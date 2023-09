A Fundação Nobel reverte a sua decisão de convidar a Rússia, a Bielorrússia e o Irão para a cerimónia de entrega de prémios após reação negativa

CNN

A Fundação Nobel desistiu de uma decisão controversa de convidar os embaixadores da Rússia, Bielorrússia e Irão para a cerimónia de entrega do Prémio Nobel, depois de enfrentar críticas generalizadas.

A Fundação anunciou num comunicado de imprensa no sábado que não seriam convidados embaixadores dos três países, depois de inicialmente ter dito que queria incluir mesmo aqueles que não partilham os valores do Prémio Nobel.

A Ucrânia condenou a decisão de convidar os embaixadores da Rússia e da Bielorrússia, que foram excluídos da cerimónia do Prémio Nobel em Estocolmo no ano passado devido à guerra na Ucrânia. Um membro sueco do Parlamento Europeu descreveu a decisão como “completamente inadequada”.

A Fundação afirmou no seu comunicado de sábado: “A decisão da Fundação Nobel de convidar todos os embaixadores para participarem na cerimónia de distribuição do Prémio Nobel, de acordo com a prática anterior, provocou fortes reações”, acrescentando que a base da decisão é a crença de que “é É importante e correto comunicar tão amplamente quanto possível os valores e mensagens que simbolizaram o Prêmio Nobel.

“Por exemplo, através da clara mensagem política do ano passado com o Prémio da Paz atribuído aos combatentes dos direitos humanos da Rússia e da Bielorrússia, bem como aos ucranianos que trabalham para documentar os crimes de guerra russos”, acrescentou.

“Estamos cientes das fortes reações na Suécia, que ofuscaram completamente esta mensagem. “Optamos, portanto, por repetir a excepção do ano passado à prática habitual, nomeadamente não convidar os embaixadores da Rússia, Bielorrússia e Irão para a cerimónia de entrega do Prémio Nobel em Estocolmo”, afirmou a fundação.

O Banquete Nobel é realizado anualmente em Estocolmo, no dia 10 de dezembro, onde cinco dos seis Prêmios Nobel são concedidos. O Prêmio Nobel da Paz é concedido em Oslo, Noruega.

Russos e bielorrussos foram deixados de fora de inúmeros acontecimentos desde que Moscovo lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia, que Minsk ajudou fortemente, em Fevereiro de 2022.

Atletas da Rússia e da Bielorrússia também foram proibidos de competir em muitos eventos desportivos e os diplomatas são regularmente excluídos das cimeiras.