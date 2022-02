A ‘ferrugem’ do Covid pode tornar os pilotos menos preparados?

(CNN) – Se a pandemia significa que você quase esqueceu como é o interior de um avião, você não está sozinho. A Covid construiu frotas de companhias aéreas comerciais em todo o mundo, estabelecendo um caminho difícil para a recuperação da indústria da aviação.

No entanto, as viagens internacionais A Omicron desacelerou esse retorno, e um retorno completo aos níveis de tráfego aéreo pré-pandemia pode levar de um a dois anos e meio, dependendo de várias estimativas.No entanto, as viagens internacionais escolhe ou escolhe a fronteira Reabrir Mais e mais aeronaves voltaram ao serviço.

Muitos trabalhadores de companhias aéreas e aeroportos foram demitidos ou dispensados ​​nos últimos dois anos, e alguns foram demitidos Significa voltar ao trabalho após um descanso forçado – uma sugestão particularmente sutil para os pilotos. Longos períodos de tempo longe do cockpit podem afetar a confiança ou o desempenho de um piloto?

abordagem instável

no Transferir Em um incidente que ocorreu em setembro de 2021 no aeroporto de Aberdeen, na Escócia, a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido (AAIB) sugere que isso é possível.

Um Boeing 737 ao se aproximar do aeroporto foi instruído a realizar “dar a volta” A aterrissagem falha enquanto o avião está indo para trás, girando e tentando novamente. Isso pode acontecer por vários motivos, como mau tempo ou obstruções na pista.

O avião deveria ter subido para 3.000 pés antes de voar em círculo para se aproximar da pista novamente, mas em vez disso “se desviou significativamente da trajetória de voo esperada”, diz o relatório, descendo rapidamente e com um aumento “indesejado” na velocidade do ar. t corrigido em breve. Demorou cerca de um minuto para os pilotos corrigirem o erro antes de pousar com segurança.

O relatório observa que a tripulação nem sempre viajou regularmente nos últimos 18 meses, apesar do uso de simuladores de voo para ajudar a manter as habilidades. Ele diz “O ambiente do mundo real cria demandas diferentes nas equipes, e este evento pode demonstrar que a falta de exposição recente ao ambiente do mundo real pode corroer a capacidade das equipes de lidar efetivamente com esses desafios”.

O relatório também afirma que “os benefícios de segurança do treinamento em simulador estão bem estabelecidos” e afirma que nenhuma ligação foi estabelecida “entre este evento e a falta de companhias aéreas”, mas disse que era “obviamente uma possibilidade”.

“Certamente me parece que este e vários outros incidentes ocorridos no início da pandemia estavam diretamente relacionados à falta de prática de voo na vida real”. Embora o relatório apenas observe uma ligação entre o evento e a falta de voo, Paul Dickens, psicólogo da Psicologia básica da aviação que presta serviços psicológicos a companhias aéreas, acredita que isso é mais importante do lado diplomático:“Certamente me parece que este e vários outros incidentes ocorridos no início da pandemia estavam diretamente relacionados à falta de prática de voo na vida real”.

Em julho de 2020, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) emitiu um aviso informando a indústria da aviação sobre um número crescente de “abordagem instável” ou tentativas de pouso em que a velocidade, direção ou razão de descida da aeronave estava incorreta. Eles dobraram em comparação com os níveis pré-pandemia.

no nota vazada Obtida pela imprensa australiana, a transportadora nacional Qantas detalha erros cometidos por seus pilotos após longos períodos de inatividade devido à Covid, como iniciar a decolagem com os freios ainda acionados.

Relatórios semelhantes surgiram de todo o mundo, muitos através da NASA Sistema de Relatório de Segurança da Aviação , uma plataforma onde profissionais do setor podem registrar incidentes anonimamente, para discussão pela comunidade em geral. CNN Análise A partir da plataforma encontrou vários erros relacionados com a Covid, um dos quais envolveu a aterragem de um avião sem autorização para o fazer. Um piloto daquele voo escreveu: “Desde o surto de Covid-19, não tenho voado com tanta frequência quanto antes”. “Acho que isso foi levado em consideração neste incidente.”

Os pilotos comerciais estão culpando a escala sem precedentes em meio à pandemia de coronavírus por erros de voo cometidos com passageiros a bordo. Casa Motian da CNN relatórios.

perda de moeda

Segundo Dickens, quem não praticou suas habilidades no mundo real terá algum nível de degradação de habilidades, mas isso não é específico de pilotos e ocorre em qualquer profissão: “Acontece com quem tem folga do trabalho, ainda mais durante uma pandemia, quando eram férias é um momento extraordinário.”

Normalmente, os pilotos precisam registrar um número definido de decolagens e aterrissagens a cada 90 dias e passar por uma avaliação de treinamento semestral para manter sua “moeda” – um termo usado na indústria da aviação para se referir à novidade da experiência.

Patrick Smith, piloto de avião voando em um Boeing 767 e autor do popular livro e blog “ Pergunte ao piloto “concorda que a escassez de moeda, em qualquer profissão, pode afetar o desempenho e o nível de preparação, mas não chega a chamar isso de preocupação de segurança.

“Acho que esta é uma discussão justa, mas provavelmente não tanto quanto as pessoas seriam levadas a acreditar”, diz ele. “Uma certa quantidade de ferrugem permanecerá, simplesmente não há maneira de contornar isso. Isso se traduz em um vôo inseguro? Não.”

Quando os pilotos saem da moeda, eles precisam de treinamento novamente, geralmente em simulador, além de avaliações físicas e psicológicas, embora não haja uma regra geral sobre quando e como isso acontece: “Varia conforme a companhia aérea e o país”. Dickens. Na União Europeia [where I work] Todos os pilotos devem passar por uma avaliação psicológica antes de iniciar as operações de linha e estou vendo muitos pilotos voltando a voar que fazem outras coisas com frequência há até dois anos”.

Mas o que acontece com um piloto que não voa há muito tempo? “Eles podem perder a consciência situacional, que é saber onde você está no ar, a capacidade de se visualizar no espaço da cabine, bem como no espaço aéreo. Eles também podem ter dificuldades na tomada de decisões e na resolução de problemas, por estarem fora do círculo de tomada de decisões ao longo das linhas que normalmente tomam durante o tempo de execução ‘, diz Dickens.

A Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), num Relatório de segurança Lançado no ano passado, ele levanta uma preocupação semelhante: “Com pouco ou nenhum contato com as tarefas de voo por um longo período de tempo, a tripulação de cabine provavelmente experimentará uma alta demanda por tarefas cognitivas quando retornar ao cockpit. ambiente de trabalho prescritivo e repleto de ação, os riscos de escorregões, quedas e erros são significativos.”

O relatório também observa que “a degradação na eficiência pode criar um risco imediato à segurança, pois a precisão, a velocidade e, finalmente, a eficácia na execução de tarefas se deterioram com a falta de prática”.

Uma imagem tirada em 9 de dezembro de 2011 em Paris mostra os controles de um simulador de voo em uma réplica da cabine de um Boeing 737. READ Incêndio no Parlamento sul-africano: telhado desmorona, andares inteiros destruídos JOEL SAGET / AFP via Getty Images

O voo está liberado?

Se um piloto se sente ou não totalmente competente ao retornar ao trabalho após o intervalo também pode ter a ver com fatores exclusivos de cada indivíduo, como há quanto tempo está em voo, o avião, bem como sua mentalidade geral e bem-estar físico. ser.

“Trabalhei continuamente durante a pandemia, mas se estendeu até onde fiquei várias semanas sem voar”, diz Smith, que é piloto há mais de 30 anos. “Eu nunca senti que não posso cumprir o que é exigido de mim.”

Então, como os pilotos podem voltar ao circuito corretamente? “O simulador é de longe a melhor ferramenta e, na maioria das vezes, é isso que as transportadoras aéreas têm feito quando os pilotos saem do seu caminho ou têm longas demissões”, diz Smith.

No entanto, a disponibilidade de simuladores também foi afetada pela pandemia, devido a restrições de viagem – com pilotos impossibilitados de chegar ao próprio local do simulador – ou restrições de distanciamento social.

“O acesso a esses simuladores provavelmente continuará sendo um problema no futuro devido às medidas sanitárias vigentes, que limitam o número de slots disponíveis em todo o mundo”, diz o relatório da EASA. Para mitigar o problema, a EASA começou a aprovar tecnologias alternativas, como a realidade virtual (VR), que são mais fáceis de implantar do que os simuladores tradicionais, que são réplicas em escala real de um cockpit real.

Outras maneiras de reduzir o risco de retorno de tripulações são emparelhar um piloto que não trabalhou por um tempo com outro piloto que tenha experiência recente de voo e evitar aeroportos difíceis – por exemplo, com pousos difíceis ou pistas curtas.

IATA lançado múltiplo Documentos contendo instruções para o retorno da tripulação ao trabalho, e a EASA iniciou uma campanha chamada “ Esteja preparado – fique seguro Inclui conselhos específicos para pilotos. Os exemplos incluem realizar exercícios mentais, prestar mais atenção à aeronave e à trajetória de voo do que foi usado e revisar os procedimentos operacionais padrão – procedimentos operacionais padrão e um guia passo a passo para realizar operações com segurança – antes de se apresentar para o serviço.

Uma vez de volta aos controles durante o voo real, os pilotos têm outra maneira de recuperar a familiaridade com a aeronave mais rapidamente: confiando menos na automação e pilotando a aeronave manualmente, por exemplo, ao se aproximar de um aeroporto.

“Esta é uma forma de garantir que eles usem suas habilidades, ao invés de ativar o modo automático e deixar o avião se mover sozinho, porque eles não vão ganhar nada com isso. O trabalho físico traz de volta as habilidades um pouco mais rapidamente ”, diz Dickens.

Embora este seja um problema complexo com vários fatores, você deve ter isso em mente ao embarcar no próximo avião?

“Depende da companhia aérea”, diz Dickens. “Tenho certeza de que houve um ou dois que foram menos rigorosos sobre esse processo, mas, para ser honesto com você, a maioria das companhias aéreas sabe que essa é uma questão importante – e leva isso muito a sério”.

FOTO SUPERIOR: Aviões terrestres são vistos nas Instalações de Armazenamento de Aeronaves da Ásia-Pacífico em 15 de maio de 2020 em Alice Springs, Austrália.