A lenda do 49ers, Ronnie Lott, ri dos dúvidas restantes de Brock Purdy – NBC Sports Bay Area e CA

SÃO FRANCISCO – Mesmo aos 64 anos, Ronnie Lott ainda tem uma aura de intimidação ao seu redor. Lott tem exatamente o dobro de sua idade e por uma fração de segundo na noite de quinta-feira no Curran Theatre antes de “Unscripted: The San Francisco 49ers” na Broadway de São Francisco, onde a segurança do Hall da Fama se juntou às lendas Steve Young, Brent Jones, Dwight Hicks e Harris Barton. Em uma conversa apresentada pela medalhista de ouro olímpica Christy Yamaguchi, ela sentiu o mesmo medo que os recebedores atropelaram os zagueiros.

a questão: Qual é a sua mensagem para quem ainda duvida de Brooke Purdy?

Lott respondeu: Um olhar que poderia ter sido um convite à dor, seguido por um sorriso que me fez parar de suar e fez Lott rir de qualquer um que duvidasse do jovem quarterback dos 49ers.

“Eu tenho que rir, porque obviamente quando você joga contra certas pessoas, e você observa certas pessoas e o que elas fazem, você entende o tempo necessário para colocar a bola onde você quer”, disse Lott à NBC Sports Bay Area. Para colocar a bola. E para mim, acho que o interessante é que nunca considero tarde demais.

Purdy, em seu primeiro jogo como titular na temporada passada, completou um passe de 20 jardas para o wide receiver Ray Ray McCloud em seu primeiro passe no quarto período da derrota por 44-23 para o Kansas City Chiefs, mas foi interceptado em sua final. lançamento do jogo. Nos nove jogos seguintes – seis na temporada regular e três nos playoffs – o novato foi interceptado apenas três vezes. Ele também lançou 16 touchdowns nesse período.

O profissional do segundo ano fez 91 tentativas de passe nos três primeiros jogos dos 49ers nesta temporada e ainda não teve uma interceptação, o que o torna um dos cinco titulares da NFL que ainda não teve uma interceptação em 2023.

Quer fossem os jogadores adversários ou a mídia nacional, o lado externo começou a ver Purdy como um quarterback de primeira linha. Os pontos de interrogação também permanecem. Alguns podem ver isso como um QB sortudo por jogar sob o comando de Kyle Shanahan em um ataque carregado de poder de estrela. Outros podem se perguntar sobre suas limitações de tamanho e durabilidade ou debater se Purdy tem características de elite suficientes para atingir o objetivo dos 49ers de finalmente erguer o Troféu Lombardi pela sexta vez.

Mas Lott tem uma perspectiva e uma história únicas quando se trata de Purdy.

Lott fez parte do comitê de seleção do College Football Playoff nas três primeiras temporadas de Purdy no estado de Iowa. Enquanto Purdy estava ocupado arremessando quase 4.000 jardas e 27 touchdowns no segundo ano, Lott assistia de longe e estudava a fita. Muito antes de Purdy ganhar o apelido de “Sr. Irrelevante”, Lott sabia tudo sobre os cinco touchdowns que lançou em um clássico épico contra Jalen Hurts e a Universidade de Oklahoma em 2019, juntamente com muitas outras atuações em sua carreira de quatro anos.

“Quando ele estava na Iowa State, eu fazia parte do comitê”, disse Lott. “Tive que assistir muito futebol universitário. Então, durante três anos assistindo e sabendo, sim, há algumas coisas que você pode ver sobre as características dele e quem ele é, e mais importante, o que espero é que ele consiga um campeonato anel.

Lott foi quatro vezes campeão do Super Bowl durante a dinastia 49ers. Brent Jones era um jovem de 49 anos que conquistou dois desses títulos e compartilha uma avaliação semelhante de Purdy com seu ex-companheiro de equipe. Mas ele deu um passo adiante.

Jones foi lá. E por “lá” quero dizer que o três vezes vencedor do Super Bowl e eventual quatro vezes escolhido para o Pro Bowl vê Joe Montana no atual QB do 49ers.

“Acho que Brock é um grande agente e é muito difícil para as pessoas apreciarem isso”, disse Jones. “Ele é apenas um garoto e não teve muita experiência no campo de futebol com todas as luzes, os playoffs time, o time que deveria estar no Super Bowl este ano e o jeito que ele parece tão legal nos lembra disso. Eu tenho muita atmosfera [Montana].

“Nada incomodava Joe. Ele estava relaxado, calmo no meio do amontoado. Nada podia incomodá-lo e Brock parecia ter a mesma personalidade.

As defesas também não conseguiram incomodar muito Purdy até agora. Purdy tem um 8-0 perfeito como titular na temporada regular, com 1.834 jardas, 15 touchdowns e duas interceptações nesses oito jogos. Montana perdeu seus primeiros quatro jogos como zagueiro titular do 49ers e teve um recorde de 2 a 6 em suas primeiras oito partidas, com 1.332 jardas de passe, 10 touchdowns e seis interceptações.

As coisas melhoraram um pouco para Montana desde então, e seus ex-companheiros acreditam que Purdy poderá um dia estar no mesmo caminho. Agora, um conselho final para aqueles que continuam a duvidar de Purdy: não façam isso na frente de Ronnie Lott, mesmo 29 anos depois de ele se aposentar.

