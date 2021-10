A impressão digital genética confirma que o spray de aromaterapia está ligado a quatro casos de doenças tropicais nos Estados Unidos, confirma o CDC

A agência pediu às pessoas que encontrarem frascos de spray de aromaterapia BHG Lavender & Chamomile com gemas ou outros aromas da mesma linha comprados do Walmart que não os descartem ou despejem seu conteúdo no ralo.

Em um comunicado, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças afirmam: “As bactérias que causam o calázio normalmente não sobrevivem no solo e na água nos Estados Unidos. Se os borrifadores acabarem em aterros sanitários, a bactéria pode estabelecer e causar casos futuros de calázio. nos Estados Unidos. “.

Em vez disso, os consumidores devem devolvê-los para reembolso e vale-presente.

“Lave os lençóis ou lençóis sobre os quais o produto possa ter sido borrifado com sabão comum e seque-os completamente em uma secadora quente; pode-se usar alvejante se desejar.”

O CDC disse que levou meses de intensa investigação para encontrar a fonte da contaminação.

“Quando você pensa sobre as milhares de coisas com as quais as pessoas entram em contato perto de suas casas, é ótimo termos sido capazes de identificar e confirmar a fonte no laboratório”, disse o Dr. Inger Damon, diretor da Divisão de Altos Resultados do CDC Patógenos. e patologia. “Cientistas do CDC e nossos parceiros encontraram a proverbial agulha no palheiro.”

A agência agora está tentando descobrir como a bactéria causadora da infecção Burkholderia pseudomallei entra nas gotículas.

“Com a Consumer Product Safety Commission e o Walmart, o CDC contatou o fabricante na Índia para determinar se os ingredientes da névoa envolvida foram usados ​​em qualquer outro produto. Os cientistas do CDC estão trabalhando para avaliar a extensão da contaminação em outras garrafas e odores também podem ser contaminados “, disse o CDC.

“Desde sexta-feira, o CDC testou positivo para um frasco extra de spray.”

O spray foi vendido em 55 lojas do Walmart e no site da empresa entre fevereiro e 21 de outubro, diz o CDC.