A demanda aérea para Portugal e Espanha aumentará significativamente antes das férias de inverno

Com a aproximação das férias de inverno, a demanda por aeronaves está aumentando significativamente, especialmente para lugares como Portugal e Espanha, especialmente nas antigas Ilhas Canárias.

Esses resultados foram alcançados por meio de um relatório recente do Grupo Lufthansa. SchengenVisaInfo.com Relatórios.

“Na Europa, há uma demanda particularmente alta para o continente espanhol e as Ilhas Canárias, Portugal e outros lugares ensolarados no Mediterrâneo e na Escandinávia.” O relatório divulgado pelo Grupo Lufthansa diz.

Além disso, outros lugares como a Lapônia, na Finlândia, também voltaram aos horários de voos, destacou o relatório. Ao mesmo tempo, foi enfatizado que lugares em Nova York e no estado da Flórida são particularmente propensos a reservas frequentes.

Além disso, as companhias aéreas do Lufthansa Group, incluindo Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines, Austrian Airlines e Eurowings, estão oferecendo cerca de 80.000 assentos extras em 440 voos adicionais para a próxima temporada de férias, em resposta ao aumento da demanda por aeronaves. Bem como o Ano Novo.

“Os passageiros podem dar um contributo pessoal para a protecção do clima e tornar o seu voo neutro em CO2. Além do desejo de compensar as aeronaves com planos climáticos de alta qualidade, os hóspedes da Lufthansa já podem voar com combustível normal hoje. As companhias aéreas do Grupo Lufthansa integraram opções na reserva processo. O relatório diz.

Recentemente, SchengenVisaInfo.com, depois de ver um aumento no número de visitas internacionais registradas em setembro, No próximo ano, as autoridades espanholas esperam que o turismo volte ao seu nível pré-epidemia.

Autoridades da Espanha anunciaram que o número de turistas internacionais no país está crescendo rapidamente, o que ajudará o setor a se recuperar rapidamente da situação catastrófica causada pelo vírus corona.

De acordo com dados fornecidos pelo National Bureau of Statistics, o número de turistas internacionais na Espanha mais do que quadruplicou em relação ao ano anterior, em setembro, para quase 4,7 milhões.

Anteriormente, O Instituto Nacional de Estatística da Espanha (INE) estima que apenas 5,4 milhões de viajantes internacionais visitaram a Espanha no primeiro semestre deste ano, de janeiro a junho.

No ano passado, as seguintes regiões espanholas receberam um número significativo de viajantes: as Ilhas Baleares (1,3 milhão de visitantes), a Catalunha (975.000 visitantes) e as Ilhas Canárias (750.000 visitantes).

Ao mesmo tempo, O tráfego de passageiros nos aeroportos nacionais de Portugal diminuiu 44,6 por cento nos primeiros seis meses deste ano, de acordo com a Agência Nacional de Estatística (INE). Em comparação com o mesmo período do ano passado.