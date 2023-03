A espaçonave Leaky Soyuz deixa a estação espacial e retorna à Terra em uma rápida descida

Uma cápsula espacial Soyuz que sofreu um grande vazamento de refrigerante em dezembro deixou a Estação Espacial Internacional sem tripulação na terça-feira (28 de março) para retornar à Terra para os engenheiros estudarem.

Uma espaçonave Soyuz MS-22 com vazamento decolou de sua porta de atracação no módulo Rassvet de fabricação russa da Estação Espacial Internacional sem nenhum astronauta a bordo – uma raridade para a agência espacial russa Roscosmos. Programa Espacial – 5h57 EST (0957 GMT). A Soyuz vai pousar nas estepes do Cazaquistão às 7h45 EDT (1145 GMT), cerca de 91 milhas a sudeste de Dzhezkazgan, mas a NASA não transmitiu o pouso ao vivo. Roscosmos Foi transmitido ao vivo pelo YouTube (Abre em uma nova aba).

“O processo de retirada de órbita e descida para a Terra estava indo bem”, disseram os funcionários da Roscosmos. Anuncie no Telegram (Abre em uma nova aba) após o pouso. As imagens mostraram a espaçonave descendo sob seu paraquedas e descansando de lado após o pouso

A Roscosmos lançou a espaçonave MS-22 Soyuz em setembro de 2022 para transportar os cosmonautas russos Sergey Prokopyev e Dmitry Petlin e o astronauta da NASA Frank Rubio para a Estação Espacial Internacional em uma missão de seis meses. Mas em dezembro, apenas no meio do vôo, a cápsula Soyuz desenvolveu um vazamento incontrolável em 14 de dezembro que liberou um precioso líquido refrigerante espacial. Os engenheiros da Roscosmos culparam o vazamento por um impacto de micrometeoro, mesmo enquanto estudavam um vazamento semelhante no início de fevereiro em outro navio de carga Progress não tripulado.

O porta-voz da NASA, Rob Navias, disse que a cápsula Soyuz MS22 deveria deixar a órbita apenas 55 minutos depois de ser destacada, muito antes de duas horas e meia, já que não é tripulada. Ele acrescentou que a espaçonave também emitiu uma queima mais longa do que o normal ao deixar a Estação Espacial Internacional.

foto 1 para 2 Uma espaçonave russa Soyuz MS-22 é vista após sair da Estação Espacial Internacional com uma Terra azul brilhante ao fundo em 28 de março de 2023. A nave Soyuz sofreu um vazamento de refrigerante em dezembro de 2022 e voltou à Terra sem tripulação. (Crédito da imagem: NASA TV) Uma espaçonave russa Soyuz MS-22 é vista após sair da Estação Espacial Internacional com uma Terra azul brilhante ao fundo em 28 de março de 2023. A nave Soyuz sofreu um vazamento de refrigerante em dezembro de 2022 e voltou à Terra sem tripulação. (Crédito da imagem: NASA TV)

Sem um refrigerante, os engenheiros temiam que as temperaturas dentro da cápsula Soyuz MS-22 atingissem sufocantes 40 graus Celsius durante seu retorno à Terra, altas demais para a tripulação humana fazer a viagem confortavelmente, disseram autoridades da NASA. Uma verificação de temperatura subsequente por astronautas vestindo trajes espaciais dentro da Soyuz atingida descobriu que as temperaturas realmente subiram devido à falta de refrigerante, disse Navias, mas “não para níveis inseguros”.

No entanto, o vazamento deixou Rubio e seus companheiros russos sem carona para casa ou um bote salva-vidas na estação para emergências. Isso terminou em 23 de fevereiro, quando a Roscosmos liberou uma cápsula Soyuz MS-23 vazia para a estação para os três cosmonautas. Eles agora retornarão à Terra ainda este ano, possivelmente no final de setembro, depois de passar um ano inteiro no espaço.

Enquanto isso, a Soyuz MS-22 retornará à Terra repleta de experimentos científicos que podem suportar altas temperaturas internas, disse Roscosmos. via postagem no Telegram (Abre em uma nova aba). A agência disse que também carregava unidades de navegação antigas, mangas de trajes espaciais russos de Orlan, câmeras de televisão e outros equipamentos.

Uma imagem postada no Telegram pela agência espacial russa Roscosmos mostra a localização do vazamento do refrigerante e o impacto do meteorito relatado. (Crédito da imagem: Roscosmos via Telegram)

“Cerca de 218 quilos de carga, incluindo os resultados de experimentos científicos e equipamentos da ISS para análise ou reutilização, devem ser devolvidos à Terra na espaçonave Soyuz MS-22”, disseram funcionários da Roscosmos. De acordo com uma reportagem, Tass (Abre em uma nova aba).

Funcionários da Roscosmos disseram que a equipe de recuperação recuperará a cápsula Soyuz após o pouso, para que possa ser estudada para entender melhor como ocorreu o vazamento do refrigerante, bem como como é pousar sem refrigerante para ajudar em futuras missões.

