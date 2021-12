A Holanda está sob estrito bloqueio de Natal

HAIA (Reuters) – O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse no sábado que a Holanda entrará em um bloqueio estrito durante o período de Natal e Ano Novo em um esforço para conter o vírus Omicron, altamente contagioso.

As medidas, que incluem o fechamento de lojas não essenciais, restaurantes, cabeleireiros e academias, entrarão em vigor no domingo e ficarão em vigor até 14 de janeiro. Todas as escolas estarão fechadas até 9 de janeiro.

“A Holanda está fechando suas portas novamente. Isso é inevitável por causa da quinta onda que está chegando da variante Omicron”, disse Rutte em entrevista coletiva televisionada.

Outras medidas incluem a recomendação de que as famílias não recebam mais do que visitantes e que as reuniões ao ar livre também sejam limitadas a no máximo duas pessoas.

Rutte disse que a omissão de ação agora provavelmente levaria a uma “situação incontrolável nos hospitais”, que já reduziram o atendimento regular para dar lugar aos pacientes com COVID-19.

(Reportagem de Stephanie van den Berg e Bart Meijer) Escrito por Anthony Deutsch Edição de Mark Potter, Catherine Evans e Frances Kerry

