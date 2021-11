A Polônia diz que crise na fronteira com a Bielo-Rússia pode ser o prelúdio de “algo pior”

VARSÓVIA / VILNIUS (Reuters) – O primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki alertou no domingo que a crise de imigrantes na fronteira com a Bielo-Rússia poderia ser um prelúdio para “algo muito pior”, e os guardas da fronteira poloneses disseram que as forças bielorrussas ainda estão levando os migrantes para a fronteira.

A União Europeia acusa a Bielo-Rússia de enviar milhares de pessoas do Oriente Médio por via aérea e as forçar a cruzar a fronteira para a Polônia, Lituânia e Letônia, membros da União Europeia e da OTAN, em retaliação às sanções europeias.

Minsk, que nega ter causado a crise, limpou um acampamento de migrantes perto da fronteira na quinta-feira e começou a enviar algumas pessoas de volta ao Iraque, enquanto a Polônia e a Lituânia relataram menos tentativas de cruzar suas fronteiras nos últimos dias.

Mas Moraviki alertou que a crise ainda não acabou, enquanto ele visitou a Estônia, Lituânia e Letônia no domingo para discutir a situação.

Uma pesquisa de opinião publicada pelo jornal polonês Rzeczpospolita no domingo mostrou que 55% dos poloneses estão preocupados que a crise na fronteira possa se transformar em um conflito armado.

“Acho que as coisas que se desenrolam diante de nossos olhos, esses eventos dramáticos, podem ser apenas um prelúdio para algo muito pior”, disse Moraviki em Vilnius.

Ele citou o aumento da presença militar russa perto da Ucrânia, bem como na Bielo-Rússia e no enclave russo de Kaliningrado, na fronteira com a Polônia e a Lituânia, como “uma ferramenta que pode ser usada diretamente para lançar um ataque direto”.

Morawiecki disse que a situação no Afeganistão pós-Talibã “pode ​​ser usada como uma crise pós-migração”.

Apelos por apoio

A primeira-ministra da Lituânia, Ingrida Simonetti, alertou os parceiros europeus para não ignorarem os vizinhos da Bielo-Rússia, depois que a chanceler alemã, Angela Merkel, ligou duas vezes a Lukashenko em busca de uma solução para a crise humanitária.

“Para nós, é muito importante que qualquer negociação (com a Bielo-Rússia) seja coordenada com a Lituânia, Polônia e Letônia, que estão liderando a ofensiva mista, e que nenhuma decisão seja tomada que não resolva fundamentalmente a situação”, disse ela. Depois de se encontrar com Morawiecki no domingo.

No domingo, o ministro das Relações Exteriores da França disse que a Rússia deveria pressionar seu aliado, Bielo-Rússia, para encerrar a crise migratória.

Ela foi transferida à força para a fronteira

A Polônia diz que Minsk continua a transportar centenas de estrangeiros para a fronteira, onde cerca de 10 migrantes morreram no inverno rigoroso.

“No sábado … um grupo de cerca de 100 estrangeiros muito agressivos trazidos para a fronteira por soldados bielorrussos tentou entrar na Polônia à força”, disseram os guardas de fronteira no Twitter no domingo.

Dezenas de migrantes do Iraque, que falaram com o portal de notícias lituano DELFI, do outro lado da fronteira com a Bielo-Rússia, no sábado, disseram que oficiais da Bielo-Rússia foram transportados à força em caminhões militares, ignorando seu desejo de retornar ao Iraque.

Centenas de poloneses participaram de protestos no sábado para exigir ajuda para migrantes. No domingo, a Igreja Católica organizou uma campanha de arrecadação de fundos para arrecadar fundos para os necessitados na fronteira e apoiar a integração dos refugiados que permanecerão na Polônia.

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado a reuters.com Registro

Reportagem adicional de Anna Ludarczak Simczuk em Varsóvia e Andrios Setas em Vilnius; Edição de Kirsten Donovan e Raisa Kasulowski

