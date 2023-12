A espaçonave Psyche da NASA encontra sua ‘primeira luz’ enquanto se aproxima de um asteróide metálico (imagem)

Foi um grande dia para a sonda Psyche da NASA, 4 de dezembro, o dia em que a sonda finalmente abriu os olhos para o universo.

desde liberar Acima de um EspaçoX Falcão Pesado Na verdade, o foguete Psyche estava viajando pelo universo no escuro, pois os cientistas ainda não haviam ligado as câmeras solares da espaçonave. Ela agora está indo estudar asteróide sobre o qual é nomeado, 16 Psyche, que está em algum lugar entre nossos companheiros Sistema solar Planetas Marte e Júpiter . Em suma, esta rocha espacial é de grande interesse para os investigadores planetários porque se pensa que quase se formou completamente Metais, especialmente ferro e níquel.

Isso é muito importante porque esses são os minerais específicos que estão neles Núcleo da Terra O que significa que 16 Psyche nos oferece de alguma forma uma forma indireta de analisar o centro do nosso planeta, algo que não podemos fazer diretamente. Em 5 de dezembro, a equipe da missão anunciou que a caminho de Psyche 16, iria… espírito O instrumento de imagem da espaçonave (um conjunto de câmeras duplas) capturou oficialmente sua primeira foto espacial.

O que você vê acima é um mosaico de dados brutos coletados pelo rover em 4 de dezembro, mostrando uma riqueza de dados estrelas Visível do ponto de vista de Psique. “Dados brutos” significa simplesmente que o ruído de fundo na imagem, como sinais de luz estranhos, não foi extraído, mas a equipe diz que trabalhará nesse ajuste nos próximos dias.

Tal como acontece com a maioria das imagens tiradas de lentes espaciais, esta é chamada de “primeira luz” de Psique.

Versão sem nome de Primeira Luz de Psique. (Crédito da imagem: NASA/JPL-Caltech/ASU)

“Essas imagens iniciais são apenas uma abertura de cortina”, disse Jim Bell, da Universidade Estadual do Arizona, líder do instrumento de psicoimagem. Ele disse em um comunicado. “Para a equipe que projetou e opera este instrumento de ponta, a primeira luz é emocionante.”

Como Bell explica, a equipe usará imagens de estrelas como essas para testar como o Psyche Imager funciona em preparação para 2026, quando a espaçonave sobrevoará Marte e, esperançosamente, capturará algumas vistas deslumbrantes do planeta vermelho. “Finalmente, em 2029, obteremos as imagens mais emocionantes até agora – do asteróide alvo Psyche, “disse Bell.” Estamos ansiosos para compartilhar todas essas imagens com o público.”

Se você está se perguntando sobre algumas das especificações da imagem, a imagem em si é na verdade composta por um total de 68 imagens separadas, todas encapsulando objetos na constelação de Peixes simplesmente porque é para onde as câmeras apontavam quando foram ligadas. A estrela mais brilhante é chamada Mu Pisces com magnitude de 4,9 e as outras estrelas no horizonte têm magnitude entre 7 e 9.

Para o contexto do sistema de magnitude, algo com magnitude 0 é 100 vezes mais brilhante do que algo com magnitude 5. A lua cheia tem uma magnitude de -12,6 vista da Terra, e o satélite mais brilhante no céu noturno, Bluewalker 3, atingiu uma magnitude de pico de 0,4 (como você pode imaginar, os astrônomos não estão muito felizes com essa última parte).

Além disso, a equipe afirma que o campo de visão tem cerca de 8 graus de largura e 3,5 graus de altura. Das duas câmeras, apropriadamente chamadas de “Imager A” e “Imager B”, A ficou com a metade esquerda do mosaico enquanto B ficou com a metade direita. Ao obter um conjunto de imagens como este e, em seguida, calibrar adequadamente, a equipe Psyche deseja armar proativamente a espaçonave com as configurações corretas antes de capturar dados sobre seu asteroide alvo. Ao criar imagens de 16 Psyche, os cientistas dizem que construirão mapas 3D de comprimentos de onda visíveis e invisíveis que emanam do objeto.

Entre outras conquistas, o inovador dispositivo Deep Space Optical Communications (DSOC) da Psyche também recebeu a sua primeira Medalha Óptica no mês passado, enviando um sinal laser para a Terra a quase 16 milhões de quilómetros de distância. Agora, a equipa está ansiosa pela semana de 11 de dezembro, quando os sensores de deteção de neutrões do instrumento, destinados a dissecar a composição química do 16 Psyche – sem dúvida o principal rufar dos tambores da missão – também começarão a apitar à distância.

Fale logo, médium.