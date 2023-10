A oposição polaca organiza uma grande manifestação em Varsóvia antes das eleições apertadas

VARSÓVIA (Reuters) – Centenas de milhares de opositores marcharam em Varsóvia neste domingo, duas semanas antes das eleições que, segundo o partido liberal Plataforma Cívica, poderiam decidir o futuro da Polônia na União Europeia e sua posição democrática.

As sondagens de opinião indicam que o governo nacionalista do Partido Lei e Justiça pode ganhar as eleições, mas pode enfrentar dificuldades em formar uma maioria, no meio de alguma insatisfação com os elevados custos de vida e preocupação com a erosão dos controlos e equilíbrios democráticos.

As autoridades da cidade de Varsóvia afirmaram que cerca de um milhão de pessoas participaram na maior concentração alguma vez testemunhada pela capital. A Rádio e Televisão Públicas, que observadores da mídia independente dizem ter se tornado um porta-voz do governo sob o governo do Partido Lei e Justiça, citaram a polícia dizendo que cerca de 100 mil pessoas aderiram.

O canal de notícias on-line onet.pl disse que, segundo seus cálculos, entre 600 mil e 800 mil pessoas participaram da marcha.

Alguns carregavam cartazes com os dizeres “PiSexit” ou “O gato pode ficar”, em referência ao animal de estimação do líder do PiS, Jaroslaw Kaczynski.

A oposição espera que a marcha motive os eleitores a participarem nas eleições, dando-lhe uma oportunidade de avançar.

[1/11]Donald Tusk, líder do maior grupo de oposição Coalizão Cívica (KO) e Rafal Trzaskowski, prefeito de Varsóvia caminham em frente à bandeira nacional polonesa durante o comício “Marsz Miliona Serc”, em Varsóvia, Polônia, 1º de outubro de 2023. REUTERS/ Kakber Pempel Obtenção de direitos de licenciamento

“Uma grande mudança está a chegar. Este é um sinal do renascimento da Polónia”, disse Donald Tusk, líder do Partido Trabalhista, às multidões reunidas numa praça no centro de Varsóvia, muitas delas agitando bandeiras polacas e da União Europeia.

Tusk, ex-presidente do Conselho Europeu, disse que o PiS pode ter como objetivo tirar a Polónia da União Europeia, algo que o partido nega, e descreveu as eleições como cruciais para os direitos das minorias e das mulheres.

O Partido Lei e Justiça, que está no poder desde 2015, fez campanha com o compromisso de manter os migrantes fora da Polónia, dizendo que era essencial para a segurança nacional, e de continuar a canalizar dinheiro para as famílias e os idosos.

“Quero ser livre, estar na União Europeia, quero ter uma palavra a dizer, quero ter tribunais livres”, disse Hana Chasiewicz, uma dentista de 59 anos de Otok, uma cidade nos arredores de Varsóvia.

O Partido Lei e Justiça nega as críticas ocidentais de que mina as normas democráticas e afirma que as suas reformas no sistema judicial visam tornar o país mais justo e livre dos resquícios do comunismo, enquanto as suas mudanças nos meios de comunicação públicos os livram da influência estrangeira.

Mas ainda não conseguiu aceder a milhares de milhões de euros em fundos de recuperação do coronavírus da UE que Bruxelas reteve devido às reformas judiciais polacas.

“Todos estão a investir em empregos, na luta contra a catástrofe climática. E estamos privados deste dinheiro porque alguém decidiu destruir a democracia na Polónia”, disse o presidente da Câmara de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, aos participantes no comício.

(Reportagem de Justina Pawlak, Marek Strzelecki e Koba Stezecki – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Hugh Lawson, William Maclean

