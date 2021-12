A LG envia sons para você de cima com novos alto-falantes

LG tem anunciar Novo Dolby Atmos e DTS: alto-falante de canal X 9.1.5 apresenta um novo alto-falante central que funciona para cima e salta o diálogo fora do fio e em seus ouvidos para que você possa ouvir claramente. Enquanto os motoristas promissores são uma grande parte de como sua barra de som é geralmente produzida – é uma de cinco aqui – a LG afirma que o centro de filmagem é uma inovação mundial. O alto-falante também inclui um par de alto-falantes traseiros sem fio que agora podem enviar som adicionalmente para as paredes laterais da sala, o que também pode aumentar a imersão de som.

É importante observar que o novo tweeter central ainda é o mesmo canal do alto-falante central regular, mas aumenta a clareza do diálogo. O mesmo vale para os dois drivers laterais adicionais para o par de alto-falantes traseiros; É o mesmo canal dos woofers laterais do subwoofer. A LG afirma que sua calibração AI Room pode configurar automaticamente os tempos de cada alto-falante e sincronizar tudo.

A nova barra de som da LG (modelo S95QR), tweeter traseiro e subwoofer sem fio integrado juntos têm uma potência de saída de 810W. Com Dolby Atmos e DTS: X, o LG S95QR está posicionado como uma barra de som premium e sucessor da barra de som de 7.1.4 canais do LG SP11RA.

Infelizmente, a nova barra de som – como sua predecessora – ainda não suporta passagem para 4K 120 Hz com HDR. Se você tiver a mais recente TV 4K HDR e a Série X ou PS5, talvez não queira conectar o console de jogos diretamente na barra. No entanto, você ainda deve aproveitar as vantagens do suporte Variable Refresh Rate (VRR).

A barra de som também oferece suporte ao Modo de baixa latência automático (ALLM) e pode ser controlada por meio de dispositivos inteligentes com Google Assistant, Alexa e outros ‘assistentes de inteligência artificial’. A barra de som mais antiga do LG SP11RA tinha suporte para AirPlay 2 e podia ser controlada usando Siri, mas não está claro no comunicado de imprensa da LG se a nova barra de som também a apresenta (mas esperamos).

A LG também diz que há suporte para o adaptador de áudio Wowcast Wi-Fi, que foi lançado originalmente no outono passado, e está disponível em Página da LG no Reino Unido. Wowcast é um dispositivo que torna seus alto-falantes sem fio, em situações onde é difícil conectar um cabo entre a TV e os alto-falantes. Ele é montado atrás de sua TV e pode transmitir uma conexão HDMI eARC entre ele e sua barra de som. A LG diz que o Wowcast será vendido separadamente, então esperamos uma versão nos Estados Unidos junto com os novos alto-falantes.

A LG não compartilhou um preço ou data de lançamento para o novo LG S95QR. Os palestrantes estarão entre os primeiros produtos da empresa a serem anunciados e apresentados em seus produtos Estande virtual no CES 2022.