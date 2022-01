A imagem mostra o Telescópio Espacial Webb instalado em L2

A pequena seta (centro da imagem) aponta para o Telescópio Espacial Webb, que chegou a L2 em 24 de janeiro de 2022. foto : projeto de telescópio virtual

Um telescópio automatizado na Itália captou um vislumbre do Telescópio Espacial Webb em sua localização final, a cerca de um milhão de milhas da Terra.

A nova foto é cortesia de Projeto Telescópio Virtual 2.0, um programa astronômico que fornece observações em tempo real do espaço usando telescópios controlados remotamente. Exposição de 300 segundos mostrando Webb em L2 foi capturado pelo telescópio de 17 polegadas”Elenaque opera perto de Roma, Itália.

O observatório Webb de US$ 10 bilhões estava a cerca de 1,4 milhão de quilômetros da Terra quando a imagem foi tirada. O telescópio de próxima geração foi lançado em 25 de dezembro de 2021 e atingiu a órbita solar a partir da qual realizará observações astronômicas no infravermelho. Mais especificamente, Webb atingiu o segundo ponto de Lagrange Sol-Terra, também conhecido como L2. Esta localização fornece uma visão clara e desobstruída do universo, bem como uma órbita muito estável que não requer uma quantidade excessiva de combustível para manter.

Concepção artística do Telescópio Espacial Webb totalmente implantado. foto : NASA

A NASA divulgou o patch de trajetória final às 14:00 EDT na segunda-feira. A queima de cinco minutos do foguete fez com que Webb se movesse a 3,6 milhas por hora (1,6 metros por segundo), “o que era tudo o que era necessário para enviá-lo para sua órbita ‘halo’ preferida em torno do ponto L2”, segundo a NASA. declaração.

A partir de agora, Webb precisará ligar seus motores por um minuto ou mais uma vez a cada três semanas para estabilizar sua órbita, diz SpaceNews Relatórios. Em notícias impressionantes, Keith Parrish, diretor de comissionamento da Webb, disse a repórteres ontem que a missão provavelmente durará mais do que os 10 anos esperados.

“Ouvi números há cerca de 20 anos. Não achamos que o combustível vai estar em nossas mentes, pois é uma coisa que limita a vida”, disse Parrish, que acrescentou a ele, acrescentando que isso pode ser um bom campo de jogo.

Webb está agora totalmente publicado, incluindo protetor solar E conjunto de 18 espelhos, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Bill Ochs, Gerente de Projetos Web, Ele disse Os planejadores da missão “estão agora prestes a alinhar os espelhos, ativar o dispositivo e ligá-lo, e começar as descobertas maravilhosas e surpreendentes”. Espera-se que Webb entre na fase científica da missão em junho.

