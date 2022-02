A “Lista Negra” renovada para a décima temporada na NBC

Lista negra Ainda sem nomes: a NBC renovou o drama criminal de James Spader para uma décima temporada, apurou o TVLine.

Spyder confirmou a notícia no episódio de terça-feira de Hoje à noite. Ele interpreta o principal criminoso Red Reddington, que trabalha com o FBI para rastrear os fugitivos mais perigosos do mundo.

temporada até hoje, Lista negra Tem uma média de 5,1 milhões de espectadores no total e uma classificação beta de 0,6 nos números Live + 7 – apenas uma marca abaixo das médias da 8ª temporada (5,5 milhas / 0,7). Das 10 séries de drama que a NBC exibiu até agora nesta temporada de televisão, ficou em nono lugar em ambas as medidas, superando apenas Freshman. atmosfera normal.

A 9ª temporada parecia completamente diferente, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Poucos dias antes do final da oitava temporada do programa em junho, surgiram notícias de que Megan Boone havia planejado sair do programa, e o final foi seu episódio final. Durante essa parcela, Liz foi baleada de Bonn Por um seguidor de Neville Townsend e Boone a chamou de oito temporadas No programa “Uma vida inteira dentro da minha vida… Que sonho. Obrigado a todos”.

Um dia após a exibição do final, o criador da série John Bokencamp – que atuou como escritor e produtor executivo das temporadas 1 a 8 – Ele anunciou que estava saindo também O drama antes da 9ª temporada “para sair da minha zona de conforto, tentar algo novo e explorar alguns dos outros personagens e histórias que estão flutuando na minha cabeça”.

“Eu realmente acredito que a série ainda é tão cheia de vida, criativamente forte e dias brilhantes estão por vir”, disse Bockenkamp na época. “Então, estou me juntando a você agora – como fã – para descobrir onde Lista negra Então nos leve.”

A sinopse oficial da 9ª temporada afirma: “Nos dois anos após a morte de Elizabeth Kane, Raymond Reddington e os membros da força-tarefa do FBI são dissolvidos – suas vidas agora mudam de maneiras inesperadas e sem conhecimento do paradeiro de Reddington. Em uma encruzilhada, um objetivo comum os obriga a renovar sua missão original: erradicar listas negras perigosas, malignas e excêntricas. passado, liderado pelo criminoso mais cruel – Raymond Reddington.”

Lista negraA 9ª temporada recomeça em um novo horário a partir de sexta-feira, 25 de fevereiro, às 8/7c.

Linha de TV renovação do scorecard Atualizado para refletir as notícias.