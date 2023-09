A conta X de Donald Trump Jr. foi hackeada, disse um porta-voz da empresa de Donald Trump Jr.

é visto chegando ao Aeroporto Internacional General Mitchell, com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Milwaukee, Wisconsin, em 12 de julho de 2019. (Foto de Mandel Ngan/AFP/Getty Images)



A conta de Donald Trump Jr. no X – a plataforma anteriormente conhecida como Twitter – foi hackeada depois que a conta começou a compartilhar uma série de postagens incomuns e erráticas, disse um porta-voz do ex-presidente Donald Trump na quarta-feira.

“A conta de Don foi hackeada”, Andrew Surabian publicar No X, acrescentando que a postagem afirmando que o ex-presidente havia morrido “claramente não era verdade”.

Além de anunciar falsamente a morte de Trump Sênior, a conta hackeada também afirmava que o próprio Trump Jr. Em poucos minutos, a postagem foi compartilhada de novo mais de 1.000 vezes no X e visualizada centenas de milhares de vezes.

Outra postagem parecia ameaçar o estado da Coreia do Norte, enquanto uma postagem fixada no perfil da conta insultava o presidente Joe Biden usando um epíteto racial.

Cerca de meia hora depois de as postagens aparecerem, elas foram removidas. X não respondeu ao pedido de comentário da CNN.

O incidente levanta novas questões sobre o papel de X na segurança de contas de usuários, especialmente aquelas pertencentes a figuras políticas de alto perfil, enquanto a plataforma se prepara para as eleições de 2024. Em agosto, X disse que recrutamento em suas equipes de segurança e eleitorais após demissões em massa no ano passado, que, segundo o proprietário Elon Musk, eliminaram mais de 80% do quadro de funcionários da empresa.

Também não está claro se o comprometimento resultou em acesso não autorizado às mensagens diretas privadas de Trump Jr. ou se Trump Jr.

X ainda sob investigação Pela Comissão Federal de Comércio sobre a capacidade da empresa de proteger adequadamente a privacidade do usuário e se ela violou compromissos vinculativos assumidos em 2011 para proteger a plataforma. A investigação começou depois que o ex-chefe de segurança da empresa, Peter “Mudge” Zatko, apresentou uma denúncia relatada pela primeira vez pela CNN e pelo The Washington Post no ano passado, alegando vulnerabilidades de segurança generalizadas que não haviam sido abordadas.

Esta não é a primeira vez que contas importantes são hackeadas na plataforma. Em 2020, por exemplo, hackers Eu ganhei o controle Contas afiliadas ao ex-presidente Barack Obama, ao fundador da Amazon, Jeff Bezos, e outros, incluindo os próprios Biden e Musk, fingiram ser apoiadores de TI do Twitter. Na época, o Twitter admitiu que hackers fizeram isso Dados da conta baixados O que provavelmente incluirá mensagens privadas.