A Omicron mudou a forma da epidemia. Vai expirar para sempre?

“Os níveis de ansiedade sobre o Omicron tendem a ser mais baixos do que as variáveis ​​anteriores”, disse Simon Williams, pesquisador de atitudes e comportamentos públicos em relação ao Covid-19 na Universidade de Swansea, à CNN. Para muitos, o “fator de medo da Covid” é menor, disse ele.

Mas alguns dentro da comunidade científica estão cautelosamente otimistas de que o Omicron possa ser o último ato de uma pandemia – fornecendo vastas áreas do mundo com uma “camada de imunidade”, aproximando-nos de um estágio endêmico quando o Covid-19 é semelhante ao sazonal. doenças como resfriado ou gripe.

“Minha opinião é que se tornou epidêmico e permanecerá endêmico por algum tempo – como acontece com outros coronavírus”, disse David Heyman, professor de epidemiologia de doenças infecciosas da London School of Hygiene and Tropical Medicine.

“Todos os vírus estão tentando se tornar endêmicos, e esse vírus para mim parece estar funcionando”, disse ele.

O Covid-19 evoluiu com enorme imprevisibilidade, e a alternativa que substituiu a Delta pode ser ainda mais sinistra, dizem os especialistas; Mas o mundo finalmente conseguiu uma cepa dominante que facilmente sobrecarrega a população, sem causar o mesmo grau de hospitalização, doença grave e morte que as variantes anteriores causaram.

Especialistas alertam que pode haver contratempos ao longo do caminho – assim como a composição da Omicron foi inesperada, a próxima alternativa pode apresentar riscos mais sérios à saúde pública e atrasar o fim da pandemia.

E muitos países, especialmente onde a cobertura vacinal é baixa, ainda podem enfrentar hospitais superlotados devido à atual onda Omicron.

Mas há uma urgência política surgindo em grande parte do Ocidente para trazer as sociedades de volta a um senso de normalidade – com a transição da Omicron forçando os líderes a escolher entre reverter as medidas de saúde pública ou ver suas forças de trabalho e economias correrem o risco de ficarem paralisadas.

Pela primeira vez desde que a disseminação do Covid-19 surpreendeu o mundo no início de 2020, alguns epidemiologistas e líderes estão dispostos a considerar a possibilidade de que o vírus esteja tomando medidas em direção a um estado endêmico.

‘As regras do jogo mudaram’

A questão que os cientistas e a comunidade em geral enfrentarão ao longo de 2022 é quando o Covid-19 deixará sua fase atual e entrará em uma fase endêmica.

Uma doença endêmica tem uma presença persistente em uma população, mas não afeta um número alarmante de pessoas ou perturba uma comunidade, como geralmente é o caso em uma epidemia.

Os especialistas não esperam que o Covid desapareça completamente em nenhum momento de nossas vidas. Em vez disso, chegará a um período semelhante a muitas outras doenças, em que “a maioria das pessoas será infectada quando criança, provavelmente várias vezes, e à medida que essas infecções se acumulam, elas acumulam imunidade”, de acordo com Mark Woolhouse, professor de infectologia. epidemiologia da doença na Universidade de Edimburgo e autor de Sobre os estágios iniciais da epidemia.

“Esta é a situação para a qual estamos caminhando”, disse ele. “Omicron é outra dose do vírus. Todos nós, em média, teremos menos probabilidade de adoecer depois de tomar essa dose ou depois de receber a vacina”.

É por isso que reduzir a gravidade da Omicron é fundamental – adiciona uma camada extra de imunidade, mas não vem com os mesmos riscos de hospitalização que o Covid-19 manteve durante a maior parte do ano passado. Omicron ligado por terços Reduzindo os riscos de hospitalização Comparado aos deltas, de acordo com um estudo escocês. Um jornal sul-africano separado colocou o mesmo número em 80%.

“Mais da metade do mundo já foi exposto em algum grau ao vírus ou vacina”, disse Woolhouse. “As regras do jogo mudaram do ponto de vista do vírus”.

Enfatizar a confiança dos especialistas é história – embora comparar o cenário atual com pandemias passadas não seja uma ciência exata, há evidências do passado de que se espera que os vírus evoluam para versões menos graves e, eventualmente, desapareçam no arsenal anual de gripes e resfriados.

“Há quatro outros coronavírus que se tornaram endêmicos”, disse Heymann. Acrescentou que a “história natural da infecção” indica que a Covid-19 será a quinta.

Referindo-se ao surto do vírus Corona entre 1889 e 1890, que se estima ter matado cerca de um milhão de pessoas, acrescentou Woolhouse, o resfriado comum.

“A gripe espanhola deu ao mundo inteiro uma dose muito ruim do vírus da gripe H1N1” em 1918. Agora, “recebemos uma onda desse vírus praticamente todos os anos”.

Os especialistas geralmente concordam que a Omicron está nos aproximando desse ponto com o Covid-19. Mas há uma grande ressalva sobre a rapidez com que chegaremos – e isso não depende da raça atual, mas da próxima.

Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, disse na segunda-feira.

“Espero que seja”, disse Fauci à Agenda de Davos, um evento hipotético realizado pelo Fórum Econômico Mundial nesta semana, refletindo o otimismo cauteloso expresso por muitos epidemiologistas. Ele acrescentou que o cientista teve “sorte” de que a Omicron não compartilhasse mais propriedades delta.

Mas com todos os sinais positivos, Woolhouse disse: “Isso não significa que uma nova alternativa não surgirá e nos forçará a recuar”.

“Eu não quero falar sobre onde a próxima (alternativa) está indo”, acrescentou. A próxima variante tem que ultrapassar o Omicron, e a principal coisa que tem que ser capaz de fazer é evitar a imunidade natural e evitar a vacina, disse ele, “nunca induziu imunidade. O que não podemos dizer com antecedência é o quão ruim seria ser.”

Uma corrida armamentista em direção ao assentamento

Epidemiologicamente, a Omicron forneceu algumas razões para otimismo – mas muito depende de como o vírus se desenvolve a partir daqui.

No entanto, as epidemias não se movem apenas com os caprichos do vírus; Eles também são guiados pelo comportamento humano e pelas ações políticas. À medida que o segundo aniversário da epidemia se aproxima em março, começam a aparecer sinais de uma corrida armamentista em direção à epidemia.

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, que presidiu um dos programas de vacinação mais eficazes do Ocidente, disse à rádio Cadena Ser no início deste mês que era hora de “avaliar a evolução do Covid de uma pandemia para uma doença endêmica”. E seu ministro da Saúde disse que ela apresentou essa visão a seus colegas líderes da União Europeia.

O ministro da Educação britânico Nadim al-Zahawi, que anteriormente supervisionou o lançamento da vacina no Reino Unido, acrescentou à Sky News que queria que o Reino Unido “provasse ao mundo como passar de pandemia a endêmica”.

E esse movimento já está em andamento em países como a Dinamarca, onde as regras do Covid foram abandonadas e reintroduzidas no ano passado. Tyra Grove Krause, funcionária do Serum Statens Institute (SSI) que lida com doenças infecciosas no país, disse à TV2 local este mês que a Omicron poderia “nos tirar” da pandemia e devolver os dinamarqueses à vida normal dentro de dois meses.

“Aqueles governos que alcançaram um alto grau de imunidade populacional por meio do privilégio da vacinação ou do ônus da infecção agora têm uma gama mais ampla de opções do que no início de 2021”, disse Thomas Hill, professor associado da Escola Blavatnik da Universidade de Oxford. . O governo e seu líder acadêmico Covid-19 Acompanhe a resposta do governo

Muitos países estão começando a agir como se o Covid já fosse endêmico. A Inglaterra resistiu a novas restrições apesar dos números recordes de infecções nas últimas semanas e, apesar do aumento de internações e mortes hospitalares, o setor de saúde parece ter sobrevivido ao pico da onda Omicron sem registrar as altas taxas de internação observadas nas variáveis ​​anteriores.

Os primeiros exemplos do mundo real como esses podem dar a outros países a confiança para remover as restrições e, como o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sugeriu este mês, “aprovar” a onda Omicron. “Muitos países olharam para o Reino Unido porque vêem o Reino Unido como tendo um certo grau de tolerância” nas restrições, disse Heyman.

Essa abordagem logo se tornou cada vez mais popular. A ajuda financeira relacionada ao Covid na França deve terminar em breve, assim que as restrições diminuirem; Nós anunciamos [to people in France] O primeiro-ministro francês, Jean Castix, anunciou na quinta-feira que a pandemia pode estar para trás em meados de fevereiro.

Esse impulso está sendo impulsionado pelo impacto devastador que a Omicron está causando na força de trabalho principal – um desenvolvimento que mudou o cálculo dos governos. Diante do dilema de combater a transmissão ou manter seus países funcionando, os líderes agiram rapidamente para reduzir os períodos de isolamento.

“Claramente tirar as pessoas da força de trabalho – especialmente escolas e assistência médica – é um dos efeitos custosos” da Omicron, disse Hill. “É claro que é melhor prevenir a transmissão em larga escala em primeiro lugar, embora em muitos países que agora enfrentam a Omicron esse ponto agora seja discutível”.

Isso significa que um número crescente de países está procurando “transferir a avaliação de risco para seu povo” – relaxando as regras e incentivando o autoteste, decisões pessoais sobre o uso de máscaras e até avaliações individuais entre pessoas infectadas para ver quanto tempo isso leva, disse Heymann. . Eles precisam de solidão.

Muitos especialistas ainda incentivam restrições para reduzir a transmissão, pelo menos enquanto a onda Omicron estiver conosco. Mas Williams observou que os moradores estão se afastando cada vez mais dessa visão.

“A forma como a Omicron foi representada em algumas reportagens da mídia, e até indiretamente por alguns políticos – que foram um pouco mais rápidos em enfatizar a mensagem ‘precisamos aprender a conviver com isso’ – contribuiu para essa visão agora difundida de que a Omicron é menos excitante. se preocupar.”

Muitos advertem que o problema com essa abordagem é que algumas partes do mundo são menos capazes de adotar uma abordagem confortável.

“Por definição, uma epidemia não termina até que termine, para todos e em todos os lugares”, disse Williams. “Nossa atenção deve agora estar cada vez mais focada em obter vacinas suficientes para aqueles que vivem em países de baixa e média renda”.

A cobertura vacinal é menor em muitas regiões mais pobres do mundo – particularmente na Europa Oriental, Ásia Central e grandes partes da África – tornando esses locais particularmente vulneráveis ​​à preocupação com novas variantes ou ondas mais graves de hospitalização.

“A epidemia tem diferentes componentes em diferentes países”, disse Heymann. “Acho que os países se tornarão endêmicos em taxas diferentes.”

Isso adiciona uma camada extra de incerteza à questão de saber se a Omicron acelerará o fim da pandemia.

“Os sistemas de saúde em todo o mundo precisam estar cientes” dos riscos do Covid, mesmo que rapidamente comece a agir como um resfriado sazonal, disse Woolhouse.

“O mundo mudou – há um novo patógeno humano e continuará a causar doenças no futuro próximo”, concluiu. “Sempre viveríamos com o Covid. Ele nunca desaparecerá – sabemos disso desde fevereiro de 2020.”

“O que não sabíamos, e ainda não sabemos completamente, é exatamente o que parece.”