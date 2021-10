A cidade do Colorado é o mais fortificada possível. COVID ainda não existe.

Escrito por Ray Ellen Bichel, Kaiser Health News

O condado de San Juan, Colorado, pode se orgulhar de que 99,9% de seus residentes elegíveis tenham recebido pelo menos uma dose da vacina COVID-19, colocando-a entre os 10 principais condados do país, De acordo com os dados Dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Se as vacinas são o único escudo contra a propagação da COVID, então no papel, o condado de San Juan, com uma população de 730 ou mais, será um dos locais mais à prova de balas do país.

No entanto, os últimos meses mostraram a complexidade desta fase da pandemia. Mesmo em um ambiente altamente vacinado, as injeções por si só não são suficientes porque os limites geográficos são porosos, a eficácia da vacina pode diminuir com o tempo e a variante delta é altamente contagiosa. Especialistas em doenças infecciosas dizem que as máscaras ainda são necessárias para controlar a propagação do vírus.

O condado registrou sua primeira hospitalização devido à pandemia no início de agosto – este ano, não em 2020. Cinco residentes de verão foram hospitalizados. Três acabaram em ventiladores: dois se recuperaram e um terceiro, uma mulher de 53 anos, morreu no final de agosto. Acredita-se que nem todos foram vacinados.

Esses casos e mesmo aqueles que não exigiram hospitalização deram o alarme para o município com uma cidade incorporada: Silverton. É uma ex-comunidade mineira muito unida, localizada nas montanhas do sudoeste do Colorado, onde tempestades de neve e avalanches costumam bloquear a única estrada.

“A epidemia ainda continua”, disse Diane Gallegos, oficial de informação do condado e diretora da câmara de comércio local. “Continuamos pensando que acabaria antes deste verão. Então pensamos em novembro. Agora pensamos, ‘Não, não sabemos quando.'”

Portanto, o condado decidiu recuar: “Voltamos às ferramentas que sabíamos que tínhamos”, disse Gallegos. “Esconda a delegação e desencoraje eventos internos.” Eventos ao ar livre, como um concerto de banda de música na escadaria do tribunal e a competição de mineração Hardcore Holidays apresentada na área, continuaram, com Deriva de ar e direção de pico.

Ao todo, considerando o grupo de menores de 12 anos, 85% de toda a população do distrito está vacinada. Mas no verão, a população quase duplica com os residentes sazonais empoleirados em segundas residências e parques de trailers, alguns de férias, enquanto outros assumem empregos sazonais. Depois, há o que Gallegos descreve como o “tsunami do turismo” – o afluxo diário de pessoas que chegam na ferrovia histórica de Durango e trilhas empoeiradas de jipe ​​pelas montanhas. Muitos desses visitantes estão em um estado de vacinação desconhecido.

A taxa de infecção do condado subiu por duas semanas em agosto para a mais alta do estado, e tem estado lá durante a maior parte do mês. Embora esse pico tenha sido um total geral de cerca de 40 casos conhecidos, era quase o mesmo número que o condado registrou durante toda a pandemia – e os casos se estendiam às vacinas também.

Qualquer número de casos seria um grande problema em um lugar pequeno sem seu próprio hospital. “Somos todos times de um homem só tentando fazer isso acontecer”, disse Gallegos. Por exemplo, a diretora de saúde pública do condado, Becky Joyce, faz de tudo, desde rastreamento de contato e teste COVID até disparar. E quando o condado redescobriu sua máscara, foi Gallegos quem desenhou as placas e passou o fim de semana amarrando-as pela cidade.

A maior concentração de casos COVID ocorreu em um parque de trailers e festivais de música dentro de casa devido à chuva.

“É lógico que depois de três ou quatro semanas apenas com o congestionamento do turismo, as pessoas que trabalhavam em restaurantes e trailers começaram a adoecer”, disse Gallegos. “E então todos os habitantes locais se reuniram para algumas noites de shows e isso foi apenas uma trifeta.”

Dana Chambers, que administra a loja de ferragens em Silverton, foi vacinada o mais rápido possível. Ela disse que voltar ao mandato da máscara soava, de certa forma, como um “passo para trás”. Mas ela disse que empresas como a dela precisam da pressa do turismo de verão para sobreviver ao inverno tranquilo, quando algumas centenas de turistas vêm apenas para pular de helicópteros para as áreas de esqui. “Se tivermos que usar uma máscara, é o que faremos.”

Julia Raifman, um epidemiologista da Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston que segue as políticas governamentais de pandemia, não é surpreendente que o COVID esteja atacando um lugar como o condado de San Juan, apesar de suas altas taxas de vacinação.

Os dados mostram que as vacinas protegem contra morte e hospitalização por COVID. Mas mesmo vacinas eficazes não são compatíveis com a transmissibilidade da Delta. “Mesmo na melhor das hipóteses – se as vacinas reduzirem a transmissão em 80% – você tem, na verdade, duas vezes mais probabilidade de pegar COVID agora do que em julho”, disse Raifman, devido ao recente surto do vírus. “É estatisticamente impossível alcançar imunidade de rebanho usando uma variável delta.”

Enquanto isso, muitos líderes locais e nacionais, inclusive no Colorado, continuam a se concentrar quase exclusivamente nas vacinas como um caminho a seguir.

Talia KuandelassieO conceito de imunidade coletiva nesta epidemia foi simplificado e confiado em demasia, disse um epidemiologista da Universidade de Colorado-Denver e da Escola de Saúde Pública do Colorado. “É um guia útil para ter algum tipo de objetivo que você deve almejar”, disse ela. “Mas geralmente, se chegarmos a uma determinada escala, isso não significa que a transmissão ou a epidemia irão desaparecer.”

Muitos cientistas concordam que COVID, especialmente com a maior parte do mundo permanecendo não vacinada Você provavelmente vai ficar aqui, No fim vez É algo como um resfriado comum. “É provavelmente uma questão de dois anos”, disse Kuandelassie. “Mas esse parece ser o caminho em que estamos.”

Por este motivo, a linguagem da “linha de chegada” usada por muitos políticos tem frustrado Ann Sosin, um colega de política no Nelson A. Rockefeller Public Policy no Dartmouth College para o Estudo de COVID e Saúde Rural. As vacinas fazem o que devem fazer – evitam que as pessoas fiquem realmente doentes, não evitam que fiquem infectadas – mas isso não foi bem comunicado. “As mensagens sobre isso não eram muito precisas”, disse ela.

Ela se referiu à experiência de um epidemiologista que Escrito em agosto no Baltimore Sun Que ele contratou a COVID em uma festa em uma casa onde todos os 14 convidados e o anfitrião foram vacinados. O anfitrião e outras nove pessoas ficaram feridas. “Por mais milagrosos que sejam em manter as pessoas fora do hospital e com vida, não podemos contar apenas com eles para prevenir a infecção”, disse Sosin sobre as vacinas.

Especialistas em saúde pública disseram que o condado de San Juan está mostrando que medidas como máscaras, ventilação e distanciamento social também são necessárias. Eles estão distribuindo “queijo suíço”. Modelo de defesa COVIDE Existem buracos em cada medida protetora (ou camada de queijo), mas quando empilhados juntos eles criam uma defesa eficaz. Locais rurais, em particular, podem precisar dessas camadas de defesa porque as populações estão frequentemente conectadas e as doenças são transmitidas rapidamente nas redes sociais, disse Sosin.

Joyce, a diretora de saúde pública, escreveu que recusou um pedido de entrevista Site de rede social do Facebook Em agosto, a última experiência da província demonstrou que “uma vacina cria uma linha de defesa, mas não nos torna imunes a esta doença ou suas variantes”.

Raifman vê a realização – combinada com os requisitos da máscara interna de San Juan – foi um sucesso em um momento crucial. O mandato foi então suspenso por um mês em 10 de setembro, quando o condado regrediu para sua baixa taxa de transmissão de COVID. Na época, era o único condado do Colorado que apresentava uma baixa taxa de transmissão.

“Este é o momento em que definimos: como gerenciamos o vírus a longo prazo?” Raifman disse. “Até agora, estamos especificando que não o executaremos; deixaremos que ele nos execute.”

Mesmo depois de retirar o mandato da máscara, o página do Facebook Do Departamento Provincial de Saúde Pública instando Os residentes devem usar máscaras e “prestar atenção à situação do COVID-19 da mesma forma que você faria com o clima”.

Kaiser Health News é o Serviço Nacional de Notícias da Política de Saúde. É um programa editorial independente de Henry J. Family Foundation. Kaiser que não é afiliado à Kaiser Permanente.

