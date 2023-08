A Índia se tornou o quarto país a pousar com sucesso uma espaçonave na Lua

A Índia aterrou uma nave espacial perto do pólo sul da Lua, uma região desconhecida que os cientistas acreditam que poderá conter reservas vitais de água congelada e elementos preciosos, à medida que o país aproveita a sua crescente capacidade no espaço e na tecnologia.

NOVA DELHI – A Índia pousou na quarta-feira uma espaçonave perto do pólo sul da lua, uma região desconhecida que os cientistas acreditam que poderia conter reservas vitais de água congelada e elementos preciosos, à medida que o país aproveita sua crescente habilidade no espaço e na tecnologia.

Um módulo de pouso com um rover dentro pousou na superfície da lua às 6h04, horário local, gerando gritos e aplausos entre os astrônomos que acompanhavam o voo na cidade de Bengaluru, no sul da Índia. Depois de uma tentativa fracassada há quase quatro anos, a Índia fez história ao se tornar o primeiro país a pousar perto da região inexplorada da Antártica, juntando-se aos Estados Unidos, à União Soviética e à China na conquista do pouso na Lua.

O pouso bem-sucedido da Índia ocorre poucos dias depois que a espaçonave russa Luna 25, que tinha como objetivo a mesma região lunar, ficou fora de controle e caiu. Este teria sido o primeiro pouso bem-sucedido da Rússia na Lua após um intervalo de 47 anos. O chefe da empresa espacial estatal russa Roscosmos atribuiu o fracasso à falta de experiência devido à longa pausa na pesquisa lunar que se seguiu à última missão soviética à Lua em 1976.

Empolgadas e ansiosas, as pessoas em toda a Índia, que abriga a maior população do mundo, aglomeraram-se em torno de televisões em escritórios, lojas, restaurantes e residências. Na terça-feira, milhares de pessoas rezaram pelo sucesso da missão utilizando lamparinas a óleo nas margens dos rios, templos e locais religiosos, incluindo a cidade sagrada de Varanasi, no norte da Índia.

A espaçonave indiana Chandrayaan-3 – ‘veículo lunar’ em sânscrito – decolou da plataforma de lançamento em Sriharikota, sul da Índia, em 14 de julho.

“A busca da Índia pela exploração espacial atinge um marco com a iminente missão Chandrayaan-3, que está preparada para alcançar um pouso suave na Lua. Esta conquista marca um importante passo em frente para a ciência, engenharia, tecnologia e indústria”, disse o Indian Space Research. A organização disse em comunicado na quarta-feira que é indiana e simboliza o progresso do nosso país na exploração espacial.

Eles disseram que o pouso bem-sucedido do Chandrayaan-3 será enorme para despertar a curiosidade e a paixão pela exploração entre os jovens. “Isso gera um profundo sentimento de orgulho e unidade ao celebrarmos coletivamente a engenhosidade da ciência e da tecnologia indianas. Contribuirá para melhorar o ambiente para a pesquisa científica e a inovação”, disse a organização.

Muitos países e empresas privadas estão interessados ​​na região da Antártica porque as crateras permanentemente sombreadas podem conter água congelada que poderia ajudar futuras missões de astronautas.

O módulo de pouso e o rover de seis rodas do Chandrayaan-3 estão equipados com cargas úteis que fornecerão dados à comunidade científica sobre as propriedades do solo lunar e das rochas, incluindo composições químicas e elementares.

A tentativa anterior da Índia de pousar uma espaçonave robótica perto do pólo sul pouco explorado da Lua terminou em fracasso em 2019. Ela entrou na órbita lunar, mas perdeu contato com o módulo de pouso, que caiu durante sua descida final para implantar um veículo espacial em busca de sinais de água. De acordo com o relatório de análise de falhas submetido à ISRO, a causa da falha foi uma falha de software.

A missão de US$ 140 milhões em 2019 foi para estudar crateras lunares permanentemente sombreadas que se acredita conterem depósitos de água, e foi confirmada pela missão orbital Chandrayaan-1 da Índia em 2008.

Com uma Índia com armas nucleares a emergir como a quinta maior economia do mundo no ano passado, o governo nacionalista do primeiro-ministro Narendra Modi faz questão de destacar o estatuto crescente da Índia como uma potência tecnológica e espacial. A missão lunar bem-sucedida é consistente com a imagem de Modi de uma Índia ressurgente que afirma o seu lugar entre a elite global e ajudará a aumentar a sua popularidade antes das eleições gerais cruciais do próximo ano.

As expectativas de um pouso bem-sucedido aumentaram após a tentativa fracassada da Rússia e à medida que a China, rival regional da Índia, busca novos feitos no espaço. E em maio, a China lançou uma tripulação de três pessoas para a sua estação espacial em órbita da Terra e espera enviar astronautas à Lua antes do final da década. As relações entre a Índia e a China deterioraram-se desde os confrontos fronteiriços mortais em 2020.

Muitos países e empresas privadas estão competindo pelo pouso bem-sucedido de espaçonaves na Lua. E em abril passado, uma nave espacial pertencente a uma empresa japonesa aparentemente caiu ao tentar pousar na Lua. Uma organização israelita sem fins lucrativos tentou um feito semelhante em 2019, mas a sua nave espacial foi destruída com o impacto.

O Japão planeja lançar um módulo lunar no fim de semana como parte de uma missão de telescópio de raios X, e duas empresas norte-americanas estão competindo para colocar módulos lunares na Lua até o final do ano, um deles no Pólo Sul. . Nos próximos anos, a NASA planeja pousar astronautas no pólo sul da Lua, aproveitando a água congelada para perfurações.