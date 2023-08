A forma como o Reino Unido lidou com o acordo com a Microsoft levanta dúvidas sobre a direção pós-Brexit

LONDRES (Reuters) – A longa batalha entre a Microsoft e a Grã-Bretanha sobre o acordo com a Activision Blizzard (ATVI.O) tomou outro rumo nesta terça-feira, levantando mais perguntas do que respostas sobre a abordagem do país em relação aos acordos. Era pós-Brexit.

A Autoridade de Concorrência e Mercados da Grã-Bretanha (CMA) está envolvida em uma disputa com a gigante de software dos EUA sobre sua oferta de US$ 69 bilhões pela fabricante de “Call of Duty” desde que se opôs à aquisição em abril.

A empresa havia dito em julho, poucos minutos depois de o regulador dos EUA ter fracassado em seus esforços para bloquear a aquisição no tribunal, que estava pronta para retomar o caso quando a Microsoft voltasse com uma proposta “detalhada e complexa”.

Na terça-feira, disse que manteria a decisão original de proibi-lo.

Mas irá considerar um acordo de reestruturação separado apresentado pela Microsoft, no qual a Activision alienará os seus direitos de streaming na nuvem a um terceiro – a francesa Ubisoft Entertainment (UBIP.PA) – excluindo a UE.

A separação visa não prejudicar o acordo com Bruxelas que permite à Microsoft licenciar conteúdo para serviços de nuvem concorrentes.

Em resposta, os reguladores antitrust da UE disseram que iriam agora considerar se os novos termos afetariam as concessões que já tinham acordado com a empresa norte-americana.

Ronan Scanlan, advogado de concorrência da Arthur Cox em Dublin, que anteriormente trabalhou para o CMA, disse que a “incerteza e confusão” da Grã-Bretanha não serviu bem a ninguém.

“Alguns diriam que a CMA retrocedeu para absorver a Microsoft, enquanto outros diriam que isso é resultado de a CMA a ter ignorado em primeiro lugar”, disse ele à Reuters.

situação difícil

O regulador do mercado de capitais se opôs ao maior acordo de jogos do mundo devido a preocupações de que isso sufocaria a concorrência no emergente setor de jogos em nuvem, e disse que a oferta da Microsoft de disponibilizar os jogos da Activision em plataformas rivais de jogos em nuvem não era suficiente para resolver suas preocupações.

A decisão destaca a nova postura dura adotada pela Autoridade do Mercado de Capitais contra as grandes tecnologias depois de se tornar um regulador independente após a saída do Reino Unido da União Europeia.

Gustav Dohs, ex-advogado da CMA e chefe de concorrência da Stevens & Bolton, disse que a nova proposta foi além das terapias comportamentais, das quais a CMA nunca gostou, para algo mais semelhante à terapia estrutural.

“Mas não é uma solução estrutural limpa porque ainda existe uma ligação básica entre as atividades da Microsoft e da Ubisoft e direitos limitados que são transferidos”, disse ele.

Ele acrescentou que a CMA poderia exigir garantias sobre como a Ubisoft poderá fazer uso dos direitos, o que devolveria o privilégio à área de terapia comportamental.

Sob o acordo recentemente proposto, disse Scanlan, a combinação Microsoft-Activision oferecerá conteúdo de jogos apenas para um jogador, que terá permissão para comercializar os direitos para outros provedores de serviços de jogos em nuvem.

Ele disse que era preciso perguntar se o tempo que levou para chegar a esse ponto foi bem utilizado por todas as partes envolvidas. “Poucos, exceto talvez a Autoridade do Mercado de Capitais, responderão afirmativamente”, disse ele.

Anthony O’Loughlin, chefe de contencioso do escritório de advocacia Sitfords, concordou. “Para a Microsoft e outros reguladores, isto representa potencialmente um passo desnecessário que a empresa foi forçada a tomar por um regulador excessivamente zeloso do Reino Unido, que ainda não deu luz verde ao acordo”, disse ele.

O destino do acordo com a Microsoft no Reino Unido levantou questões sobre se a Autoridade dos Mercados de Capitais tem a capacidade de pôr fim a um grande negócio se não estiver em harmonia com os Estados Unidos, a União Europeia e a China.

A proibição da CMA em abril irritou os partidos resultantes da fusão, com a Microsoft dizendo que a Grã-Bretanha estava fechada para negócios.

Na terça-feira, ela disse que não sentiu nenhuma pressão política sobre a forma como lidou com o acordo.

Ambos os lados retratarão o resultado como uma vitória, com a CMA recebendo vantagens que nenhuma outra agência recebeu, disse Tom Smith, sócio do escritório de advocacia Geradin Partners e ex-diretor jurídico da CMA.

A CMA também evitará ter de defender a sua proibição original em tribunal, e a Microsoft parece finalmente pronta para garantir o seu acordo.

“O processo tem sido árduo e ainda há espaço para começar, mas não devemos esperar que grandes acordos de tecnologia continuem por enquanto”, disse Smith.

A Autoridade do Mercado de Capitais irá agora analisar a nova proposta, com prazo para anúncio até 18 de outubro. Pode ordenar uma investigação muito mais longa se se verificar que ainda tem preocupações em matéria de concorrência.

(Reportagem de Kate Holton e Paul Sandel em Londres) Reportagem adicional de Martin Coulter em Londres Edição de Matthew Lewis

