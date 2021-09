A Europa de Rick Steve: À descoberta da Esperanza em Évora, Portugal

Allendezo é uma terra vasta e árida – o interior escuro de Portugal, onde a cortiça parece ser a indústria dominante.

As colinas são cobertas por sobreiros grossos. Eles me lembram São Bartolomeu, o mártir cuja pele foi arrancada e esfolada viva. Como ele, essas árvores são afetadas silenciosamente.

O povo de Allendejo é igualmente baixo. Eles olham para os turistas com desconfiança e são engraçados neste canto da Europa. Libanio, meu guia, circula as palavras “seco” e “duvidoso” em meu guia e faz de tudo para transformar seu capítulo em um anúncio de sua área empoeirada e deprimida. Ele diz: “Você deveria dizer ‘seco’? Na verdade, em abril, era um campo exuberante. Em seguida, acrescenta:” Mas eu não diria que é ‘suspeito’.

Libanio diz que olhar para si mesmo e rir é um sinal do caráter das pessoas. Ele me conta sobre um homem Allendejo que quase conseguiu ensinar seu profissional a viver sem comer. Ele estava tão animado … até que seu profissional morreu.

Libanio me pergunta: “Como você pode dizer que um operário de Allendez trabalhou um dia?” Eu digo: “Não sei”. Ele diz: “Quando ele tira as mãos dos bolsos.” Meu guia continua mais filosoficamente: “Em sua terra, tempo é dinheiro. Aqui em Allendez, o tempo é essencial. Gostamos de levar as coisas com calma. “

Embora este canto de Portugal seja humilde, há um orgulho único aqui. Cada país tem Appalachia. Fiquei impressionado quando uma área que outras pessoas queriam insultar tinha um forte orgulho local, no entanto, muitas vezes me pergunto se isso era orgulho real ou a melhor das cartas com que lidavam.

De acordo com Allendez, qualidade e autenticidade exigem respeito pela tradição. Os melhores restaurantes não enfeitam uma refeição rústica casual. E eles amam tanto seus doces, eles conhecem todas as histórias amargas.

Muitos pastéis são chamados de “sobremesas conventuais”. Portugal, com o seu vasto império, já teve mais açúcar do que qualquer outro país europeu. Mesmo assim, o açúcar era tão caro que apenas os nobres podiam apreciá-lo. Historicamente, muitas filhas de nobres não conseguiram se casar em famílias nobres adequadas, terminando em conventos de alta qualidade. A vida ali era confortável, mas cuidadosamente controlada. Em vez de maridos, podem gostar de bolos e deliciar-se com sobremesas. Com o tempo, os conventos ficaram famosos por terem maravilhosas receitas secretas de elegantes pastéis de açúcar e gema de ovo em geral (que os brancos usavam para seus costumes). Duas fantasias, como Paricas de Freiros (barriga de freira) e Paphos de Anzo (bochechas duplas de anjo).

Évora, a capital do trabalho da região, é um ótimo lugar para saborear as delícias de Allendez – gastronômicas e históricas, bem como musicais e sociais.

Évora não tem edifícios superiores a três pisos, mas é coroada por colunas coríntias de granito. Para criar o calendário celestial do tipo Stonehenge, as 92 joias fora da cidade são três vezes mais antigas.

Fico feliz em encontrar um pequeno restaurante romântico que oferece música fotográfica ao vivo três noites por semana. Esperanza, que comanda o local, explica que quer terminar a refeição às 22h. Sua dedicação à arte me impressionou.

Sento-me na parte de trás e admiro os arredores. Foi um longo dia, então, durante alguns aplausos, saí de novo e fui para casa. Quando eu estava a meio quarteirão de distância, Esperanza saiu correndo pela porta e correu atrás de mim. Estou preocupado que ela esteja com raiva porque eu não paguei a armadura, ou que a porta bateu muito, ou que eu insultei os músicos. Como um garoto culpado, quase corro para um beco. Então decido enfrentar a música novamente.

Ela se desculpa por não ter me dado boas-vindas e me implora para voltar a um quadro de classe e encontrar os músicos. O resto da noite foi uma experiência elegante – a barriga das freiras e as bochechas duplas do anjo. Esperanza – o seu nome “esperança” – mantém viva a arte do canto do fado em Évora.

O residente de Edmunds, Rick Steves (www.ricksteves.com), escreve guias europeus, organiza excursões na televisão e rádio públicas e organiza viagens pela Europa. Este artigo foi retirado do seu novo livro “For the Love of Europe”. Você pode enviar um e-mail para Steves em rick@ricksteves.com e seguir seu blog no Facebook.