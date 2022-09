A estrela do Seattle Seahawks, Jamal Adams, deve perder o resto da temporada da NFL

Segurança Seattle Seahawks Jamal Adams Ele deve perder o restante da temporada da NFL depois de sofrer uma lesão no tendão do quadríceps no jogo de abertura do time, confirmou uma fonte a Jeremy Fowler, da ESPN.

Seahawks colocou Adams na injured reserve na quinta-feira e caiu no defensive back Fila de camisetas da equipe técnica do Atlanta Falcons para substituí-lo em sua lista de 53 jogadores.

Adams e os Seahawks acreditam que a seleção de três vezes para o Pro Bowl estava em uma campanha de rebotes após uma decepcionante temporada de 2021, na qual foram jogados sem bolsa em 12 jogos. Mas qualquer chance disso acabou no segundo quarto da vitória do Seattle por 17 a 16 sobre o Denver Broncos na noite de segunda-feira, quando Adams saiu de campo depois de se machucar ao atacar seu ex-companheiro de equipe. Russel Wilson.

O técnico Pete Carroll chamou o jogo de “sério” pós-lesão e disse em seu programa de rádio semanal às 710 da manhã no Seattle Sports na terça-feira que Adams “terá que trabalhar um pouco nele”, embora tenha parado de anunciar a temporada de Adams. no momento. está acabado.

A NFL Network informou pela primeira vez na quinta-feira que Adams passará por uma cirurgia no final da temporada.

Adams saiu do campo com dor palpável, favorecendo fortemente a perna esquerda, depois que a pressão e um golpe em Wilson ajudaram a forçá-la a não completar o terceiro. Após ser examinado na tenda médica, ele foi levado para uma carroça ferida. Adams estava claramente chateado, em um ponto parecendo explodir de frustração, quando foi empurrado para o vestiário.

Carroll disse que a lesão foi no tendão do quadríceps de Adams, que liga o músculo quadríceps ao topo da rótula.

“O fato de ele ser tão amado no jogo de futebol, ele adora jogar e não pode lidar com isso agora sobre ‘Como isso pode continuar?'”, disse Carroll em seu programa de rádio. “Foi bom ter sua mãe e seu pai realmente no vestiário durante o jogo quando ele estava lá para ajudá-lo em tudo, mas foi muito difícil. Então espero que todos enviem amor para ele. “

Adams fez três tackles e defendeu um passe antes de se machucar. Josh Jones Substitua-o pelo resto do jogo. Seattle também tem Ryan Neal como opção de segurança. Neill fez quatro aparições em 2020, enquanto Adams foi afastado com uma lesão na coxa. Tabor, de 26 anos, jogou na última temporada pelo Chicago Bears sob o comando do coordenador defensivo Shaun Desai, que agora está na equipe de defesa de Seattle.

Adams perdeu apenas dois jogos durante suas três primeiras temporadas com o New York Jets, mas depois perdeu nove jogos durante suas duas primeiras temporadas com os Seahawks – quatro em 2020 e a quinta temporada final depois de sofrer uma lesão no ombro que mais uma vez exigiu cirurgia. Adams perdeu tempo no início do treinamento neste verão depois de quebrar o dedo médio da mão esquerda, outra lesão que sofreu no passado. Ele passou por cirurgias nos dedos em cada uma das duas últimas temporadas.

Adams e os Seahawks esperavam que a nova defesa de Seattle – com foco em looks de segurança divididos – o colocasse em posição de se recuperar. Durante sua temporada de estreia estelar em Seattle em 2020, Adams estabeleceu um recorde da NFL de sacks com um defensive back com uma pontuação de 9,5, o que lhe rendeu uma indicação ao Pro Bowl pela terceira vez consecutiva. Mas então veio sua temporada de zero sacks em 2021, que terminou após 12 jogos quando ele recuperou a lesão no ombro.

Adams, que falou na semana passada pela primeira vez desde sua última lesão no dedo, disse que a nova defesa de Seattle o coloca “em posição de jogar”.

“Você está de volta ao meu elemento, cara”, disse ele. “Sinto que voltei a jogar na defesa.”

Os Seahawks adquiriram Adams dos Jets em 2020 por um pacote que incluía escolhas de primeira rodada em 2021 e 2022. Eles o contrataram para uma extensão de quatro anos e US$ 70 milhões no verão passado, o que o tornou a principal escolha de segurança da NFL na época. .