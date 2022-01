A nova ‘mudança organizacional’ de Raven desmantela membros do sindicato

foto : Activision

Isso foi há poucos dias 34 testadores de controle de qualidade na Raven, um dos estúdios que trabalham exclusivamente em Chamada à ação Chain, formou a primeira união Entre os funcionários da Activision Blizzard. Hoje, a administração respondeu ao seu sucesso com algumas mudanças.

Como com nervuras Nicole Carpenter Relatórioshoje cedo, o chefe do estúdio Raven, Brian Ravel, enviou um e-mail a todos os funcionários sobre uma “mudança organizacional” que está levando a agora organizada equipe de controle de qualidade – que acabou de voltar ao trabalho após sete semanas de greve – e os separando, publicando-os em Em todo o resto do local de trabalho.

todo o mundo, Em breve, teremos uma reunião onde explicarei as últimas mudanças organizacionais que estão acontecendo no estúdio para promover o trabalho que estamos fazendo. Espero que você possa, mas apenas no caso, por favor, veja abaixo. Em novembro, iniciamos o processo de conversão de nossos funcionários temporários para o status FTE. Agora, fico feliz em compartilhar que nossos colegas de controle de qualidade serão incluídos diretamente em várias equipes do estúdio, incluindo animação, artes, design, som, produção e engenharia. À medida que olhamos para a expansão contínua de Call of Duty: Warzone, é mais importante do que nunca promover uma integração e coordenação mais estreitas em todo o estúdio – a inclusão permitirá isso. Primeiro, nossa mudança para incluir nossas equipes de Garantia de Qualidade foi cuidadosamente considerada e é um próximo passo lógico em um processo planejado que começou há vários meses. Em segundo lugar, estamos confiantes de que o Embedded Model, uma prática recomendada usada em outros estúdios de desenvolvimento notáveis ​​em toda a Activision, continuará a posicionar melhor nossa equipe para oferecer o melhor formato da categoria em um processo de serviços ao vivo rápido. Estou ansioso para o estúdio trabalhar de forma mais criativa, eficaz e eficiente do que nunca. Também estou empolgado com o fato de essa mudança criar mais oportunidades para os membros da nossa equipe de controle de qualidade desenvolverem ainda mais suas habilidades e desenvolverem suas carreiras no estúdio. Seu gerente organizará reuniões de equipe e reuniões individuais conforme necessário para responder a quaisquer perguntas que você tenha. Além disso, sinta-se à vontade para entrar em contato com John se tiver alguma dúvida. Atenciosamente, Brian

O conceito de “QA incorporado”, onde os testadores são integrados com o restante da força de trabalho do estúdio (como Raven faz aqui), não é um conceito novo e está cada vez mais popular nos principais estúdios de videogame; A BioWare, por exemplo, faz isso há anos.

O momento aqui é certamente emocionante. Assim como essas mudanças planejadas há muito tempo e com meses de progresso começaram a funcionar para a equipe de controle de qualidade quase no mesmo momento em que voltaram ao trabalho após a greve, instantaneamente se dissolveram e espalharam os membros do sindicato por todo o estúdio.

Tenho certeza que esta é apenas uma mudança organizacional honesta, e não tem nada a ver com a nova Federação Raven, algo CEOs da Activision temem a própria morte.