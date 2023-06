A estreia de Victor Wimpanyama na NBA pode acontecer em Sacramento

Agência de notícias2 minutos para ler

Victor Wimpanyama mostra sua competição na vitória do playoff do Metropolitan 92 Victor Wimpanyama marcou 11 pontos e seu time selou a vitória no playoff com um golpe relâmpago de Barry Brown Jr.

Denver – A estreia de Victor Wimpanyama na NBA no verão pode acontecer em Sacramento.

O San Antonio Spurs, que recebeu a escolha número 1 no draft de 22 de junho e é amplamente esperado que escolha Wimpanyama, está entre as seis equipes que jogarão no Sacramento California Classic, uma das menores ligas de verão que precede a de . Em que todas as equipes da NBA participam em Las Vegas.

Também no California Classic: Charlotte Hornets, que ganhou a segunda escolha geral do draft. O Spurs e o Hornets abrirão sua programação em Sacramento um contra o outro, o que significa que os times nº 1 e nº 2 no draft podem se enfrentar na abertura da Summer League – mas não em Las Vegas.

“Este evento é o começo perfeito para a NBA Summer League, dando aos fãs a oportunidade de testemunhar a próxima geração de talentos do basquete e desfrutar de uma experiência de entretenimento de classe mundial”, disse o proprietário do Kings, Vivek Ranadive.

O evento começa em Sacramento no dia 3 de julho, ou quatro dias antes do evento em Las Vegas. San Antonio joga contra Charlotte em Sacramento em 3 de julho, e os outros jogos naquele dia foram Miami x Los Angeles Lakers e Golden State x Kings.

Em 5 de julho, o Golden State joga contra o Charlotte, o San Antonio joga contra o Lakers e o Miami joga contra o Sacramento.

A Summer League da NBA começa em Las Vegas no dia 7 de julho.