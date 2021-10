A demanda de petróleo dos EUA está aumentando e os tanques de Oklahoma estão se esgotando

Tanques de armazenamento de petróleo bruto são vistos em uma vista aérea do Cushing Oil Center em Cushing, Oklahoma, EUA, 21 de abril de 2020. Reuters / Base de UAV

NOVA YORK (Reuters) – Os tanques de petróleo bruto no Centro de Armazenamento e Entrega de Cushing, Oklahoma para os futuros do petróleo dos EUA estão mais esgotados do que nos últimos três anos, e os preços de outros contratos futuros de petróleo sugerem que permanecerão baixos. por meses.

A demanda americana por petróleo aumentou entre as refinarias que produzem gasolina e diesel enquanto a economia se recuperava do pior da pandemia. A demanda em todo o mundo significa que outros países estão procurando barris de petróleo nos Estados Unidos, o que também aumenta as retiradas de Cushing.

Analistas esperam que a redução dos estoques continue no curto prazo, o que pode impulsionar os preços do petróleo nos EUA Que já subiu cerca de 25% nos últimos dois meses. O desconto sobre os futuros do petróleo dos EUA em comparação com o benchmark internacional Brent deve permanecer estreito.

“O armazenamento em Cushing sozinho realmente tem o potencial de levar o mercado à lua”, disse Bob Yoger, diretor de futuros de energia da Mizuho.

A Energy Information Administration disse na quarta-feira que os estoques de Cushing caíram para 27,3 milhões de barris, o menor valor desde outubro de 2018, ou cerca de metade do que eram há um ano. [EIA/S]

Os estoques caíram devido ao aumento da demanda nos Estados Unidos, disse Red Eye Anson, analista-chefe de commodities da Kpler, que encorajou as refinarias domésticas a manter o petróleo dentro de casa para economizar combustíveis como gasolina e destilados para os consumidores americanos.

Além disso, a produção dos EUA tem demorado a se recuperar dos declínios experimentados em 2020. No final de 2019, o país estava produzindo quase 13 milhões de barris de petróleo por dia, mas nas últimas semanas era menos de 11,5 milhões de barris por dia. Ao mesmo tempo, o produto fornecido pelas refinarias – proxy da demanda – está apenas 1% abaixo dos níveis pré-pandêmicos.

Como resultado, o spread entre o petróleo americano e o petróleo Brent entrou em colapso. O spread estreitou para quase US $ 1,09 o barril nesta semana, de US $ 4,47 no início deste mês, que era o maior spread desde maio de 2020.

Em um sinal adicional de aumento da demanda de curto prazo pelo petróleo dos EUA, o prêmio pelo petróleo dos EUA entregue em dezembro em relação a dezembro de 2022 atingiu seu nível mais alto esta semana em US $ 12,48 o barril, a maior parte desde pelo menos 2014, de acordo com dados da Refinitiv Eikon.

Nos próximos três meses, a Rystad Energy espera que as operações de refinaria nos Estados Unidos aumentem em 500.000 a 600.000 barris por dia. Isso superaria os ganhos de produção de 300.000-400.000 bpd e manteria o spread entre os dois benchmarks estreito.

“Somente se a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) intervir para aumentar a oferta de petróleo ou se o vírus Covid aparecer com sua cara feia novamente, para conter a demanda, essa enorme volatilidade virá”, disse Mukesh Sahdev, Vice-Presidente Sênior e Chefe de Refino, Processamento e Marketing. em Rystad Energy.

(Reportagem de Stephanie Kelly) Edição de David Gregorio e Margarita Choi

