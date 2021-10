A NASA transfere dois astronautas de missões da Boeing para futuros lançamentos da SpaceX após sérios atrasos no Starliner

Os dois astronautas anteriormente atribuídos à nave espacial Starliner da Boeing, na foto acima, foram levados para uma missão SpaceX no próximo ano. Boeing

A NASA disse quarta-feira que dois astronautas da Boeing voam para a missão SpaceX 2022.

As missões Starliner da Boeing à Estação Espacial Internacional (ISS) foram adiadas indefinidamente após contratempos.

A NASA disse que mover os astronautas para a SpaceX dará à Boeing tempo para trabalhar no Starliner.

A NASA disse na quarta-feira que transferiu dois astronautas de missões da Boeing para um futuro lançamento da SpaceX após um grande atraso da espaçonave Boeing Starliner.

Nicole Mann estava programado para lançar em um vôo de teste da espaçonave Starliner da Boeing para a Estação Espacial Internacional (ISS), e Josh Cassada foi designado para a primeira missão operacional na Estação Espacial Internacional. Mas desabitado O lançamento do Starliner foi adiado indefinidamente, E NASA disse Astronautas foram realocados para missões SpaceX para dar tempo à Boeing para terminar o desenvolvimento do Starliner.

Espera-se agora que o par esteja a bordo A nave espacial Crew Dragon da SpaceX A NASA acrescentou sobre a missão Crew-5 à Estação Espacial Internacional no outono de 2022.

A NASA disse que Mann deve servir como comandante e que Cassada será um piloto da missão SpaceX Crew-5.

“Nicole e Josh fizeram um trabalho tremendo pioneiro no treinamento e na trajetória de astronautas para voar a bordo da espaçonave Boeing Starliner”, disse Kathryn Lueders, do Diretório de Operações Espaciais da NASA, em comunicado. Ela acrescentou que ambos os astronautas levarão a experiência adiante ao treinar para voar A nave espacial Crew Dragon da SpaceX.

Três outros astronautas da NASA – Butch Willmore, Mike Fink e Sonny Williams – ainda estão trabalhando nos projetos Starliner da Boeing, disse a agência em comunicado.

Em 2014, a NASA selecionou a SpaceX e a Boeing para construir espaçonaves para o Programa de Tripulação Comercial da agência para transportar astronautas americanos de e para a Estação Espacial Internacional.

Mas contratempos com a espaçonave Starliner atrasaram os esforços da Boeing.

A Boeing havia programado para 3 de agosto Um vôo de teste não tripulado do Starliner De e para a Estação Espacial Internacional.

Horas antes do lançamento, os engenheiros encontraram um problema com as válvulas do sistema de propulsão da espaçonave e Boeing teve que abandonar o lançamento. Posteriormente, a empresa descobriu que 13 válvulas não abriam corretamente, impedindo a ignição dos motores.

Boeing disse Starliner trouxe de volta à fábrica para consertar problemas, lançamento indefinidamente adiado, de Morgan McFall-Johnsen do Insider mencionado.

Boeing tentou pela primeira vez Um vôo de teste não tripulado do Starliner em dezembro de 2019, mas a espaçonave desviou do curso e queimou com combustível muito rapidamente. Isso significa que não havia combustível suficiente para chegar à Estação Espacial Internacional e retornar à Terra.

