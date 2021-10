A House of Beautiful Business convida-o ao ‘Amor Concreto’ em Lisboa.

Inauguração da arte de maio de 2018 Linda casa de negócios



Casa de lindos negócios Um grupo de reflexão e comunidade global que reúne executivos e empreendedores, criadores e artistas, cientistas e tecnólogos, legisladores e ativistas. Seu objetivo: motivá-los e equipá-los para renovar suas organizações e a si próprios, abrindo caminho para que façam a transição para um novo formato de negócios “business as usual” que é mais criativo, esportivo, diverso, inclusivo, socialmente responsável e ecológico . Em uma palavra: mais bonito.

Seus Evento de amor concreto Terá lugar na sexta-feira, 29 de outubro, em Lisboa, Portugal.

Entrei em contato com o cofundador Tim Liberec para saber mais sobre sua jornada.

Abdel Aziz: Tim, seja bem-vindo. Você pode explicar um pouco mais sobre o que é a sabiamente chamada ‘House of Beautiful Business’?

Tim Liebrecht: Beautiful Business Everything Business não está como de costume (ainda). São os nossos desejos, sonhos e expectativas não realizados: valorizar a ideia e a vida de um negócio que faz jus a toda a nossa humanidade e o que é realmente importante na vida. Um negócio mais suave, mais fluido, mais feminino.

Precisamos de negócios mais bonitos do que nunca, pois a epidemia nos mostrou que o negócio que tínhamos não está mais funcionando:

Podemos usar esse importante momento de bifurcação quando ideias como propósito, culturas de trabalho humanitário, sustentabilidade e justiça social são atraentes até que as empresas comprem. Ou podemos usar este momento para duplicar essas idéias. Podemos fundamentalmente revisitar os negócios e recriar o papel dos negócios na sociedade: como as empresas operam, como trabalhamos, como conduzimos nossas vidas de maneira mais bela.

Precisamos de novas estrelas do norte, descrições, paradigmas e práticas que tragam grandes resultados, mas também entusiasmo. Eles não vêm apenas de livros ou escolas de negócios, mas economia, tecnologia, ciência, humanidades e artes vivem juntas sob o mesmo teto. Entre na casa dos belos negócios.

Nossa missão com a House of Beautiful Business é incentivar e equipar líderes e profissionais a redescobrir suas empresas – e a si próprios – para que possam fazer a transição para um novo formato de negócios “como de costume”.

Mas não é apenas por isso que coletamos, é o quão importante isso é para nós. Acreditamos que a mudança no nível pessoal, organizacional e social só é possível por meio de experiências emocionais compartilhadas que lentamente nos empurram para fora da zona de conforto e criam um espaço seguro para ideias inseguras.

Tim Liebert, cofundador da House of Beautiful Business Darius Ramasani



Aziz: Eu amo isso! Como isso veio à tona? Qual é a reação da sua comunidade? Por que eles valorizam isso?

Liberect: Até eu ser cofundador da Krushe, quando o conheci, estávamos trabalhando no design do Invenção Powerhouse Frog. Depois nos tornamos vizinhos em San Francisco, parceiros de tênis e, eventualmente, amigos.

Ambos trabalhamos como diretores de marketing. Atuou como CMO de uma startup de rightshare. Fui CMO da Frog Design e, posteriormente, CMO de uma empresa de arquitetura e da equipe global de terceirização de TI.

Nós dois vivíamos e respirávamos no Vale do Silício. Trabalhamos em muitos projetos futuros e estratégicos. Fizemos parceria com o Fórum Econômico Mundial, Unity University e outros. Mas estamos mais frustrados com a maneira como essas comunidades de liderança pensantes e como pensam sobre seus negócios. Era muito curto, muito tradicional, não tinha impacto suficiente.

Então começamos a desenvolver nosso próprio pensamento. Eu escrevi um livro, Amor de negócios, Explorou a importância da inteligência emocional nos negócios. Então, três anos e meio atrás, criamos nossa própria comunidade e estabelecemos uma bela mansão de negócios.

A casa começou quando investimos nosso próprio dinheiro para hospedar algumas das maiores feiras de tecnologia do mundo em Barcelona e Lisboa. Queríamos criar um novo espaço ousado para uma ampla variedade de conversas sobre tecnologia, sociedade e negócios. Rapidamente percebemos que o espaço que criamos ressoava com as pessoas. Eles queriam mais dos negócios e da vida: conversas mais honestas, uma gama mais ampla de emoções, mais experiências esportivas.

Casa 2020 – Câmara de Kyoto Linda casa de negócios



Em 2019, membros de nossa comunidade começaram a dirigir para casa na estrada Lindas salas de negócios, Comunidades locais em mais de 30 cidades ao redor do mundo oferecem reuniões ao vivo e online durante todo o ano. Lançamos o boletim informativo Beauty Shot e publicamos o belo livro de negócios, que foi seguido pelo The Great Wave Playbook, que foi co-criado por membros da comunidade House um ano depois, e The State of AI e The Future of Experiences. Em 2020, no auge da epidemia de Govt-19, estávamos hospedando mais de 50 sessões online gratuitas em salas de estar para o público.

Agora oferecemos sessões mensais online na sala de estar para nossos membros Círculos residenciais Nele eles podem aprofundar a conversa, fazer novas conexões, orientar e aconselhar uns aos outros e colaborar em projetos conjuntos (Trabalho de casa)

O que fazemos – eventos e experiências, Think Tank Counseling Services e o programa de associação – tem um centro compartilhado: as pessoas ficam dentro de casa porque desejam inspiração, inteligência, intimidade e impacto. “Ideias externas” e experiências transformadoras sem serem consideradas “woo-woo”. Inteligência emocional, uma nova sensibilidade, uma abordagem diversificada para os negócios.

E se isso é algo que você vê nos negócios e na vida, a casa de uma bela empresa também é sua casa.

