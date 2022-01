A NASA está avançando com a implantação do Telescópio Espacial Sunscreen Webb

Engenheiros ativam um arquivo Telescópio espacial James Webb Refine seu sistema de energia elétrica para lidar melhor com o ambiente espacial real e resfrie os motores um pouco mais quentes do que o esperado, antes de avançar na segunda-feira com a implantação final do dossel de sol crítico do observatório.

Apertar as cinco camadas finas do dossel do sol, puxando-as cuidadosamente juntas com cabos movidos a motor passando por várias bobinas, provavelmente levará três dias para ser concluído, disse Bill Ochs, gerente de projeto da NASA. Mas na noite de segunda-feira, três das cinco camadas já estavam em forma, com as duas últimas esperando para apertar na terça-feira.

a espalhar copa Há muito tempo é considerado um dos Obstáculos mais desafiadores, mas “Não estou esperando nenhum drama”, disse Ochs.

Um guarda-sol de cinco camadas para o Telescópio Espacial James Webb, visto durante os testes nas instalações de processamento da Northrop Grumman em Redondo Beach, Califórnia. NASA



“Sempre digo às pessoas que a melhor coisa para as operações é o tédio”, disse ele. “E é isso que esperamos para os próximos três dias. Acho que todos podemos dar um suspiro de alívio quando atingirmos o quinto nível de estresse. Mas não espero o drama.”

web, e A sonda científica mais cara Sempre, foi Lançado Com grande fanfarra no topo do foguete Ariane 5 da Agência Espacial Européia no dia de Natal, entrando em órbita ao redor do Sol a um milhão de milhas da Terra.

Projetado para capturar a luz infravermelha das primeiras estrelas e galáxias que se formaram após o Big Bang, Webb é muito complexo. Mas além das pequenas dores de crescimento comuns a todas as novas espaçonaves, Ochs disse que o observatório de US $ 10 bilhões está passando por sua ativação inicial conforme planejado.

“Ainda estamos no processo de conhecê-los usando o telescópio”, disse ele a repórteres em uma teleconferência pela manhã. “Todos os satélites sempre serão ligeiramente diferentes em órbita do que na Terra, e leva tempo para saber isso e entender suas características.

“Isso é muito do que temos feito na semana passada e ainda estamos fazendo um excelente progresso no cronograma de comissionamento.”

O conjunto solar do telescópio foi implantado como planejado momentos após chegar ao espaço, dois raios de correção de trajetória foram executados, uma antena de alto ganho não estava esticada e apontada para a Terra e duas plataformas segurando as membranas do dossel do sol foram giradas na posição.

Uma torre extensível ergueu o espelho Webb principal e os instrumentos a um metro acima do protetor solar ainda dobrado, proporcionando espaço adicional e isolamento do calor gerado pela eletrônica da espaçonave. Em seguida, um “flap de impulso” foi implantado para neutralizar as pequenas forças transmitidas pelo vento solar.

Depois de tirar as tampas de proteção do caminho, dois braços sobrepostos apareceram Estendido a partir das plataformas de cobertura solar Na véspera de Ano Novo, as membranas de Kapton voltaram à sua forma de pipa.

“Claramente, as camadas de tensão são o próximo grande passo que estamos dando”, disse Ochs. “Quando terminarmos a tensão para todas as cinco classes, teremos nos aposentado em algum lugar entre 70 e 75 por cento dos 344 pontos de falha individuais discutidos antes da tarefa.”

Ele se referia ao número de máquinas e mecanismos não redundantes necessários para incontáveis ​​implantações de Webb que não têm backups se algo der errado. Todos eles simplesmente devem funcionar.

Uma impressão artística do telescópio Webb com suas sombras solares e todo o seu sistema óptico foi publicada. NASA



Um protetor solar é necessário para bloquear o calor do sol, e o espelho principal de Webb de 21,3 pés de largura e os instrumentos resfriaram a quase 400 graus negativos, resfriados o suficiente para registrar a fraca luz infravermelha das primeiras estrelas e galáxias para acender após o Vivid Big.

Para atingir as temperaturas extremamente baixas necessárias, cada camada deve ser esticada por cabos motorizados que passam por vários rolos, um processo que também levanta e separa os filmes para permitir que as lacunas de calor se dissipem.

Essa tensão final foi adiada no fim de semana para dar aos engenheiros uma folga após uma primeira semana agitada de atividades de implantação e, em seguida, para avaliar o desempenho do painel solar de cinco painéis de Webb e seu sistema de bateria.

No final das contas, as predefinições de fábrica que regem a produção do painel solar precisaram ser ajustadas para levar em conta as temperaturas reais que Webb experimentou no espaço. Ao mesmo tempo, o telescópio foi reorientado ligeiramente para resfriar os seis motores necessários para apertar as camadas da pala.

“Tudo está bem e funcionando bem agora”, disse Amy Lo, engenheira de sistemas da Webb da grande empreiteira Northrop Grumman. “O observatório nunca esteve em perigo e nunca precisamos realmente de energia. … o reequilíbrio da matriz nos dá uma certa margem (contra) o aumento esperado de energia de que precisaremos no futuro.”

Quanto aos motores, Lo disse que eles nunca estavam fora dos limites, apenas um pouco mais quentes do que o ideal. E jogando com segurança, Webb foi redirecionado no domingo para melhorar o resfriamento e “agora temos uma grande margem em nossa temperatura.”

