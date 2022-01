A injeção de reforço de vírus Portugal adiciona estímulo, reduz o isolamento

LISBOA, Portugal – O governo português anunciou na quinta-feira ofertas adicionais para que as pessoas recebam injeções de reforço do COVID-19, e novas regras dizem que as pessoas devem ser isoladas apenas se viverem com alguém cujo teste seja positivo.

Aqueles que receberam um jab de reforço há duas semanas não precisam mostrar um negativo na próxima segunda-feira vírus Corona Os resultados do teste para participar de eventos e entrar em locais onde é necessário, disse o primeiro-ministro Antonio Costa.

Além disso, qualquer pessoa que receber uma injeção de reforço estará isenta de isolamento, a menos que more com a vítima. Isso significa que cerca de 270.000 das aproximadamente 400.000 pessoas atualmente isoladas terão permissão para sair, disse Costa.

“É um incentivo … para obter um reforço”, disse ele.

Além disso, o governo elimina a necessidade de isolamento se um colega de trabalho ou escola fizer um teste positivo. A mudança foi forçada a enviar colegas de casa e toda a turma da escola.

A mudança aborda questões como escassez de pessoal corporativo e turbulência nas escolas que foram observadas em toda a Europa nos últimos anos, à medida que a variante Omigron se espalhou e afetou um número recorde de pessoas.

As mudanças entrarão em vigor na próxima semana.

Costa disse que todos os que vêm de avião para Portugal precisam de exames negativos e que o trabalho obrigatório de casa foi estendido de 9 para 14 de janeiro.

O governo aguarda uma avaliação da Procuradoria-Geral da República sobre as mudanças que podem ser feitas nos procedimentos de votação para as eleições gerais de 30 de janeiro, disse Costa.

Como o levante de Omigran deve continuar pelo menos na próxima semana, centenas de milhares de eleitores podem estar em prisão domiciliar até o final do mês, e as autoridades estão procurando maneiras de conduzir as pesquisas.

Leis eleitorais abrangentes regem o referendo, que só pode ser alterado por um parlamento já dissolvido.

Costa disse que 89% dos 10,3 milhões de portugueses estão totalmente vacinados contra o COVID-19. Cerca de 3 milhões de pessoas receberam injeções de reforço.

Portugal, onde a vacinação é tradicionalmente forte, é um dos países líderes mundiais em empregos de vírus corona.

Os novos casos diários chegaram a quase 40.000 na quarta-feira, mas as internações hospitalares são muito menores do que o aumento anterior. Portugal tem registado uma média de menos de 20 mortes por dia nas últimas semanas.

