A falta de espírito esportivo dos gigantes exposta em derrotas esmagadoras para os Diamondbacks – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SAN FRANCISCO – No final do primeiro inning na quarta-feira, o defensor externo do Arizona Diamondbacks, Corbin Carroll, rebateu uma única bola para o centro, roubou o segundo lugar e marcou. Duas entradas depois, Carroll lançou um bunt para a esquerda, roubou o segundo lugar e marcou.

Ao final da vitória por 7 a 1 sobre os Giants, Carroll se tornou o primeiro estreante na história da MLB a atingir 25 home runs e 50 bases roubadas. Foi parte de um esforço de 14 rebatidas dos Diamondbacks, que acertou dois home runs, roubou três bases, jogou sua sólida defesa habitual e deixou os Giants esperando por um milagre nos últimos 10 jogos da temporada.

“No momento, a matemática não está do nosso lado”, disse o técnico Gabe Kapler.

Não há uma boa maneira de ser varrido quando você está na posição em que os Giants estão, mas esta é uma franquia que a diretoria deveria perseguir quando a entressafra chegar. Farhan Al-Zaidi e Kapler disseram repetidamente no final de uma decepcionante temporada de 2022 que a equipe precisava ficar mais jovem e mais atlética em 2023, e parte desse esforço foram os jogos do final da temporada do ano passado contra os Diamondbacks.

Arizona era mais jovem, mais rápido e mais dinâmico. Em uma divisão que tinha o Los Angeles Dodgers e o gastador San Diego Padres no topo, os Giants viram a formação de outra potência em potencial. Os membros da equipe ficaram maravilhados com a maneira como os jovens Diamondbacks perseguiram cada bola até o buraco e conquistaram a base extra em cada buraco.

Quando um repórter disse a Kapler que ele sempre falava sobre os Diamondbacks sem ser questionado sobre eles, ele admitiu que passava muito tempo pensando no time forte que eles estavam montando.

Os Giants prometeram acompanhar em 2023 e, tecnicamente, estão ficando mais jovens. Esta temporada foi definida em parte pela introdução de uma grande turma de novatos, mas é um grupo que ainda não está pronto para o horário nobre. Enfrentando seu maior jogo desde o NLDS de 2021, os Giants confiaram quase inteiramente em veteranos, com apenas Patrick Bailey e Luis Matos considerados boas opções de estreante para esses dois jogos no Chase Field.

Os Giants seguiram com sua experiência – e estavam a dois jogos do início. A maior jogada da série foi a falta de Wilmer Flores no segundo tempo, na terça-feira. Ele permitiu que Carroll e Ketel Marte marcassem, e o tipo de jogo que falta no ataque dos Giants tem sido o grupo com menor pontuação na Liga Nacional desde o início de julho.

Você pode assistir a essa jogada e perguntar quantos Giants atuais podem marcar como Carroll e Marte fizeram, mas essa não é a pergunta certa. Quantos Giants atuais podem tentar marcar?

Thiro Estrada? certamente. Mike Yastrzemski? Provavelmente quando seus isquiotibiais estão em boa forma. Mas não é uma lista longa.

Carroll e Marty estavam na base naquele inning porque, com duas eliminações, Mitch Haniger não conseguiu alcançar um pop-up na linha esquerda do campo. Foi uma jogada estranha, mas se encaixa perfeitamente no tipo de defesa externa que os Giants jogaram nas últimas duas temporadas. Por outro lado, Alec Thomas e os jogadores de campo dos Diamondbacks fecharam tudo por 18 entradas.

Em duas derrotas esmagadoras, os Giants pareciam grandes e lentos, mas isso não é surpreendente. Apesar de toda a conversa fora de temporada sobre se tornarem mais atléticos, eles mais uma vez estão perto do último lugar da liga.

Carroll está a apenas três bases roubadas de empatar toda a escalação dos Giants. Aos 53 anos, eles estão de longe em último lugar nas ligas principais e roubaram 103 bases a menos que os Diamondbacks. Eles estão em último lugar na NL em velocidade de sprint, e não é como se eles compensassem essa falta de energia e capacidade atlética com home runs e rebatidas de base extras. Do outro lado da bola, os outfielders dos Giants estão em 26º lugar acima da média.

Os Diamondbacks estão em quarto lugar em defesa de perímetro e em quinto em velocidade de sprint, o que parece um bom indicador de sucesso, dadas as mudanças nas regras de entressafra. Dos oito times à frente dos Giants na corrida pós-temporada da NFL, apenas o Atlanta Braves – que lidera o mundo em home runs – está fora do top 13 nas ligas principais em velocidade de equipe. Os Giants estão em quinto lugar com o New York Mets, Boston Red Sox, Chicago White Sox e New York Yankees.

O jogo mudou e, durante dois dias no Chase Field, apenas um time foi beneficiado. Os Diamondbacks parecem prestes a se juntar aos Dodgers como representantes da NL West na pós-temporada. Após se comprometerem a apresentar um visual diferente em 2023, os Giants vacilaram mais uma vez.

