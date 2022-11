A COP27 se aproxima de um avanço no financiamento climático na luta por um acordo final

Países estudam detalhes de nova minuta de acordo

Os delegados anunciam um possível avanço em perdas e danos

Os Estados Unidos propõem “eliminar gradualmente” os combustíveis fósseis

Alguns estados querem metas mais firmes para empregos de longo prazo

Sharm el-Sheikh (Egito) (Reuters) – Negociadores em Cúpula do Clima COP27 O Egito esteve perto de fechar um acordo surpresa no sábado para criar um fundo para ajudar os países pobres afetados pelos efeitos do aquecimento global, mas não sabe como reduzir as emissões de gases do efeito estufa que paga.

Com um acordo climático final adiado por mais de um dia, representantes de quase 200 países estão ansiosos para chegar a um acordo que possam apresentar como um passo à frente na luta contra a mudança climática.

Eamonn Ryan, ministro do Meio Ambiente da Irlanda, disse: “Temos que agir rapidamente aqui agora, mas não tão rapidamente em direção a um resultado ruim. Não tão rapidamente em termos de aceitar algo que passaremos anos lamentando depois”.

Frans Timmermans, chefe de política climática da UE, disse que os ministros do bloco regional estão prontos para “ir embora” se o acordo não for suficientemente ambicioso.

“Preferimos não ter uma decisão do que uma má.”

O resultado da cúpula de duas semanas na cidade turística de Sharm el-Sheikh é um teste da determinação global de combater o aquecimento global, mesmo quando a guerra na Europa e a inflação desenfreada do consumidor distraem a atenção internacional.

O rascunho do acordo COP27 divulgado no sábado reiterou compromissos anteriores de limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius para evitar o pior da mudança climática, mas forneceu poucas evidências da crescente ambição de fazer os cortes de emissões necessários para atingir esse objetivo.

pequena vitória

Dias de negociação tensa entre nações ricas e em desenvolvimento na cúpula resultaram em uma proposta no sábado para criar um fundo para beneficiar nações que lidam com danos irreparáveis ​​causados ​​por fortes tempestades, inundações, secas e incêndios florestais.

Nações ricas, incluindo os Estados Unidos e as da Europa, há décadas resistem à ideia do chamado Fundo de Perdas e Danos por medo de que isso os exponha à responsabilidade legal pelas emissões históricas de gases de efeito estufa.

“Estamos satisfeitos que haja algo no conselho pelo menos por enquanto”, disse Nabil Munir, do Paquistão, negociador-chefe do Grupo dos 77 países em desenvolvimento sobre a proposta.

O negociador de Barbados, Avinash Persaud, descreveu a proposta como uma “pequena vitória para a humanidade” resultante da liderança de pequenas nações insulares e da solidariedade do resto do mundo, ao mesmo tempo em que reconhece os crescentes impactos do aumento das temperaturas.

“Agora precisamos redobrar os esforços por trás de uma transformação no campo da energia, transporte e agricultura que limitará essas perdas e danos climáticos no futuro”, disse Persaud, referindo-se à mudança para formas mais limpas de energia e agricultura sustentável.

Os negociadores disseram que a ideia tem amplo apoio, mas deve ser acompanhada por uma ambição maior de reduzir as emissões que levam ao aquecimento global.

“Não é aceitável que financiemos as consequências da mudança climática sem nos comprometermos a trabalhar nas consequências reais das emissões”, disse Romina Burmokhtari, ministra sueca do clima.

A China e os Estados Unidos, os dois maiores emissores de gases de efeito estufa, até agora permaneceram em silêncio sobre a proposta.

Combustíveis fósseis

A UE reforçou as discussões no início da semana, oferecendo apoio ao Fundo de Perdas e Danos, desde que grandes poluidores, incluindo a China, paguem e que os países também intensifiquem seus esforços para reduzir as emissões.

Ainda não está claro se as condições da UE serão atendidas.

O rascunho do acordo COP27 divulgado pelo escritório do clima da ONU no sábado, por exemplo, não incluía uma referência solicitada pela Índia e pela União Europeia para reduzir o uso de “todos os combustíveis fósseis”. Em vez disso, pediu aos países que eliminassem gradualmente o carvão, o combustível fóssil mais poluente, conforme acordado no Pacto Climático de Glasgow no ano passado.

“Isso é certamente decepcionante, dada a importância de fazer isso com todos os combustíveis fósseis para ficar abaixo de 1,5°C”, disse David Wasko, diretor de clima internacional do World Resources Institute.

Durante as negociações das 23h de sábado, os Estados Unidos chegaram a propor uma “eliminação gradual” dos combustíveis fósseis, segundo três pessoas a par do assunto.

Os países africanos e do Oriente Médio ricos em petróleo e gás, incluindo a Arábia Saudita, se opuseram à linguagem que visa os combustíveis fósseis e se opuseram à proposta dos EUA.

Em um esforço para preencher a enorme lacuna entre as promessas climáticas atuais e os cortes muito mais profundos necessários para evitar mudanças climáticas catastróficas, o esboço também exigia que os países que ainda não o fizeram atualizassem suas metas de redução de emissões de 2030 até o final de 2023.

Mas alguns negociadores estão ansiosos para ver o rascunho exigir atualizações não apenas no próximo ano, mas todos os anos pelo resto da década para garantir que as emissões caiam tão rapidamente quanto os cientistas dizem ser necessário para evitar os piores efeitos da mudança climática.

Alguns ativistas disseram que o rascunho oferece alguns elementos positivos, mas ainda é irremediavelmente ambicioso.

Para complicar as coisas, o enviado especial do clima dos EUA, John Kerry, uma potência na diplomacia climática, testou positivo para COVID-19 na sexta-feira, após dias de reuniões bilaterais pessoais com colegas da China, União Europeia e outros.

O Departamento de Estado dos EUA disse que Kerry não pôde comparecer pessoalmente às negociações no sábado, mas participou de reuniões bilaterais por videofone.

Reportagem adicional de Valerie Volkovici e Jake Spring. Escrito por Richard Valdmanis e Dominic Evans; Edição por Katie Daigle, Janet Lawrence e Chris Reese

