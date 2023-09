A inflação no Reino Unido cai para 6,7%, desacelerando pelo terceiro mês consecutivo

Mergulhe nos números: a inflação subjacente desacelerou mais rapidamente do que o esperado.

A volatilidade e a natureza internacional dos preços da energia significam que os decisores políticos monitorizam de perto outras medidas de inflação para determinar como o crescimento dos preços está a afectar a economia.

A principal medida das pressões internas sobre os preços é a inflação subjacente, que exclui os custos energéticos e alimentares. No mês passado, a taxa anual da inflação subjacente caiu para 6,2%, face a 6,9% em Julho, um declínio mais rápido do que os economistas esperavam. Isto foi impulsionado por um abrandamento da inflação nos serviços, outra medida fundamental porque reflecte os custos laborais das empresas – os salários tendem a ser uma força persistente para a inflação.

Por que é importante: O governo comprometeu-se a reduzir a inflação para metade.

Com os orçamentos familiares sob pressão devido ao aumento das contas de energia, dos preços dos produtos alimentares e de outros custos, os dados de quarta-feira trarão alguma confiança de que a inflação está a diminuir. A inflação global abrandou significativamente desde o seu pico em Outubro, quando subiu acima dos 11 por cento.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, prometeu reduzir pela metade a inflação este ano, uma meta que está no caminho certo para alcançar. Mas o crescimento dos preços permanece desconfortavelmente rápido e o governo manteve-se cauteloso. O diretor financeiro da Grã-Bretanha, Jeremy Hunt, disse na quarta-feira que o governo iria “manter o nosso plano” de reduzir a inflação pela metade “para que possamos aliviar a pressão sobre as famílias e as empresas”.

Comparação da Grã-Bretanha: O aumento dos preços da energia reacende as pressões inflacionistas.

Apesar de terem sido feitos progressos na redução das pressões sobre os preços em muitos países, os banqueiros centrais têm sido cautelosos em declarar vitória demasiado cedo porque as taxas de inflação permanecem acima dos seus objectivos. Os elevados preços da energia levaram a taxas de inflação mais elevadas nos Estados Unidos no mês passado e aumentaram as pressões inflacionistas noutros países europeus.

Mas a inflação global na Grã-Bretanha ainda é muito mais elevada do que nos Estados Unidos, onde os preços subiram 3,7% em Agosto. Zona EuroO crescimento dos preços foi, em média, de 5,2% nos 20 países que utilizam o euro.

Embora algumas diferenças possam ser explicadas pela forma como estes países respondem às alterações nos preços grossistas da energia, há outros sinais de que a inflação é mais persistente na Grã-Bretanha. A inflação subjacente também é mais elevada na Grã-Bretanha, como é agora Os salários crescem mais rápido do que o esperado No setor privado devido ao mercado de trabalho apertado.

O que vem a seguir: O banco central britânico definirá as taxas de juros na quinta-feira.

O Banco de Inglaterra aumentou as taxas de juro para o nível mais elevado dos últimos 15 anos, numa tentativa de conter a inflação elevada. Os decisores políticos estão a tentar encontrar um equilíbrio entre o aperto da política o suficiente para trazer a inflação de volta à meta de 2 por cento do banco central sem empurrar a economia para uma recessão.

A decisão final sobre as taxas de juros será anunciada na quinta-feira. Durante meses, os membros do comité de fixação de taxas estiveram divididos sobre se deveriam tomar novas medidas para reduzir a inflação ou se correriam o risco de ir longe demais e causar danos desnecessários.

Os decisores políticos que votaram a favor do aumento das taxas de juro têm sido a maioria até agora. Mas entre sinais de desaceleração da inflação e de uma economia britânica fraca, aumentaram as apostas entre os investidores de que o banco central poderá abster-se de aumentar as taxas de juro esta semana.

Os dados de inflação divulgados na quarta-feira ficaram abaixo das expectativas do banco central no mês passado, uma surpresa positiva que provavelmente aumentará as expectativas de que o banco fará uma pausa esta semana.