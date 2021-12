A nova GPU de laptop RTX 2050 da Nvidia pode alimentar laptops acessíveis

O próximo RTX 2050 da Nvidia GPUs de laptop não parecem “novas”, considerando que a empresa já Lançada GPU RTX 3050 e 3050 Ti Para laptops no início deste ano (via Placas de Vídeo) Mas a Nvidia claramente não está pronta para aposentar as GPUs da série 20 ainda – a Nvidia diz que o RTX 2050 estará disponível em laptops a partir da primavera de 2022.

O RTX 2050 é baseado na arquitetura Ampere GA107, não Turing

O RTX 2050 não é apenas um pedaço de hardware antigo trazido dos mortos. Ao contrário de outros chipsets da série 20, o RTX 2050 é baseado na arquitetura Ampere GA107, não no Turing. Ampere é a mesma arquitetura que o RTX 3050 (e todas as outras placas da série 30) está ligado, e encapsulá-lo dentro de uma placa da série 20 pode fornecer algumas das mesmas melhorias de rastreamento de raios por um preço mais barato. O RTX 2050 vem com os mesmos 2048 núcleos CUDA e 4 GB de memória GDDR6 que o RTX 3050. No entanto, ele oferece um barramento de memória de 64 bits quando comparado ao RTX 3050 de 128 bits, o que pode levar a um desempenho ligeiramente inferior.

Embora seja provável que a Nvidia vá lançar uma GPU que não pertence à última e melhor série 30 devido à contínua escassez de chipsets, esta mudança também pode vir como uma forma de fornecer um meio-termo entre o RTX 3050 e o RTX 1650. Em uma GPU de médio alcance que oferece melhor desempenho do que o RTX 1650, mas ainda é mais acessível em comparação ao hardware com o RTX 3050.

Além do RTX 2050, a Nvidia também anunciou os chips para notebooks MX550 e MX570, mas a empresa não deu muitos detalhes sobre suas especificações. A Nvidia menciona vagamente “mais núcleos CUDA” e “velocidades de memória mais rápidas”, sem números firmes para suportá-lo ainda. Tudo isso acontece cerca de duas semanas depois da Nvidia Lançou uma nova versão do RTX 2060 -aquilo foi Lançado originalmente em 2019 Oferece um upgrade de 12 GB de RAM de vídeo em comparação com os 6 GB de RAM de vídeo que vem com o modelo padrão.