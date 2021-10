A Organização Mundial da Saúde homenageia Henrietta Lacks por suas contribuições para a pesquisa científica

Lacks, uma mulher negra, teve câncer cervical quando estava sendo tratada no Hospital Johns Hopkins em 1951. Um cirurgião removeu células de seu colo do útero sem seu consentimento durante um procedimento, e esta amostra permitiu a um médico de hospital criar a primeira linhagem de células humanas para reproduzir fora do corpo.

A linha celular, agora conhecida como células HeLa, permitiu aos cientistas tentar criar uma droga que salvava vidas, incluindo vacina contra poliomielite, fertilização in vitro e mapeamento genético, e também ajudou no avanço da pesquisa do câncer e da AIDS.

Lacks, 31, morreu no mesmo ano de câncer, mas sua influência no campo da ciência médica continuou, levando ao câncer. Prêmio Diretor-Geral da OMS

“Ao homenagear Henrietta Lacks, a OMS reconhece a importância de contabilizar as injustiças científicas do passado e de promover a igualdade racial na saúde e na ciência”, disse o diretor-geral, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado. “É também uma oportunidade de aprender sobre mulheres – especialmente mulheres de cor – que fizeram contribuições surpreendentes, mas muitas vezes invisíveis, para a ciência médica.”

Muitos dos netos, bisnetos e outras famílias de Lax compareceram à cerimônia de premiação no escritório da OMS em Genebra. Seu filho, Lawrence Lacks, Sr., de 87 anos, aceitou o prêmio em seu nome.

“Ficamos emocionados ao receber este tributo histórico à minha mãe, Henrietta Lacks – um tributo à mulher maravilhosa que ela foi e ao impacto duradouro de suas células de Hela. As contribuições de minha mãe, antes ocultas, agora são honradas com razão por seu impacto global, ”Lawrence Lacks disse em um comunicado.

“Minha mãe foi uma pioneira na vida, retribuindo à comunidade, ajudando os outros a ter uma vida melhor e cuidando dos outros”, acrescentou. “Na morte, ela continua a ajudar o mundo. Seu legado vive em nós e agradecemos por dizer seu nome – Henrietta Lacks.”

Família processa empresa de biotecnologia pelo uso não sensorial de suas células

Na época do procedimento de Laks, retirar células de indivíduos sem seu consentimento não era contra os protocolos.

no início deste mês, A família Lax entrou com um processo v. Thermo Fisher Scientific Inc. Para enriquecimento ilícito de uso não sensorial e utilização de amostra de tecido e linha celular.

O processo alega que a Thermo Fisher Scientific conscientemente lucrou com a “conduta ilegal” dos médicos da Johns Hopkins e que seus “ganhos ilegais pertencem à propriedade da Sra. Lacks”.

Ele argumenta que a empresa está “fazendo uma escolha consciente de vender e produzir em massa o tecido vivo de Henrietta Lacks, uma mulher negra e líder comunitária, apesar de a empresa saber que o tecido da Sra. Lacks foi retirado dela sem o consentimento dos médicos da Hospital Johns Hopkins e um sistema médico injusto. “Racista”.

Embora a origem das células de Hela não seja clara há anos, a história de Lax tem sido tornou-se amplamente conhecido no século 21. Foi o tema do livro best-seller The Immortal Life of Henrietta Lacks, publicado em 2010, e um filme subsequente de mesmo nome estrelado por Oprah Winfrey. O congresso Conheça ela Uma contribuição intangível para a pesquisa do câncer, John Hopkins dá uma série de palestras anuais sobre seu impacto na medicina.

O processo afirma que, com um reconhecimento tão amplo, não há como a Thermo Fisher Scientific dizer que não conhece a história por trás de seus produtos contendo células HeLa e aponta para uma página no site da empresa reconhecendo que as células foram retiradas sem a aprovação de Lacks . De acordo com a ação, existem pelo menos 12 produtos comercializados pela Thermo Fisher que incluem a linha celular HeLa.

A Thermo Fisher Scientific tem receita anual de cerca de US $ 35 bilhões, de acordo com seu site. A CNN entrou em contato com a empresa para comentar.