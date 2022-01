A Microsoft corrigiu o bug do Patch Tuesday que causou a falha da VPN no Windows 10 e 11

As atualizações mensais do Patch Tuesday da Microsoft para Windows são geralmente destinadas a Reparar problemas, mas nem sempre é assim. As atualizações de janeiro, lançadas na semana passada, causaram alguns problemas para as empresas em particular. O mais perigoso, especialmente para pessoas que ainda lidam com configurações de trabalho remoto causadas por pandemia, foi a falha Quebre certos tipos de conexões VPN. A Microsoft forneceu correções para este e outros problemas a partir de hoje, apenas alguns dias depois de admitir o problema Na página Problemas conhecidos.

De acordo com a documentação da Microsoft e Relatórios do computador bip, os problemas de conexão VPN afetaram “conexões IPSEC que contêm ID de fornecedor”, bem como conexões VPN L2TP e IPSEC IKE no Windows 10, Windows 11, Windows Server 2022, 20H2, 2019 e 2016. O cliente Windows Embedded VPN parece ser o mais No entanto, os clientes VPN de terceiros que usam esses tipos de conexões também podem encontrar o erro.

A última rodada de atualizações do Patch Tuesday também causou alguns problemas para o Windows Server, incluindo Reinicializações inesperadas de controladores de domínio E Inicializações com falha do Hyper-V. Todos esses problemas foram resolvidos por outros patches fora do escopo, embora não antes de causar problemas para administradores de TI presos.

A Microsoft também resolveu um problema que fazia com que as unidades formatadas em ReFS não aparecessem ou aparecessem como discos brutos e não formatados. A Microsoft também corrigiu esse problema, mas não antes Culpe o problema sobre o uso “não suportado” do ReFS em unidades removíveis. O ReFS tem suporte nas versões do Windows para consumidores há alguns anos, embora a Microsoft tenha removido a capacidade de criar unidades ReFS. vários anos atráse limitado a servidores e versões corporativas do Windows.