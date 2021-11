A NCAA divulgou um projeto de constituição simplificada que daria poder às escolas

A NCAA na segunda-feira abriu o caminho para uma reestruturação dramática dos esportes universitários que dará a cada uma de suas três divisões o poder de governar a si mesma.

O maior e mais influente órgão regulador do atletismo universitário Ele publicou um rascunho de uma constituição de 18 páginas, cortado de 43 páginas nos últimos três meses sob a direção do Presidente Mark Emmert.

A constituição reescrita concentra-se mais nos objetivos mais amplos da NCAA para o bem-estar dos atletas do que a versão anterior, que teve uma abordagem mais matizada.

Mais importante ainda, daria à Divisão I – o mais alto calibre dos esportes universitários que inclui o futebol universitário principal e as 351 escolas elegíveis para o lucrativo torneio de basquete masculino – a autonomia para reformular tudo, desde como a receita é dividida até como as regras são definidas e aplicadas.

“Assim que entramos nisso, realmente descobrimos que muitas das questões estavam no nível da Divisão I”, disse o diretor atlético da Virgínia Ocidental, Shane Lyons, que é presidente do conselho da Primeira Divisão e membro do Comitê de Constituição, ao Associated Press.

A meta é fazer as mudanças em menos de um ano.

“A ratificação de uma nova constituição em janeiro é o primeiro passo no processo de transformação da gestão da NCAA”, disse Jack DeGioia, Conselho de Governadores da NCAA e presidente de Georgetown. “A nova constituição proporcionará às divisões a flexibilidade de que precisam para operar.”

A nova constituição proposta ainda precisa ir a mais de 1.200 escolas membros para comentários após a convenção constitucional especial programada para a próxima semana, e pode ser emendada antes de ser colocada em votação em janeiro.

A nova constituição reduz o órgão de gestão de topo da Autoridade Nacional da Aviação Civil, o Conselho de Governadores, de 21 membros para nove e altera as suas funções.

“Será feita a pergunta: Qual é o novo papel e responsabilidades do conselho de administração? Ainda são todas as três divisões, mas suas prioridades e o que eles farão serão apenas aquelas questões de alto nível, ao contrário de alguns de as coisas em que estão envolvidos agora. ”

Imrt convocou a conferência em agosto, logo depois que o Supremo Tribunal dirigiu uma decisão à NCAA, deixando a associação aberta a novas contestações legais. Logo ficou claro que a nova constituição era apenas o primeiro estágio de transformação da NCAA de uma forma que desvalorizou a associação sediada em Indianápolis e deu mais poder às escolas e convenções.

O próximo estágio parece muito mais controverso, pelo menos no nível mais alto dos esportes universitários.

O comissário da Conferência Sudeste, Greg Sankey, e a Diretora Atlética da Universidade de Ohio, Julie Cromer, presidirão o Comitê de Transformação da Divisão Um, que já começou a explorar maneiras de se reestruturar.

“Há uma grande lacuna na Divisão Um com escolas com orçamentos de US $ 175 milhões e escolas com orçamentos de US $ 4 milhões”, disse Lyons. “Muitas vezes tentamos legislar do ponto de vista da equidade. Há uma nova divisão provável? Algumas escolas estão fazendo a quarta seção, e quais são os requisitos de associação? ”

Ele acrescentou: “Essas são as coisas que realmente teremos de fazer, algumas das quais serão muito difíceis de ter conversas.”