentadoria de Brady – principalmente para passar mais tempo com sua família.

“Feche a porta quando eu falei com ele”, disse Arianes com uma risada. “Eu acho que ele é como muitos desses caras, ele gosta de ter seu nome lá fora.”

Arianes admitiu que ficou surpreso quando Brady anunciou sua aposentadoria, apesar dos relatos de que poderia.

“Toda vez que o encontrei, ele me fez sentir bem”, disse Ariane. Eu ficava perguntando a ele: “Como você se sente? Como você se sente?” Ele disse: “É o melhor que senti em 10 anos.” Após a semana 16, do jeito que ele estava jogando, eu estava convencido de que ele voltaria. Então, quando conversamos, entendi tudo sobre ela.”

Licht, que conheceu Brady em 2002, quando ele era o assistente técnico do New England Patriots, previu isso?

“Quando contratamos Tom há dois anos, nenhum de nós sabia quanto tempo levaria”, disse Licht. “Se for um ano ou dois. Eu esperava que ele completasse 50 anos. Mas ninguém sabe realmente. Então, não foi realmente uma surpresa chocante quando ele é do tipo que avalia tudo.” [He] Continue a avaliar tudo. Ele literalmente saiu por cima se ele realmente se aposentou. Sempre nos beneficiamos e nunca tomamos isso como garantido.”

Arianes descreveu seu relacionamento com Brady como “fantástico”, apesar dos relatos nas últimas semanas de uma briga começando a se desenvolver. Arianes até brincou que pretendia desafiar Brady para o golfe.

“Ei, vamos jogar golfe”, disse Arianes com uma risada. “Se você bater na bunda, você volta!” Mas sem brincadeiras à parte, Arianes disse que se Brady saísse da aposentadoria, eles não teriam estômago para as outras equipes que o pegassem. “Não”, disse Ariane. “Trabalho ruim”.

Como Brady ainda está sob contrato com os Buccaneers, eles ainda detêm seus direitos, que foi o que aconteceu com o New England Patriots e o fim de um tribunal Rob Gronkowski Quando ele saiu da aposentadoria para se juntar a Brady. Os Bucs trocaram uma escolha de quarta rodada do draft por Gronkowski e uma escolha de sétima rodada para conquistá-lo.

Mas, neste caso, será necessário um grande projeto de capital. “Cinco é o número um”, disse Arianos. “Talvez.”

Também não espere que outras equipes ajudem os piratas. Embora a equipe tenha indicado anteriormente que está procurando adicionar um meio-campista via agência livre ou draft, as opções são escassas. Arians disse que há apenas dois meio-campistas na free agency, os Bucs considerariam assinar, enquanto há oito contratados para outras equipes, e ele não vê a perspectiva de negociar mais de um ou dois deles porque a maioria das equipes não tem opções de backup viáveis ​​em um ano, quando a oferta não corresponde à demanda.

“O comércio está fora de questão, eu acho”, disse Arianes. “Você tem que ter um sócio.” Esses caras não estão dispostos a dizer, ‘Ei, você quer o meu homem?’ Quem está atrás da Porta 2 para eles? Não vejo muitos desses caras sendo negociados. Pode haver um, dois no máximo, caras que achamos que podem nos levar ao Super Bowl.”

O plano é ter quatro quarterbacks, e Kyle Traskuma escolha de segunda rodada do draft do ano passado, teria a chance de competir pelo primeiro emprego, apesar de não ter visto nenhuma ação na temporada regular do ano passado, com Gebert simples Intervir quando Brady saiu dos jogos no ano passado.

“Kyle vai ter uma ótima chance”, disse Arians. “Quero dizer, ele tem sua chance.” “Gosto muito da maneira como ele melhorou as coisas de que precisava quando comandava a equipe de olheiros, sua presença no bolso, movimento no bolso – todas essas coisas dentro e fora do campo que Tom ensinou a ele, inclinando-se, um pouco mais rápido – ele pode jogar. Agora se resume a, “Ele vira?” Se ele é blaine, ele vira?”

O Trask pode surpreender as pessoas do jeito Mac Jones Ele fez com os Patriots no ano passado como um novato?

“Eu definitivamente acho que sim”, disse Licht. “Eu definitivamente acho que ele tem uma chance. Ele mostrou todos os sinais de que aponta dessa maneira com sua inteligência, sua capacidade de atacar, sua ética de trabalho, a maneira como absorve e retém informações, a maneira como joga mudou seu corpo. Ele é surpreendentemente atlético lá, mais do que isso depois de se formar em seu primeiro ano na Flórida.

Ariane disse que a organização não vai se opor ao retorno James Winston, que foi escolhido por Licht em primeiro lugar no Draft de 2015 da NFL antes de assinar como reserva de agente livre com o New Orleans Saints em 2020. Winston deve se tornar um agente livre novamente. No entanto, Arius disse: “Eu não acho [returning to Tampa Bay] A melhor coisa para ele.”

Outro quarterback Bucs foi associado a Deshaun WatsonEle está enfrentando acusações de agressão sexual por 22 mulheres diferentes. Licht se recusou a discutir Watson porque é sua política pessoal não discutir jogadores contratados para outras equipes, enquanto Aryan disse que a propriedade deveria fazer a ligação.

“Será uma aprovação regulatória estrita”, disse Arians. “Conheço o garoto há muito tempo. Fiquei chocado por ele estar nessa posição. Mas isso seria um sinal regulatório estrito.”