A identificação das vítimas do Astroworld começa no Travis Scott Music Festival

Várias das oito pessoas que morreram na debandada de sexta-feira à noite foram identificadas no Astroworld de Travis Scott.

No sábado, seu irmão escreveu no Facebook que Danesh Paige, 27, foi morto quando tentou resgatar um ente querido durante o aumento de tropas no evento, que foi “mal administrado e sob a supervisão de pessoas horríveis”.

“Meu irmão tentou salvar minha cunhada desses atos horríveis a que foi submetido durante a operação em que perdeu a vida”, Basil Page Espalhar.

Ele descreveu seu irmão como uma “bela alma” cujo sorriso ilumina a sala e coloca todos diante dele.

“Ontem à noite ele mostrou sua bravura para salvar minha cunhada daquelas coisas terríveis que estavam sendo feitas”, disse o irmão em luto.

Pegg, que disse ter assistido ao show também, escreveu que os fãs eram “empurrões” e “provocados” por Scott, que continue fazendo isso meio da catástrofe.

O estudante da Universidade de Dayton, Franco Patino, de 21 anos, também perdeu a vida no show, De acordo com o Dayton Daily News,.

Franco Patino frequentou a Universidade de Dayton, onde se formou em tecnologia de engenharia mecânica com especialização em biomecânica do movimento humano. Site de rede social do Facebook

Funcionários da escola disseram que o nativo de Illinois era membro da Alpha Psi Lambda, uma fraternidade de interesse hispânico, e estava trabalhando em uma cooperativa de engenharia.

John Hilgert, um estudante de 14 anos do ensino médio da área de Houston, foi a vítima mais jovem do confronto, De acordo com o Houston Chronicle,.

John era um bom aluno, atleta e muito educado. Tracy Faulkner, a mãe de um amigo seu que lhe comprou a passagem, disse ao jornal que ele era o rapaz mais doce e inteligente.

Briana Rodriguez, uma estudante do ensino médio em Houston, também morreu no desastre, De acordo com a revista People.

Briana Rodriguez, de 16 anos, é descrita como uma aluna “vibrante” com paixão pela dança. GoFundMe

“Fim dos nossos sites [sic], mas não de nossos corações, ‘sua família escreveu no facebook.

“Sentimos profunda tristeza pelo conforto de nossa amada Briana Rodriguez … Dançar era sua paixão e agora ela está dançando em seu caminho para os portões perolados do paraíso.”

Rudy Pena morreu no Festival de Música Astrofest. Segundo a irmã, ele “estava sempre disponível para todos”. Site de rede social do Facebook

Rudi Peña, um homem de Laredo, também estava entre as vítimas, O Laredo Morning Times disse:.

Irmã Jennifer Peña disse ao jornal, o que não confirma a idade de Rudy: “Meu irmão era a pessoa mais doce, amigável e de mente aberta, e tinha muitos amigos porque estava sempre disponível para todos”.

A polícia está trabalhando para identificar outras vítimas e notificar suas famílias no sábado, enquanto a investigação sobre o desastre continua.