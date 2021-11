A concorrente de ‘The Voice’ Wendy Moten confronta plantas no palco de forma chocante: “Você nos assustou!”

Blake Shelton teve uma boa noite na terça-feira o som Os 11 melhores resultados ao vivo são mostrados, com todos os três membros de sua equipe alcançando os 10 primeiros. Segunda-feiraEu estava com medo de que a poderosa vocalista do Team Blake, a vocalista profissional de background Wendy Moutin, servisse Não Fique seguro, porque ela cantou primeiro em “The Spot of Death” e foi levemente criticada por ser “perfeita demais”. Mas na terça, temi pela segurança real de Wendy, quando um momento muito imperfeito ocorreu e ela sofreu um tropeço assustador no palco.

Wendy acabou de terminar sua adorável performance coletiva de “Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)” para o Four Tops, junto com seu treinador e companheiros de equipe Paris Winnginham e Lana Scott, quando ela pareceu tropeçar na tela da banda. Paris, Lana e um par de trabalhadores do teatro correram para o lado dela, enquanto Blake, que estava de costas durante o acidente ao se sentar em sua cadeira vermelha, voltou rapidamente ao palco para ver como estava Wendy. Muito chateado com o incidente, o apresentador Carson Daly pareceu interromper o show e um momento tenso e incerto de silêncio se seguiu.

Um momento assustador quando a concorrente Wendy Moten se apaixona por um show ao vivo com os 11 maiores sucessos da 21ª temporada de The Voice. (Foto: NBC)

“Todo mundo está bem? Espere um segundo. Alguém simplesmente caiu. Estamos bem? Dê-nos um segundo, pessoal, para ter certeza de que estamos bem”, explicou Carson, enquanto observava Blake e a equipe ajudar Wendy, que parecia atordoado e com dor. Abrimos o teatro. Temos algumas pessoas vindo para ajudar agora. Um acontecimento infeliz para Wendy Moten. Ela está caminhando. Espero que você esteja bem…”

Enquanto os espectadores esperavam por uma atualização sobre Wendy, que eles Para a mídia social para expressar sua preocupação. Felizmente, Wendy, a profissional consumada com um comportamento clássico que deveria ir ao show, está de volta para garantir a Carson e aos fãs em casa que ela não foi seriamente prejudicada. “Você nos assustou com este infeliz incidente no palco! Nada como isso já aconteceu”, disse Carson a Wendy, que disse a ela com um sorriso corajoso: “Estou bem. Estou um pouco magoado, mas quer saber? Ainda pronto para ir! ”

Com essa crise evitada agora, é hora de ação, já que a dupla Jim e Sasha Allen, pai / filho da equipe Ariana e Jimani, caiu para os dois últimos lugares e teve que cantar para defesas instantâneas. Jimani sofreu com o que John Legend chamou de um pequeno “tropeço” – simbólico, não literal, neste caso – no início de sua performance “Tell Me Something Good”, mas acabou resolvendo o problema, que era divertido e um número não convencional.

A história continua

A escolha de Alans, “I Won’t Give Up” de Jason Mraz foi uma canção adequada para a ocasião, mas sua harmonia mais uma vez se extinguiu, e novamente eu pensei que Sasha, a cantora mais forte da dupla, devia ter acabado de fazer o teste para o som como um competidor solo.

No entanto, ver Jim apoiar seu filho trans foi animador durante toda a temporada e tão importante para a América testemunhar, então eu não pude deixar de me sentir um pouco sufocada – assim como sua orgulhosa treinadora Ariana Grande – quando Sasha declarou: “Direitos trans ! “no final seu tom Mraz. Portanto, eu não consegui muito Aborrecido quando o mainstream da América votou Jim e Sasha na lista dos dez primeiros na próxima segunda-feira em Jimani.

Até a próxima, quando Alance, Wendy e outros oito competidores competem nas semifinais.

