A lenda do Celtics Sam Jones morre aos 88 anos

Jones foi membro das equipes do 25º e 50º aniversário da NBA, e este ano foi eleito um dos 75 maiores jogadores de todos os tempos. Um porta-voz do Celtics disse que Jones morreu de causas naturais.

“Outro querido amigo meu se perdeu”, escreveu Cedric Maxwell, o ex-astro do Celtics, no Twitter na sexta-feira. “Bem, os bancos estão abertos no céu na véspera de Ano Novo.”

O Celtics Jones honrou um momento de silêncio antes do jogo da tarde de sexta-feira contra o The Suns, exibindo um videoclipe pendurado entre as faixas do campeonato acima do piso de parquet no TD Garden. Seu número 24, que se aposentou quando ainda era um jogador ativo, também foi mostrado na tela na arena silenciosa diante de uma imagem estática dele vestindo um terno e a frase “Sam Jones 1933-2021”.

O técnico do Celtics, Im Odoka, disse antes do jogo de sexta-feira que, embora os dias de jogo de Jones estivessem à frente de seu tempo, as marcas duradouras de Jones no jogo e esse privilégio são evidentes.

“Quando você olha para os números e para a carreira, quando vê o segundo maior campeonato da NBA, atrás de Bill Russell, é obviamente o que sai primeiro”, disse Odoka. “Ele participou de oito torneios com KC Jones também. Então você está realmente vasculhando e vendo o impacto que ele está tendo aqui, obviamente. Mas você não sabe sobre os outros tanto quanto alguns dos principais jogadores que estão os melhores jogadores, os 10 campeonatos, os vários jogos All-Star e você. Você olha para os números dele e o que ele fez, é claramente uma grande perda para a comunidade aqui. “

Em um comunicado, o Celtics descreveu Jones como “um dos atiradores mais talentosos, versáteis e superáveis ​​das equipes mais bem-sucedidas e dominantes da história da NBA”.

Sua habilidade de pontuação era tão prolífica e sua forma tão pura que ele ganhou o apelido simples de “O atirador”.

A equipe disse que a família Jones está em mente “enquanto lamentamos sua perda e lembramos com ternura a vida e a carreira de um dos maiores campeões do esporte americano”.

Reed Auerbach, treinador do Celtics, descobriu Jones quando ele foi para a Carolina do Norte para procurar o campeão nacional Tar Heels para o próximo draft. Auerbach disse que foi informado que o melhor jogador do estado estava na equipe do treinador do Hall da Fama, John McClendon, no North Carolina Central.

Auerbach escolheu Jones na primeira rodada, apesar de não vê-lo jogar.

Jones passou a liderar a equipe, marcando cinco vezes – incluindo o campeão de 1963, que tinha oito membros do Hall of Fame na lista.

Jones foi melhor nos playoffs, com média de 18,9 pontos por jogo na pós-temporada. Quando se aposentou aos 36 anos, ele foi o único jogador na história do Celtics a marcar mais de 50 pontos em um único jogo.

Usando um banco não ortodoxo até então, Jones ficou conhecido como “Sr. Clutch” após uma série de vencedores no jogo, incluindo um sino para decidir as finais da Conferência Leste de 1962. Ele deu um salto desequilibrado e errou o pé para vencer o Jogo 4 das 69ªs de Finais; Em vez de ir para Los Angeles com atraso de 3 a 1, o Celtics empatou o Lakers em dois jogos e ganhou sete.

Jones se aposentou após esse título, tendo vencido seus dez campeonatos em 12 temporadas. Cinco vezes All-Star, ele foi introduzido no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame em 1984.

Sua morte chega um ano após a morte de seus companheiros de equipe Tommy Heinson E KC Jones.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.

Adam Himmelsbach pode ser contatado em adam.himmelsbach@globe.com. Siga-o no Twitter Tweet incorporar.