A idade de reforma em Portugal aumentará dois anos até 2050 – EURACTIV.com

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) prevê que a idade de reforma em Portugal aumente de dois anos até 2050 para 68,4 anos até 2050, num relatório intitulado ‘Pensions at a Glance 2021’ divulgado quarta-feira.

Relatório OCDE Adiciona Portugal é um dos sete países da OCDE com uma esperança média de vida de cinco anos, como a Dinamarca, Estónia, Grécia, Finlândia, Itália e Holanda.

De acordo com o documento, em Portugal, a idade legal de reforma aumenta em dois terços da esperança média de vida, com um acréscimo de “cerca de dois anos” para quem entra no mercado de trabalho aos 22 anos. Depois de uma vida plena, não há redução nas pensões.

Segundo a organização, a idade média de reforma em Portugal passará de 66,42 em 2021 para 67,5 em 2035 e 68,37 em 2050.

Os trabalhadores que interrompem a vida ativa devido ao desemprego devem se aposentar um ano depois do que os trabalhadores em tempo integral para evitar cortes nas pensões.

Embora vincular a idade de aposentadoria à expectativa média de vida torne os sistemas previdenciários muito mais fortes, a OCDE diz que a mudança não é suficiente, especialmente considerando que o declínio na expectativa média de vida não é visto como uma “circunstância teórica” ​​devido à morte associada ao COVID. 19 epidemia, cujo efeito será conhecido apenas em 2022.

As estatísticas revelam uma diminuição sem precedentes da esperança média de vida aos 65 anos, de acordo com os últimos dados divulgados por Portugal (INE), prevendo-se que a idade de reforma em Portugal desça para 66 anos e 4 meses até 2023. 2022.

No futuro, Portugal será um dos países com as taxas de câmbio líquidas mais elevadas (o montante das pensões que recebe quando trabalha), representando 90% de toda a indústria contribuinte. Salário médio.

À medida que a população envelhece na última década, a OCDE alerta que as pensões e países como Portugal e Espanha irão “enfrentar graves desafios populacionais”, que afetarão ou afetarão a adequação das pensões e a estabilidade financeira.

(Denise Fernandez, Lusa.pt)