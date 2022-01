A nutricionista Pooja Mikhija mostra como comer suas refeições na ordem certa

Sempre nos disseram que uma alimentação saudável talvez seja o aspecto mais importante para se manter em forma. As vantagens de uma dieta equilibrada e exercícios adequados foram explicadas detalhadamente por especialistas de todo o mundo. Mas você sabia que a ordem em que você come os alimentos no prato também pode afetar sua saúde? A nutricionista Pooja Mikheja destacou o assunto em sua linha do tempo nas redes sociais. No Instagram Reels, ela explicou por que você deve comer vegetais e proteínas primeiro e depois carboidratos. No Instagram Reels, uma nutricionista aparece com um prato cheio dos diferentes nutrientes que fazem parte de uma refeição balanceada.

O prato Pooja Mukhija inclui legumes picados, incluindo tomates, verduras, chapati, tigelas de dal, arroz e dois curry. Pooja nos mostrou que a ordem em que você come esses alimentos, ou melhor, coloca na boca pode fazer diferença na sua idade, peso corporal e também nos hormônios.

Em um comentário detalhado, relatei que, em um novo estudo, pesquisadores do Weill Cornell Medical College, em Nova York, NY, descobriram que a ordem em que os diferentes tipos de alimentos são consumidos tem um impacto significativo nos níveis de glicose e insulina pós-refeição. em pessoas obesas.

Ela também explicou que quando vegetais e proteínas foram ingeridos antes dos carboidratos, os pesquisadores descobriram que os níveis de glicose eram 29%, 37% e 17% mais baixos nos testes de 30, 60 e 120 minutos, em comparação com quando os carboidratos foram ingeridos primeiro. Além disso, a insulina foi significativamente menor quando os participantes comeram vegetais e proteínas primeiro.

Falando sobre a prática de comer vegetais e proteínas primeiro, ela disse: “De certa forma, estamos colocando carboidratos. Estamos achatando a curva de glicose-insulina usando fibras primeiro para retardar o esvaziamento do estômago e, assim, reduzir os picos de açúcar”.

Pooja acrescentou que, ao fazer isso, pode-se ter melhor equilíbrio hormonal, fertilidade aprimorada, desejos reduzidos, pele melhorada, inflamação reduzida, envelhecimento lento e risco reduzido de doenças.

Com este truque, você desfrutará de sua comida na ordem certa para uma saúde melhor. Pooja Mikheja chamou isso de “Comer Bem, Comer Bem e Comer Inteligentemente”.