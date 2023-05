A Coalizão Climática de seguradoras está perdendo quase metade de seus membros após mais renúncias

[1/2] Casas ficam parcialmente submersas após as enchentes do rio San Joaquin, em Manteca, Califórnia, EUA, em 19 de março de 2023. REUTERS/Fred Graves/Foto de arquivo

A adesão da NZIA encolhe para 17 de 30 em março

Os republicanos dos EUA intensificaram suas críticas às seguradoras

Os membros restantes mantêm ligações para decidir sobre o caminho a seguir

LONDRES (Reuters) – Mais três seguradoras, incluindo a Tokyo Marine, deixaram a Net Zero Climate Alliance, apoiada pela ONU, deixando o grupo com cerca de metade do número de membros que contava há dois meses, como seguradoras cautelosas com a política dos Estados Unidos. pressão.

Alguns políticos republicanos fizeram campanha contra instituições financeiras corporativas em um esforço para reduzir as emissões de carbono, e um grupo de procuradores-gerais republicanos voltou seu foco para as seguradoras, acusando-as de potencialmente violar as leis antitruste dos EUA.

A seguradora japonesa Tokio Marine (8766.T) não está mais listada como membro do site da Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Um porta-voz da Marinha de Tóquio não estava imediatamente disponível para comentar fora do horário comercial japonês.

MS&AD Insurance Group (8725.T), outra empresa japonesa, disse em um comunicado na segunda-feira que está saindo menos de um ano após ingressar. Ela disse que “continuaria nossa jornada para alcançar Net-Zero até 2050 com nossas partes interessadas”.

O Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), com sede na Espanha, disse em comunicado que está se retirando e acredita que pode “continuar o caminho de avançar nossas metas de sustentabilidade individualmente, fora da coalizão”. Ela não explicou os motivos de sua saída.

A empresa acrescentou que a NZIA ofereceu assistência aos membros na definição de seu próprio caminho de remoção de carbono e que estabelecerá “metas progressivas e baseadas na ciência que permitirão contribuir para a neutralidade climática”.

Uma porta-voz da NZIA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A NZIA, que foi formada em 2019 para fazer com que as seguradoras se comprometam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em suas carteiras de subscrição para zero líquido até 2050, agora tem 17 membros, de acordo com seu site, ante 28 que tinham duas semanas. Antes e 30 no final de março.

Especialistas jurídicos dizem que seria difícil processar as seguradoras por motivos antitruste, mas as cautelosas seguradoras internacionais temem ser sugadas para uma briga com os republicanos dos EUA.

Alguns partiram desde o final de março, mas isso se transformou em um êxodo na semana passada, quando a NZIA perdeu pelo menos oito membros, incluindo o espanhol Mapfer (MAP.MC), o francês AXA (AXAF.PA) – que lidera a coalizão – e o japonês SOMPO (8630 T).

Os membros remanescentes da NZIA, incluindo a britânica Aviva (AV.L), a italiana Generali (GASI.MI) e a francesa Credit Agricole Assurances, devem realizar mais ligações esta semana para decidir se a aliança pode prosseguir. Fontes familiarizadas com as discussões dizem que os membros renunciaram.

A NZIA é uma das várias alianças climáticas da indústria que existem sob o grupo guarda-chuva Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), apoiado pela ONU. O GFANZ foi lançado em 2021 antes da Cúpula do Clima das Nações Unidas, COP26, em Glasgow.

Um porta-voz da GFANZ disse na sexta-feira que “ataques políticos” às seguradoras prejudicam os esforços independentes das seguradoras para precificar o risco climático.

(Reportagem de Tommy Rigiore-Wilkes) Edição de Emilia Sithole, Mataris e Mark Potter

