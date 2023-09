A maioria dos jogadores da seleção espanhola vencedora da Copa do Mundo se recusa a jogar as próximas partidas em meio às repercussões de um beijo indesejado

CNN

–



A grande maioria da selecção espanhola vencedora do Campeonato do Mundo disse que se recusará a ser convocada para os próximos dois jogos da UEFA Women’s Nations League, uma vez que continua a pressionar por “mudanças estruturais reais” no futebol. Futebol espanholApós as consequências do ex-presidente do futebol Luis RubialesBeijo indesejado La Roja Estrela Jennifer Hermoso.

Há quase um mês, a Espanha foi abalada pelo incidente entre o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Rubiales e Hermoso, que lançou uma sombra sobre a histórica vitória da seleção.

A Espanha deveria anunciar sua convocação para as próximas duas partidas na sexta-feira, mas agora adiou a decisão depois que 39 jogadoras, incluindo 21 das 23 convocadas para a Copa do Mundo, assinaram uma carta conjunta condenando a Federação Espanhola de Futebol.

“Até hoje, como informamos a Federação Espanhola de Futebol, as mudanças que foram feitas não são suficientes para que as jogadoras se sintam num lugar seguro, onde as mulheres sejam respeitadas, o futebol feminino seja apoiado e onde possamos dar tudo o que temos. ” A mensagem dizia, que era publicar Escrito por Alexia Putellas, duas vezes vencedora do Ballon d’Or Féminin, no X, antigo Twitter.

“Gostaríamos de concluir esta declaração expressando que as jogadoras da seleção feminina espanhola são jogadoras profissionais e o que mais nos enche de orgulho é vestir a camisola da seleção e levar sempre o nosso país aos mais altos níveis.

“Por isso acreditamos que este é o momento certo para lutar para mostrar que estas atitudes e práticas não têm lugar no futebol nem na nossa sociedade, que a estrutura atual precisa de mudar, e estamos a fazer isso para que as gerações futuras possam ter acesso a um futebol mais igualitário.” E ao nível que todos merecemos.”

Na carta, as jogadoras expõem uma série de mudanças que gostariam de ver na Federação Espanhola, incluindo a reestruturação da organização de futebol feminino, do Gabinete da Presidência, do Secretário-Geral, dos Departamentos de Comunicação e Marketing e do Departamento de Integridade. .

“Conforme mencionado anteriormente, estamos detalhando as alterações necessárias para que esse tipo de situação não volte a acontecer, com o objetivo de alcançar transparência absoluta”, acrescenta a carta.

FIFPRO, a federação global de jogadores Publicado em X Em apoio à decisão das jogadoras, ele disse: “A FIFPRO apoia totalmente a Seleção Espanhola Feminina em seu apelo unido à mudança. #SeAcabó (Acabou).”

O bicampeão da NBA e lenda do basquete espanhol Pau Gasol também deu voz aos jogadores, publicar“Você tem todo o meu apoio.”

O desenvolvimento mais recente ocorre depois que mais de 80 jogadores de futebol espanhóis – incluindo todos os membros da seleção espanhola para a Copa do Mundo de 2023 – colocaram seus nomes em uma carta de apoio a Hermoso em 25 de agosto, dizendo originalmente que não retornariam à seleção nacional “se os atuais líderes continuarem”. . nas suas posições se não houver “mudanças estruturais reais” no sindicato.

Como resultado, o presidente interino da Federação Espanhola, Pedro Rocha, começou a tomar medidas como parte da “renovação” da federação, demitindo o polêmico técnico Jorge Villeda, apesar da vitória sem precedentes da Espanha na Copa do Mundo, e nomeando sua vice, Montse Tomé – a primeira mulher a ocupar a presidência. Papel. Rocha prometeu então, numa reunião com o presidente do Conselho Supremo do Desporto, Victor Francos, fazer mais “mudanças estruturais” na Federação Espanhola de Futebol.

O anúncio dos jogadores deixaria Tommy lutando para formar um time competitivo contra a Suécia e a Suíça, de 22 a 26 de setembro.

Thomas Cox/AFP via Getty Images Rubiales deixa o Tribunal Nacional de Madrid na sexta-feira.

Este desenvolvimento surge depois de Rubiales ter testemunhado no Tribunal Nacional Espanhol em Madrid, na manhã de sexta-feira, depois de o juiz o ter convocado para ajudar na investigação do tribunal sobre possíveis acusações de agressão sexual e coerção contra ele.

Rubiales renunciou ao cargo no domingo, após semanas de pressão de todos os setores da sociedade espanhola, e agora recebeu uma ordem de restrição e foi instruído a não se aproximar de 200 metros de Hermoso.

A insatisfação sentida pelas jogadoras espanholas remonta a setembro do ano passado, quando 15 integrantes da seleção feminina enviaram cartas assinadas pessoalmente à Federação Espanhola de Futebol, por e-mail, declarando que não jogariam mais pela seleção nacional, a menos que houvesse mudanças radicais. Foi realizado por toda a comissão técnica. .

As cartas idênticas diziam que a “situação” dentro da selecção espanhola – da qual a Federação Espanhola de Futebol tinha “conhecimento” – estava a afectar o “estado emocional” dos jogadores e a sua saúde.

Dos 15 jogadores que assinaram as cartas, apenas três estavam na seleção espanhola para a Copa do Mundo: Mariona Caldente, Aitana Bonmati e Una Battle.

Apesar das dificuldades fora de campo, a jovem seleção espanhola teve uma jornada mágica na Copa do Mundo para desafiar as probabilidades e conquistar um título memorável na Austrália e na Nova Zelândia.

Amanda Berobelli-Reuters Apesar da pouca idade e relativa inexperiência, os jogadores espanhóis tiveram um desempenho admirável.

No entanto, o sucesso em campo foi acompanhado por um ambiente tenso na equipa e por uma animosidade de longa data entre alguns dos melhores jogadores do país, a equipa técnica do Velda e a Federação Espanhola de Futebol.

Após as vitórias da seleção sobre a Holanda e a Suécia nas quartas de final e semifinais da Copa do Mundo, foram divulgados vídeos nas redes sociais do que pareciam ser reações frias de alguns dos jogadores substitutos da Espanha em relação a Villeda e sua equipe, bem como durante o período pós-jogo. festas.

Um dos clipes mostrava Felda tentando comemorar com alguns jogadores após a vitória sobre a Holanda, mas parecia que foi ignorado.

Agora que Villeda e Rubiales deixaram os seus cargos, a Federação Espanhola de Futebol esperava iniciar um novo capítulo no futebol feminino, mas as notícias de sexta-feira mostram que ainda há muito trabalho a fazer.

As demandas de mudança dos jogadores incluirão a eventual substituição de Rocha, que foi contratado após a saída de Rubiales.

Mas a Federação Espanhola de Futebol apoia Rocha como presidente da organização, uma vez que a federação procura estabilidade antes de considerar quaisquer mudanças abrangentes exigidas pelas jogadoras da selecção nacional feminina.

A Federação Espanhola de Futebol disse na sexta-feira que ele seria solicitado a “estabelecer-se primeiro para avançar mais tarde”.

“É necessário garantir o futuro do futebol espanhol, fazendo transformações de forma progressiva e restaurando a dignidade e a credibilidade perdidas após os acontecimentos da Copa do Mundo”, afirmou a federação em seu comunicado de imprensa.