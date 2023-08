A NBA multou James Harden em US$ 100 mil depois que ele chamou o CEO dos Sixers, Daryl Morey, de “mentiroso”

James Harden falou o que pensava e agora está pagando o preço.

A NBA multou o Philadelphia 76ers em US$ 100 mil E a Liga anunciou na terça-feira “para indicar que ele não realizará os serviços exigidos pelo contrato de seu jogador, a menos que seja negociado com outro time”. Os comentários foram feitos enquanto Harden chamava publicamente o chefe de operações de basquete dos Sixers, Daryl Morey, de “mentiroso” em um evento na China na semana passada. Ele também reiterou que seu relacionamento com os Sixers estava irreparável em comentários separados a uma estação de televisão de Houston.

“A investigação da liga, que incluiu uma entrevista com Harden, confirmou que esses comentários indicavam a crença de Harden de que o 76ers não honraria seu pedido de troca.” Douri disse em um comunicado.

Esta grande multa de US$ 100.000 é o valor máximo que a NBA pode emitir a um jogador.

A Associação Nacional de Jogadores de Basquete planeja apresentar uma reclamação para contestar a multa.

“Discordamos respeitosamente da decisão da liga de punir James Harden pelos comentários recentes que ele fez, que acreditamos não violarem a regra contra as exigências de negociação pública.” A NBA disse em comunicadoem parte.

Harden chamou Morey de “mentiroso” enquanto estava na China em 14 de agosto. Um vídeo do incidente apareceu online mais tarde naquele dia e parece ter dito mais do que isso.

“Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização à qual ele pertence. Deixe-me repetir: Daryl Morey é um mentiroso e eu nunca farei parte de uma organização à qual ele pertença.

Por que Harden diz coisas tão duras sobre Morey, o homem com quem trabalhou durante anos no Houston Rockets e agora nos Sixers? Harden recebeu a opção de jogador de US$ 35,6 milhões nesta temporada, sobre a qual Harden e Morey teriam conversado e concordado que os Sixers trocariam Harden.

A NBA decidiu maximizar James Harden por chamar publicamente o executivo dos Sixers, Daryl Morey, de “mentiroso”. (Foto de Tim Nwachukwu/Getty Images)

O comentário “falso” de Harden foi baseado em sua crença de que Morey não honraria o acordo. Harden supostamente queria apenas ser negociado com o Los Angeles Clippers, e quando nenhuma oferta importante foi feita, os Sixers encerraram as discussões comerciais e planejam manter Harden para a temporada 2023-24.

O que Harden diz, o que pensa e o que sente é definitivamente diferente do que Harden pode fazer nesta situação. Desde que ele fez sua escolha de jogador, ele não teve mais qualquer vantagem. Ele tem que jogar pelo Filadélfia para que eles o negociem, porque se ele falhar, provavelmente perderá seu status de agente livre.