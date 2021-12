A libertação de um homem preso em Paris pelo assassinato de Jamal Khashoggi | Jamal Khashoggi

Um saudita preso em um aeroporto francês sob suspeita de envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi Ele foi solto depois que o promotor público de Paris concluiu que se tratava de um caso de identificação incorreta.

“Verificações extensivas da identidade desse indivíduo nos permitiram estabelecer que o mandado não se aplicava a ele”, dizia uma declaração do procurador-geral Remy Heitz. “Ele foi lançado.”

O homem, cujo nome era Khaled Ayed Al-Otaibi, foi detido na terça-feira no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, quando estava prestes a embarcar em um avião com destino à capital saudita, Riad.

A Polícia de Fronteira prendeu-o sob suspeita de ser um ex-membro da Guarda Real Saudita sob a acusação de envolvimento no assassinato do jovem. Khashoggi, um jornalista do Washington Post – e crítico do governante de fato da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman – que foi assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul em outubro de 2018.

Quando o passaporte do homem foi verificado durante os procedimentos de fronteira, uma ordem foi relatada por Turquia, o que levou à prisão.

Mas na hora do almoço na quarta-feira, após mais de 24 horas de extensas verificações de identidade, os promotores de Paris disseram que a identidade do homem não correspondia ao mandado de prisão e que ele foi libertado. Acredita-se que ele tenha o mesmo nome do homem procurado.

A embaixada saudita em Paris disse na noite de terça-feira que o detido “não tem nada a ver com o caso em questão”.

A prisão ganhou as manchetes em todo o mundo porque teria sido a primeira vez que alguém acusado por especialistas internacionais de participar do horrível assassinato patrocinado pelo Estado de um colunista do Washington Post seria preso. Reino da Arábia Saudita.

Sarah Leah Whitson, diretora executiva da Dawn, um grupo pró-democracia fundado por Khashoggi, disse que o fato de a polícia ter agido sob o mandado – apesar do caso de identificação incorreta – foi um sinal encorajador de que a comunidade global estava levando o caso a sério.

“É encorajador saber que Europa Eles efetivamente reafirmaram que os assassinos de Khashoggi – [Prince Mohammed] Incluído – eles enfrentarão processo e queixa criminal se colocarem os pés em seu país. “

Foi dificil entender porque [Prince Mohammed] Você pode ter ousado enviar um oficial sancionado para FrançaMas agora ele certamente sabe que não pode, e sua villa de $ 500 milhões fora de Paris ainda está coberta de teias de aranha. “

As investigações identificaram um homem chamado Khaled Ayed Al-Otaibi como parte de um grupo de “comando” no consulado saudita em Istambul, onde Khashoggi foi assassinado em 2 de outubro de 2018. Ele estava entre 17 pessoas foram punidas pelos Estados Unidos por seu suposto papel na morte do jornalista. Ele também atuou como oficial de segurança pessoal para o príncipe Mohammed.

Ele estava na Lista Vermelha da Interpol depois que um mandado de prisão foi emitido pela Turquia, onde no ano passado 20 oficiais sauditas foram levados a julgamento à revelia no assassinato.

Uma investigação sobre o assassinato de Agnes Callamard, que era a relatora especial das Nações Unidas para mortes extrajudiciais na época, descreveu Al-Otaibi como um parceiro próximo e oficial de segurança pessoal do Príncipe Mohammed, que era acusado por agências de inteligência dos EUA de concordar com o assassinato de Khashoggi. Callamard disse em seu relatório que Al-Otaibi acompanhou o príncipe em sua viagem aos Estados Unidos em 2017.

Khashoggi, um colunista do Washington Post com laços estreitos com a corte real, foi um crítico espirituoso, mas influente, do príncipe em uma época de 2018 quando Riade tentava retratar o príncipe herdeiro como um reformador.

A Câmara dos Representantes de Washington, D.C. aprovou por unanimidade um projeto de lei na terça-feira que designaria um trecho da rua em frente à embaixada saudita-americana como “Avenida Jamal Khashoggi”.

Sarah Leah Whitson disse que a nova designação serviria como “um lembrete diário à embaixada saudita e ao governo de que Jamal Khashoggi e seu legado têm uma influência poderosa tanto na morte quanto na vida”.

A medida também foi endossada pelo National Press Club, que disse que a mudança do nome da rua serviria como um lembrete “que queremos justiça para Jamal”.