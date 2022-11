A COP27 oferece um avanço no fundo climático à custa de avanços nas emissões

Cimeira do clima COP27 termina após longas negociações no final de semana

Entrega o acordo final sobre a criação de um fundo financeiro histórico para o clima

Negociadores dizem que alguns bloquearam metas de emissões mais rígidas

SHARM EL SHEIKH, Egito (20 de novembro) (Reuters) – Os países encerraram a cúpula do clima da Organização das Nações Unidas neste domingo com um acordo duramente conquistado para criar um fundo para ajudar os países pobres atingidos por desastres climáticos, embora muitos lamentem sua falta de ambição. lidar com as emissões que as causam.

O acordo foi amplamente saudado como uma vitória em resposta ao impacto devastador que o aquecimento global já está causando nos países vulneráveis. Mas muitos países disseram que se sentiram pressionados a abandonar compromissos mais rígidos de limitar o aquecimento global a 1,5°C, a fim de implementar o acordo histórico sobre o Fundo de Perdas e Danos.

Os delegados – exaustos após intensas negociações durante a noite – não levantaram objeções quando Sameh Shoukry, presidente da COP 27 no Egito, deu uma olhada nos itens finais da agenda e selou o acordo.

Embora não tenha havido acordo sobre um compromisso mais forte com a meta de 1,5°C estabelecida no Acordo de Paris de 2015, “fizemos o acordo aqui porque queremos ficar com os mais vulneráveis”, disse a ministra alemã do Clima, Jennifer Morgan, visivelmente abalado, Reuters.

Quando questionada pela Reuters se uma meta anti-clima mais forte e ambiciosa foi prejudicada pelo acordo, a principal negociadora climática do México, Camila Zepeda, resumiu o clima entre os negociadores cansados.

“Provavelmente. Você ganha quando pode.”

Perdas e danos

O acordo do fundo de perdas e danos marcou um golpe diplomático para as pequenas ilhas e outras nações fracas ao conquistar os 27 países da União Europeia e os Estados Unidos, que há muito resistiam à ideia por medo de que tal fundo fosse aberto à lei. . responsabilidade pelas emissões históricas.

Essas preocupações foram mitigadas pela linguagem do acordo que pedia que o dinheiro viesse de uma variedade de fontes existentes, incluindo instituições financeiras, em vez de depender dos países ricos para o pagamento.

A enviada do clima das Ilhas Marshall disse que estava “exausta”, mas feliz com a aprovação do fundo. “Muitas pessoas nos disseram esta semana que não conseguiríamos”, disse Cathy Gitnell-Kijner. “Eles estão tão felizes por estarem errados.”

Mas provavelmente levará vários anos até que o fundo seja estabelecido, já que o acordo estabelece apenas um roteiro para resolver questões persistentes, incluindo quem supervisionará o fundo, como o dinheiro será distribuído – e para quem.

O enviado especial dos EUA para o clima, John Kerry, que não compareceu pessoalmente às negociações do fim de semana depois de testar positivo para o vírus COVID-19, saudou no domingo um acordo “para estabelecer acordos para responder ao impacto devastador das mudanças climáticas em comunidades vulneráveis”. em todo o mundo.”

Em um comunicado, ele disse que continuaria pressionando grandes emissores como a China a “avançar significativamente em sua ambição” de manter viva a meta de 1,5ºC.

gás combustível fóssil

O preço pago por um acordo sobre o Fundo de Perdas e Danos foi mais explícito na linguagem sobre corte de emissões e redução do uso de combustíveis fósseis poluentes – conhecido no jargão das negociações climáticas das Nações Unidas como “mitigação”.

[1/10] Delegados aplaudem enquanto o presidente da COP27, Sameh Shoukry, faz uma declaração durante a sessão plenária de encerramento da cúpula do clima da COP27 no resort de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, Egito, em 20 de novembro de 2022. REUTERS/Mohamed Abd El-Ghany

A cúpula COP26 do ano passado em Glasgow, na Escócia, concentrou-se no tópico de manter viva a meta de 1,5°C – com cientistas alertando que o aquecimento além desse limite levaria as mudanças climáticas a extremos.

Os países foram então solicitados a atualizar suas metas climáticas nacionais antes da cúpula do Egito deste ano. Apenas uma fração dos quase 200 partidos o fez.

Embora elogiando o acordo de perdas e danos, muitos países lamentaram o fracasso da COP27 em pressionar por mais mitigação e disseram que alguns países estavam tentando voltar atrás nos compromissos assumidos no Pacto Climático de Glasgow.

“Tivemos que lutar incansavelmente para manter a linha de Glasgow”, disse Alok Sharma, o arquiteto do acordo de Glasgow, na cúpula.

Ele listou uma série de medidas de aumento de ambição que haviam atrasado as negociações sobre o acordo final da COP27 no Egito: “As emissões atingiram o pico antes de 2025, como a ciência nos diz que é necessário? Não neste texto. Acompanhamento claro da redução gradual do carvão? Não neste texto. Compromisso claro com a eliminação gradual de todos os combustíveis fósseis? Não neste texto.”

Sobre os combustíveis fósseis, o texto do acordo COP27 repete em grande parte o texto de Glasgow, pedindo às partes que acelerem “esforços para eliminar incansavelmente a energia do carvão e eliminar gradualmente os subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis”.

Esforços para incluir um compromisso de eliminar gradualmente, ou pelo menos eliminar, todos os combustíveis fósseis foram frustrados.

O acordo separado do “programa de trabalho de mitigação”, aprovado no domingo, continha várias disposições que algumas partes, incluindo a União Européia, consideravam fracas no compromisso com metas mais ambiciosas de redução de emissões.

Os críticos apontaram para uma seção que eles disseram minar o compromisso de Glasgow de renovar regularmente as metas de emissões – com linguagem dizendo que o programa de trabalho “não forçará novas metas ou objetivos”. Outra seção do acordo COP27 abandonou a ideia de uma renovação anual direcionada em favor de um retorno ao ciclo mais longo de cinco anos estipulado no Pacto de Paris.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Analina Berbock, disse: “É muito decepcionante ver que as últimas etapas de mitigação e eliminação de fontes de energia fóssil são prejudicadas por um grande número de emissores de gás e produtores de petróleo”.

O acordo também incluiu uma referência à “energia de baixas emissões”, que levantou preocupações entre alguns de que abria as portas para o aumento do uso de gás natural – um combustível fóssil que emite dióxido de carbono e metano.

“Não chega a romper com Glasgow, mas não desperta nenhuma ambição”, disse o ministro norueguês do clima, Espen Barth Eide, a repórteres.

O ministro do clima das Maldivas, que enfrenta uma futura inundação devido ao aumento do nível do mar induzido pelo clima, lamentou a falta de ambição de reduzir as emissões.

“Estou ciente do progresso que fizemos na COP 27” em relação ao Fundo de Perdas e Danos, disse Aminat Shona ao plenário. Mas “falhamos em mitigar … Temos que garantir que aumentamos nossa ambição de atingir o pico de emissões até 2025. Temos que eliminar gradualmente os combustíveis fósseis”.

