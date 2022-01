A empresa de jogos oferece um bônus de 500.000 euros

A fabricante de jogos sediada no Porto distribuiu meio milhão de euros em bónus aos seus 217 colaboradores e está à procura de novos colaboradores.

De acordo com Pessoas, a Fabamaq decidiu abrir “cordas à bolsa” e distribuir um bônus de desempenho anual aos seus trabalhadores para compensar o trabalho realizado de acordo com o roteiro estabelecido nos últimos doze meses.

No total, cerca de 217 colaboradores da empresa sediada no Porto recebiam cerca de 500 500 mil.

“Os bônus foram distribuídos a 217 funcionários da Fabomac. No entanto, o valor alocado irá variar de acordo com o nível de funcionários no plano de negócios da Fabamaq ”, disse uma fonte oficial da empresa à Pessoas.

“É muito positivo terminar este ano com mais um gesto de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos nossos jogadores. Jono Mia foi citado em comunicado. .

Dentro da gama de atributos de remuneração e benefícios, a Fabamaq também mudou recentemente sua estrutura para oferecer os benefícios de ingressar no serviço Coverflex. “Com essa mudança, a empresa quer oferecer benefícios mais flexíveis e diversificados que ofereçam a cada player uma escolha de benefícios adaptados às suas necessidades e preferências individuais”, explica a empresa.

A empresa encerra o ano com gratificações aos seus colaboradores e inicia o ano de 2022 com a esperança de encerrar o ano de 2022 com mais de 250 colaboradores com mais vagas de colaboradores.