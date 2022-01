A Federal Aviation Administration (FAA) anunciou 50 aeroportos que terão zonas tampão 5G

foto : John Lamparsky / Imagens SOPA / LightRocket ( Getty Images )

Administração da Aviação Federal na sexta Postou uma lista Entre os 50 aeroportos dos EUA terão zonas tampão, ou áreas onde a AT&T e a Verizon concordaram em limitar os sinais 5G por seis meses.

em um declaraçãoA FAA disse ter trabalhado com a comunidade da aviação para identificar zonas-tampão que reduzam os riscos de interrupção, levando em consideração fatores como volume de tráfego, número de dias de baixa visibilidade e localização geográfica. A agência disse que muitos aeroportos atualmente não são afetados pela implantação da AT&T e do 5G da Verizon, um serviço que as operadoras sem fio irão ativar em 19 de janeiro após vários atrasos.

As zonas de proteção têm como objetivo reduzir a potencial interferência das antenas 5G com os instrumentos da aeronave, chamados altímetros de radar, que informam aos pilotos Quão longe eles estão da Terra. Eles ajudam os pilotos a navegar e pousar aviões durante o mau tempo e prevenir acidentes.

Aeroportos na lista Inclui Dallas Love Field, um importante hub de passageiros da Southwest Airlines, e Chicago O’Hare, que é um importante hub para a United Airlines e American Airlines. Instalações que atuam como hubs para Frete e jatos particulares, como aeroportos em Indianápolis, norte de Nova Jersey e Nova York, também fizeram parte dos selecionados.

Além disso, a lista inclui aeroportos em Austin, Nashville, Houston, Los Angeles, Miami, Seattle, San Francisco e muitos outros.

O anúncio da FAA ocorre em meio a um cessar-fogo temporário entre reguladores de transporte e grupos de aviação, que estão preocupados que antenas 5G perto de alguns aeroportos possam afetar a precisão das leituras de altímetros, e reguladores de telecomunicações e empresas sem fio, que afirmam que a tecnologia 5G não apresentará problemas com segurança.

Na segunda-feira, AT&T e Verizon concordaram em Pausa Lance 5G por mais duas semanas, a pedido de agências federais. Essa mudança foi uma reviravolta rápida por parte das empresas sem fio, que aconteceu apenas um dia atrás Apaixonadamente, colocam o pé no chão Ele disse que a aprovação da petição seria “uma renúncia irresponsável do controle operacional necessário para implantar redes de comunicações globais e competitivas em todo o mundo”.

AT&T e Verizon compraram quase todo o espectro sem fio da banda C leiloado pela FCC no ano passado, gastando um total combinado Quase 70 bilhões de dólarespara melhorar suas redes 5G.

Sobre o nos próximos seis mesesDurante o período em que a AT&T e a Verizon concordaram em manter buffers em torno de 50 aeroportos, a FAA trabalhará com fabricantes de companhias aéreas e companhias aéreas para confirmar se os aviões podem operar com segurança depois que o serviço 5G for ativado para operadoras sem fio.