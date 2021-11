A concorrente de ‘The Voice’ Wendy Moten se apresenta com os dois braços em um molde após sofrer um acidente no palco

emprego o somOs 11 melhores resultados da semana passada mostram, piloto da equipe Blake Wendy Moten infundiu seu rosto na TV ao vivo Depois de ficar preso na tela – um momento assustador que interrompeu a produção. Mais tarde naquele episódio, Wendy, uma profissional consumada com uma atitude insubstituível, mostrou uma cara corajosa e afirmou que estava “um pouco machucada”. Mas nas 10 melhores performances desta semana, os telespectadores descobriram que seus ferimentos eram realmente muito graves.

Foi a Semana do Desafio. o som Nesta segunda-feira, o que significa que os 10 melhores competidores receberam a tarefa de cantar músicas de gêneros fora de suas zonas de conforto. Wendy, uma veterana cantora de fundo que já se apresentou com Vince Gill, Carrie Underwood e Martina McBride (e pode lidar com praticamente qualquer gênero musical), provavelmente não foi tudo quem – qual Ele desafiou a customização de uma canção country, “Jolene” de Dolly Parton. Mas é possivel eu era Desafie-a a atuar não em um, mas dois elenco de apoio.

“Então, eu caí no palco. A próxima coisa que eu sei, você dirá [Voice host] Carson [Daly] Você está bem. a seguir Pelo que sei, íamos fazer os ensaios naquela noite e você está no hospital “, disse o treinador de Wendy, Blake Shelton. No fim das contas, Wendy quebrou o cotovelo direito. E Ela quebrou a mão esquerda quando “caiu com força” na terça-feira passada. Mas isso não a impediu de voltar ao Som Etapa desta semana para dar tudo a ela. “Só me prometa que não vai quebrar as pernas”, brincou Blake, e ela brincou: “Não vou quebrar nada!” Eles vão ter que me colocar em uma cadeira de rodas, vou cantar e eles podem me colocar de volta fora. “

E então, como de costume, Wendy fez tudo parecer fácil – e não apenas porque o projeto de John Carter / Cassie Musgraves / Lana Del Rey fundiu com eficácia dois atores maravilhosamente deslumbrantes. Sua versão íntima do clássico country (coberto por todos, de Miley Cyrus e Lil Nas X a Sisters of Mercy, Strawberry Switchblade e White Stripes) era impecável, exibindo seu impressionante recorde de fundo. Gostei de cada pintura de forma adequada.

“Eu sei como a sua semana tem sido. Quero dizer, parabéns para você até mesmo por estar no palco agora e fazer isso”, exclamou Kelly Clarkson. “Andar aqui como se nada tivesse acontecido com você completamente bem, contar uma história como essa de uma forma tão triste, foi tão lindamente triste. Muito bem.”

“A propósito, América, nunca vi um exemplo melhor de força, tenacidade e coragem de pé neste pódio. Ela está aqui para ganhar isso”, disse Blake com orgulho.

Enquanto Wendy estava literalmente fora de sua zona de conforto, o que significa que ela provavelmente estava com dor com todos aqueles ossos quebrados, seus nove companheiros semifinalistas foram empurrados de outras maneiras. Vamos fazer um balanço de seu desempenho e prever quem será afastado do show na dupla eliminação de terça à noite.

Holly Forbes, “The Last Dance” (Team Ariana)

Holly percebeu que nunca tinha feito disco antes, embora eu duvidasse que seria um exagero demais para ela tocar a grande balada de metal de Donna Summer, mudar o tom e tudo. No entanto, esse desempenho não foi o caso até aqui Gravidade e força que eu desejava; Definitivamente, não até o verão. O valor da produção também foi decepcionante Som Padrões – onde estavam todas as bolas de espelho e luzes estroboscópicas de discoteca? No entanto, Holly acabou entrando no ritmo e até ficou um pouco heterodoxa. “Justamente quando pensamos que nos apaixonamos por você tanto quanto podemos, e vimos o máximo que podemos de você, você nos mostra muito mais. Foi incrível”, Ariana Grande exclamou.

Jeremy Rosado, “Freedom Was a Highway” (Team Kelly)

Jeremy tende a preferir velhos poemas pop seguros ou música cristã, então fazer essa jam country cheia de palavras de Brad Paisley e Jimmy Allen foi definitivamente uma extensão disso. Mas isso foi bom. Ele não tinha a “suavidade R&B” usual e era um pouco insípido e esquecível. Mas Kelly insistiu que estava satisfeita com o resultado. “Todos nós sabemos que você pode cantar uma música como o inferno. Foi ótimo ver você livre assim”, disse ela – antes que América implorasse para votar nele, seu sorriso era a coisa mais linda do planeta. Jeremy realmente poderia ser em perigo esta semana.

Gerchika Mabel, “It’s Not Fun” (lenda do time)

Em uma semana desafiadora, eu diria que Gershica foi quem aceitou o desafio admiravelmente, entre todos os dez primeiros. Gospel e R&B, mas ela trouxe muita energia ousada e fogo para esta apresentação, e ela parecia totalmente à vontade o tempo todo. A música foi um ajuste natural para sua personalidade viva. “Oh meu Deus. Você é tão forte! Eu sei que você provavelmente não cantaria essa música normalmente, mas foi muito bom ouvir você cantar sua voz.” “Eu acabei de chutá-lo para fora do parque. Foi legal, divertido e poderoso”, acrescentou John Legend.

Lana Scott, “The One That Got Away” (Blake Team)

Lana foi inteligente ao cantar a comovente canção da história de Katy Perry, na qual ela poderia facilmente contar com guitarra de aço e rabiscos. Claro, sem dúvida, esse não era exatamente o objetivo deste tópico – mas como ela era a única competidora restante no país na competição, Lana não estava disposta a desistir de suas raízes e arriscar alienar a base de fãs de Blake. Eu acho que este foi um grande lançamento que irá conectar com o público dela (e Blake) e gráfico bem no iTunes. Kelly chamou de “um tipo de pop Faith Hill” que era “tão legal”, e Blake disse a Lana: “A maneira como você se apresenta é tão coloquial e realmente saiu naquela música. … Não vejo nenhum razão pela qual não podíamos ouvir você cantar. Isso está nas rádios country, porque se encaixa perfeitamente. Fiz funcionar, e essa é a definição da Semana do Desafio. “

Joshua Vacanti, “If I Don’t Understanding You” (Equipe lenda)

Esse garoto de palco admitiu que estava “apavorado” em tratar a clássica Alicia Keys, mas a dramática canção de amor definitivamente funcionou em seu estilo de show superlativo, especialmente com o grande arranjo orquestral da banda da casa. A versão de Joshua não era super espiritual, mas ele definitivamente fez a música sua. Blake o chamou de “um artista importante para este show”, e John disse a ele: “Adoro os riscos criativos que você assume em cada apresentação. Você sempre encontra um desafio para si mesmo – não apenas durante a semana do desafio, mas todas as semanas. “

Jim e Sasha Allen, “Stay” (Team Ariana)

Essa dupla pai / filho tem sido inconsistente durante toda a temporada, especialmente no que diz respeito à harmonia, mas na música de Rihanna desta semana, eles foram sábios em deixar o filho de Sasha, o cantor mais forte e puro, fazer a maior parte do trabalho pesado. Ele tirou a maioria dos solos. Embora ainda tenham uma das atuações mais fracas da noite, foi definitivamente uma das melhores apresentações da temporada. John chamou isso de “bela entrega” e elogiou o “estalo” e a “dor de cabeça” da entrega de Sasha, enquanto Kelly elogiou a “voz fria” de Sasha. Ainda acho que Sasha deveria ter feito um teste como piloto solo nesta temporada.

Paris Winningham, “Amazed” (Team Blake)

Powerhouse Paris revelou que a canção do casamento Lonestar significou muito para ele, de uma forma inesperada (quando ele estava passando por um momento difícil, ele estava chateado e irritado com o fato de ter sido adotado, ele ouviu a música no rádio e talentoso para ele), e sua relação era clara. Tornou-se um exercício espiritual doloroso e urgente, e foi extremamente poderoso, especialmente durante seu grande final. “Eu estava esperando a besta ser solta e finalmente o fiz. Você fugiu, cara. Você está indo para as semifinais, não tenho dúvidas sobre isso”, declarou Blake feliz.

Hailey Mia, “Peter Pan” (Team Kelly)

A música cruzada de Kelsea Ballerini era um pouco legal demais para realmente trazer à tona quem – qual Muitos desafios desse tipo para Hailey. Mas mesmo com uma tarefa tão fácil, ainda era difícil para ela superar a turnê “Elastic Heart” da força na semana passada. Então, sim, isso foi legal, mas nada de especial, e me perdi na confusão de uma noite com um grande drama. Tocada pelo crescimento da garota de 14 anos, Ariana disse a ela: “Quando você começou, eu sinto que você tem muitas dúvidas e nervos. Eu sinto que você duvidou muito de sua capacidade. Não vejo qualquer vestígio disso mais. Você entrou em seu próprio mundo de uma forma tão maravilhosa. “”. Mas acho que Healy voltou atrás na semana e pode estar em perigo.

Uma garota chamada Tom, “Viva la Vida” (Team Kelly)

Não tenho certeza porque Kelly disse que esse trio familiar popular nunca tinha feito algo como “Viva La Vida” antes, quando eles fizeram a música “Creep” do Radiohead apenas algumas semanas atrás. quem – qual A performance foi na verdade a pior performance de Girl Named Tom nesta temporada, mas a capa de encerramento do Coldplay desta semana foi grandiosa e digna de um tribunal, repleta de grandeza e graça. Esse foi o prelúdio de uma capela tudo. Blake até disse que essa era uma garota chamada Tom Melhor desempenho até agora. Eles poderiam ser o primeiro trio a vencer o somOu pelo menos o primeiro grupo a chegar ao fim desde a 4ª temporada de The Swon Brothers? É perfeitamente possível.

Agora é hora de previsão. No show de resultados ao vivo de terça-feira, sete artistas avançarão por votação pública, então os três últimos candidatos irão se apresentar para um show salvo instantâneo, com dois desses competidores indo para casa. Eu prevejo que os três na parte inferior serão Holly Forbes, Jeremy Rosado, Hailey Mia e Holly provavelmente vão esmagar o voto instantâneo do trio de cantores. Até terça, quando você descobrir quem está entre os oito primeiros.

